Без туши и пудры, но с эффектом «ухоженно»: новая фишка Meet сработает даже на понедельник

Платформа Google Meet получила новое обновление — теперь пользователи могут воспользоваться ИИ-фильтром для виртуального макияжа, который помогает выглядеть опрятно даже без подготовки перед видеовстречей. Эта функция, как отмечают разработчики, призвана сделать видеоконференции более комфортными и персонализированными, а также вывести Meet на один уровень с конкурентами, такими как Microsoft Teams и Zoom, где подобные возможности уже появились.

Виртуальный макияж: как это работает

Новый инструмент встроен в существующий раздел "Внешность" → "Ретушь портрета", который ранее предлагал лёгкую косметическую коррекцию изображения — выравнивание тона кожи, смягчение освещения и осветление области под глазами. Теперь в этом меню появилось 12 вариантов макияжа, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Пользователи могут выбрать между лёгким повседневным макияжем, вечерним стилем или креативными вариантами, подобранными под разные оттенки кожи и типы лица.

"Мы стремились создать эффект естественного присутствия — так, чтобы макияж выглядел реалистично и не мешал восприятию собеседников", — отметили в Google Meet.

Реалистичный ИИ-фильтр без смещения

Главная особенность функции — устойчивость к движению. Google утверждает, что макияж остаётся на лице даже при активных жестах, поворотах головы или во время питья. Фильтр "привязывается" к ключевым точкам лица, используя данные нейросети, обученной на тысячах видеокадров.

В отличие от обычных фильтров, которые могут "съезжать" при движении или терять фокус, алгоритмы Google обеспечивают точное отслеживание мимики и положения головы.

Таким образом, если пользователь, например, сделает глоток кофе, макияж не "перейдёт" на кружку или фон, а останется на лице — эффект, который ранее был проблемой для многих приложений с AR-фильтрами.

Как включить фильтр макияжа

Функция по умолчанию отключена и активируется вручную. Сделать это можно:

До начала звонка — в окне предпросмотра нажать "Эффекты". Или во время видеовстречи — открыть меню камеры и выбрать пункт "Внешность". В разделе "Ретушь портрета" выбрать один из 12 готовых образов.

После включения Google Meet запоминает последние настройки, и макияж автоматически применяется на следующих звонках.

Доступность и распространение

Функция начала внедряться 8 октября 2025 года и уже доступна на мобильных устройствах Android, а также в веб-версии Meet. В ближайшие недели обновление получат пользователи iOS.

По информации Google, функция будет доступна для всех, включая бесплатные аккаунты и корпоративных клиентов Google Workspace.

Почему Google внедряет макияж-фильтр

С ростом популярности видеоконференций пользователи стали обращать больше внимания на внешний вид в кадре. По данным Google, более 70% опрошенных сотрудников заявили, что чувствуют себя увереннее, если их изображение на экране выглядит ухоженно.

Другие платформы уже давно экспериментируют с подобными функциями:

• Zoom предлагает режим Touch Up My Appearance;

• Microsoft Teams недавно представил набор фильтров "Beauty";

• Snap Camera и TikTok Live Studio также позволяют применять цифровой макияж и фильтры освещения.

Таким образом, Google Meet догоняет тренд и делает упор на естественность и технологическую точность, а не на эффект "социальных масок".

Сравнение виртуальных макияж-фильтров

Платформа Количество стилей Точность трекинга Особенности Google Meet 12 Высокая (ИИ-распознавание лица) Естественный макияж, устойчивость к движению Zoom 4 Средняя Размытие, выравнивание кожи Microsoft Teams 9 Средняя Подбор освещения, фильтры цвета Snap Camera 50+ Высокая Эффектные AR-фильтры, но не для рабочих встреч

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: включать макияж-фильтр без проверки освещения.

Последствие: оттенок может выглядеть неестественно.

Альтернатива: использовать функцию предпросмотра перед звонком.

Ошибка: слишком яркий образ для деловой встречи.

Последствие: нарушение дресс-кода видеоконференции.

Альтернатива: выбрать нейтральные варианты из категории Soft Natural.

Ошибка: ожидать, что фильтр заменит реальную косметику при плохом освещении.

Последствие: эффект будет слабее.

Альтернатива: использовать лампу с дневным светом или режим "улучшенного освещения" в Meet.

А что если Google добавит персонализированный макияж?

По словам разработчиков, следующая версия функции может включать индивидуальную настройку макияжа с помощью Gemini — от выбора оттенка губной помады до виртуального подбора тонального крема по тону кожи. Это превратит Meet в инструмент самопрезентации, где пользователи смогут настраивать облик в зависимости от контекста — будь то деловое совещание или неформальный звонок.

Плюсы и минусы ИИ-макияжа в Google Meet

Плюсы Минусы Естественный и устойчивый эффект Требует хорошего освещения Работает в реальном времени Может слегка увеличивать нагрузку на процессор Подходит для разных оттенков кожи Пока нет тонкой ручной настройки Сохраняет выбранный стиль для будущих встреч Недоступен офлайн

FAQ

Когда функция станет доступна всем пользователям?

Постепенное внедрение уже началось 8 октября и завершится к концу ноября 2025 года.

Можно ли использовать фильтр на корпоративных аккаунтах Workspace?

Да, функция активна и для бизнес-пользователей, если администратор разрешил визуальные эффекты.

Совместим ли ИИ-макияж с размытием фона?

Да, эффекты можно применять одновременно.

Работает ли функция в браузерах других производителей?

Да, но оптимизация лучше всего реализована в Chrome.

Можно ли сохранить собственный стиль макияжа?

Пока нет, но Google рассматривает возможность добавления пользовательских шаблонов.

Мифы и правда

Миф: макияж выглядит как фильтр из Snapchat.

Правда: Google делает акцент на естественность и незаметную коррекцию.

Миф: фильтр расходует много памяти и снижает качество видео.

Правда: алгоритмы оптимизированы под WebGL, влияние минимально.

Миф: эффект сбрасывается при смене устройства.

Правда: настройки синхронизируются с аккаунтом Google.

Интересные факты

• Первая функция ретуши портрета появилась в Meet ещё в 2023 году.

• Алгоритм макияжа использует до 180 контрольных точек лица для точного наложения.

• Технология основана на исследованиях команды Google Research AI по моделированию кожи и света.