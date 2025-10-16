Без туши и пудры, но с эффектом «ухоженно»: новая фишка Meet сработает даже на понедельник
Платформа Google Meet получила новое обновление — теперь пользователи могут воспользоваться ИИ-фильтром для виртуального макияжа, который помогает выглядеть опрятно даже без подготовки перед видеовстречей. Эта функция, как отмечают разработчики, призвана сделать видеоконференции более комфортными и персонализированными, а также вывести Meet на один уровень с конкурентами, такими как Microsoft Teams и Zoom, где подобные возможности уже появились.
Виртуальный макияж: как это работает
Новый инструмент встроен в существующий раздел "Внешность" → "Ретушь портрета", который ранее предлагал лёгкую косметическую коррекцию изображения — выравнивание тона кожи, смягчение освещения и осветление области под глазами. Теперь в этом меню появилось 12 вариантов макияжа, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения.
Пользователи могут выбрать между лёгким повседневным макияжем, вечерним стилем или креативными вариантами, подобранными под разные оттенки кожи и типы лица.
"Мы стремились создать эффект естественного присутствия — так, чтобы макияж выглядел реалистично и не мешал восприятию собеседников", — отметили в Google Meet.
Реалистичный ИИ-фильтр без смещения
Главная особенность функции — устойчивость к движению. Google утверждает, что макияж остаётся на лице даже при активных жестах, поворотах головы или во время питья. Фильтр "привязывается" к ключевым точкам лица, используя данные нейросети, обученной на тысячах видеокадров.
В отличие от обычных фильтров, которые могут "съезжать" при движении или терять фокус, алгоритмы Google обеспечивают точное отслеживание мимики и положения головы.
Таким образом, если пользователь, например, сделает глоток кофе, макияж не "перейдёт" на кружку или фон, а останется на лице — эффект, который ранее был проблемой для многих приложений с AR-фильтрами.
Как включить фильтр макияжа
Функция по умолчанию отключена и активируется вручную. Сделать это можно:
До начала звонка — в окне предпросмотра нажать "Эффекты".
Или во время видеовстречи — открыть меню камеры и выбрать пункт "Внешность".
В разделе "Ретушь портрета" выбрать один из 12 готовых образов.
После включения Google Meet запоминает последние настройки, и макияж автоматически применяется на следующих звонках.
Доступность и распространение
Функция начала внедряться 8 октября 2025 года и уже доступна на мобильных устройствах Android, а также в веб-версии Meet. В ближайшие недели обновление получат пользователи iOS.
По информации Google, функция будет доступна для всех, включая бесплатные аккаунты и корпоративных клиентов Google Workspace.
Почему Google внедряет макияж-фильтр
С ростом популярности видеоконференций пользователи стали обращать больше внимания на внешний вид в кадре. По данным Google, более 70% опрошенных сотрудников заявили, что чувствуют себя увереннее, если их изображение на экране выглядит ухоженно.
Другие платформы уже давно экспериментируют с подобными функциями:
• Zoom предлагает режим Touch Up My Appearance;
• Microsoft Teams недавно представил набор фильтров "Beauty";
• Snap Camera и TikTok Live Studio также позволяют применять цифровой макияж и фильтры освещения.
Таким образом, Google Meet догоняет тренд и делает упор на естественность и технологическую точность, а не на эффект "социальных масок".
Сравнение виртуальных макияж-фильтров
|Платформа
|Количество стилей
|Точность трекинга
|Особенности
|Google Meet
|12
|Высокая (ИИ-распознавание лица)
|Естественный макияж, устойчивость к движению
|Zoom
|4
|Средняя
|Размытие, выравнивание кожи
|Microsoft Teams
|9
|Средняя
|Подбор освещения, фильтры цвета
|Snap Camera
|50+
|Высокая
|Эффектные AR-фильтры, но не для рабочих встреч
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: включать макияж-фильтр без проверки освещения.
Последствие: оттенок может выглядеть неестественно.
Альтернатива: использовать функцию предпросмотра перед звонком.
Ошибка: слишком яркий образ для деловой встречи.
Последствие: нарушение дресс-кода видеоконференции.
Альтернатива: выбрать нейтральные варианты из категории Soft Natural.
-
Ошибка: ожидать, что фильтр заменит реальную косметику при плохом освещении.
Последствие: эффект будет слабее.
Альтернатива: использовать лампу с дневным светом или режим "улучшенного освещения" в Meet.
А что если Google добавит персонализированный макияж?
По словам разработчиков, следующая версия функции может включать индивидуальную настройку макияжа с помощью Gemini — от выбора оттенка губной помады до виртуального подбора тонального крема по тону кожи. Это превратит Meet в инструмент самопрезентации, где пользователи смогут настраивать облик в зависимости от контекста — будь то деловое совещание или неформальный звонок.
Плюсы и минусы ИИ-макияжа в Google Meet
|Плюсы
|Минусы
|Естественный и устойчивый эффект
|Требует хорошего освещения
|Работает в реальном времени
|Может слегка увеличивать нагрузку на процессор
|Подходит для разных оттенков кожи
|Пока нет тонкой ручной настройки
|Сохраняет выбранный стиль для будущих встреч
|Недоступен офлайн
FAQ
Когда функция станет доступна всем пользователям?
Постепенное внедрение уже началось 8 октября и завершится к концу ноября 2025 года.
Можно ли использовать фильтр на корпоративных аккаунтах Workspace?
Да, функция активна и для бизнес-пользователей, если администратор разрешил визуальные эффекты.
Совместим ли ИИ-макияж с размытием фона?
Да, эффекты можно применять одновременно.
Работает ли функция в браузерах других производителей?
Да, но оптимизация лучше всего реализована в Chrome.
Можно ли сохранить собственный стиль макияжа?
Пока нет, но Google рассматривает возможность добавления пользовательских шаблонов.
Мифы и правда
Миф: макияж выглядит как фильтр из Snapchat.
Правда: Google делает акцент на естественность и незаметную коррекцию.
-
Правда: алгоритмы оптимизированы под WebGL, влияние минимально.
-
Правда: настройки синхронизируются с аккаунтом Google.
Интересные факты
• Первая функция ретуши портрета появилась в Meet ещё в 2023 году.
• Алгоритм макияжа использует до 180 контрольных точек лица для точного наложения.
• Технология основана на исследованиях команды Google Research AI по моделированию кожи и света.
