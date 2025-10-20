Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
карта Москвы
карта Москвы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:56

ИИ научили видеть мир на карте: и это переворачивает всё — от логистики до туризма

Google интегрировала данные Maps в Gemini API для работы с геолокацией

Компания Google представила важное обновление для своей экосистемы искусственного интеллекта — теперь разработчики могут использовать данные Google Maps напрямую в Gemini API. Это означает, что ИИ-модели получат доступ к актуальной геопространственной информации более чем о 250 миллионах мест по всему миру, включая отзывы, маршруты, фотографии и координаты.

Интеграция открывает новую эру "осознанных" ИИ-приложений, способных не просто генерировать текстовые ответы, а учитывать реальный контекст местоположения пользователя.

"Функция Grounding with Google Maps предоставляет актуальные данные для модели по любому запросу, где требуется информация о локации", — пояснили в Google.

Что такое Grounding with Google Maps

Функция Grounding with Google Maps позволяет связать когнитивные возможности модели Gemini с фактическими геоданными. Проще говоря, теперь ИИ может не только рассуждать, но и "знать, где он находится".

Например, при запросе: "Какие лучшие итальянские рестораны находятся в 15 минутах ходьбы?" - Gemini сможет не просто сгенерировать текст, а обратиться к базе Google Maps, уточнить ближайшие рестораны, оценить расстояние, отзывы и даже сгенерировать интерактивный список с картами и ссылками.

Контекстное понимание и токен контекста

Новая версия API возвращает токен контекста, с помощью которого можно встроить виджет карты прямо в интерфейс приложения. Это открывает широкие возможности для туристических, недвижимых, розничных и логистических сервисов:

  • показывать ближайшие точки интереса (POI) в зависимости от координат пользователя;

  • визуализировать маршруты и время в пути;

  • предоставлять рекомендации на основе рейтингов и отзывов;

  • уточнять контекст для поиска жилья, школ или детских учреждений в заданном районе.

Gemini автоматически определяет, имеет ли запрос географическую составляющую, и при необходимости обращается к "Картам", добавляя в ответ точные данные, источники и координаты.

Где можно протестировать

Первые эксперименты с интеграцией доступны в Google AI Studio - там разработчики могут протестировать работу Grounding with Google Maps, добавить дополнительные инструменты и элементы интерфейса, а затем интегрировать полученный прототип в полноценное приложение.

Среди ключевых преимуществ новой интеграции:
• работа с актуальными и постоянно обновляемыми данными;
• доступ к контенту Google Maps (отзывы, фото, рейтинги);
• возможность локализации поиска по координатам;
• масштабируемость — данные доступны по всему миру.

Применение в разных сферах

Сфера Примеры использования
Туризм создание персонализированных маршрутов, планов путешествий, подбор кафе и достопримечательностей рядом
Недвижимость поиск жилья с инфраструктурой поблизости — школы, транспорт, парки
Розничная торговля подбор ближайших магазинов, складов или пунктов выдачи
Логистика оптимизация маршрутов доставки и расчет времени в пути
Образование и урбанистика анализ транспортной доступности, плотности населения и инфраструктуры

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование устаревших геоданных из сторонних источников.
Последствие: неточные результаты, ошибки в маршрутах и логистике.
Альтернатива: использование Grounding with Google Maps с актуальными данными.

Ошибка: игнорирование географического контекста запроса.
Последствие: ответы ИИ без практической пользы для пользователя.
Альтернатива: включение контекстного токена и координат для локализации.

А что если объединить Gemini и Maps с другими сервисами Google?

Интеграция открывает путь к созданию целых "экосистем" внутри приложений. Например:
• сочетание с Google Flights - для автоматического подбора маршрута и перелётов;
• с Google Hotels - для поиска отелей рядом с местом назначения;
• с Google Calendar - для генерации планов поездок с учётом времени в пути.

Таким образом, Gemini может превратиться в универсального помощника, который не просто отвечает на запрос, а предлагает полный сценарий действия.

Плюсы и минусы новой функции

Плюсы Минусы
Актуальные и точные данные о местах Ограниченный доступ для несертифицированных API-ключей
Контекстное понимание запросов Возможны ограничения по объёму запросов
Простая интеграция в Python и Web-приложения Зависимость от инфраструктуры Google
Возможность создания интерактивных интерфейсов Требуется контроль за приватностью геоданных

FAQ

Что такое Grounding with Google Maps?
Это функция в Gemini API, которая позволяет модели ИИ обращаться к реальным данным из Google Maps для уточнения ответов.

Можно ли использовать её в коммерческих приложениях?
Да, при наличии API-ключа и соблюдении условий использования Google Maps Platform.

Какие данные доступны?
Информация о местах, маршрутах, рейтингах, координатах и пользовательских отзывах.

Нужны ли координаты для работы?
Нет, но если они указаны, модель даст более точный локальный результат.

Где протестировать?
В Google AI Studio — с готовыми примерами и интерфейсом для тестов.

Мифы и правда

Миф: Gemini теперь просто копирует данные из "Карт".
Правда: модель не копирует, а использует данные для логического обоснования ответов.

Миф: Grounding работает только в США.
Правда: доступ к данным есть по всему миру, включая Европу и Азию.

Миф: для подключения нужен новый API.
Правда: Grounding — это инструмент внутри существующего Gemini API.

Исторический контекст

Google начала интеграцию своих сервисов с ИИ-моделями в 2023 году, когда появились первые прототипы Bard и PaLM 2. Но только с выходом Gemini 2.5 компания объединила свои самые сильные стороны — генеративный интеллект и крупнейшую в мире базу геоданных. Это шаг к созданию действительно "понимающего" ИИ, который ориентируется в мире не хуже человека.

3 интересных факта

• Google Maps содержит данные о более чем 250 миллионах объектов и обновляется ежедневно.
• Gemini 2.5 способен обрабатывать до 1 миллиона токенов в одном контексте, включая пространственные данные.
• Grounding с "Картами" может использоваться даже в голосовых ассистентах и навигационных приложениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрий Силаев: лимит в 20 SIM-карт не повлияет на обычных пользователей вчера в 21:16
Звонок из будущего: сколько симок на вас висит — и почему это нужно проверить прямо сейчас

Новое правило — максимум 20 SIM-карт на человека — призвано усложнить «сим-фермы» мошенников. Узнайте, как проверить свои номера и не остаться в накладе.

Читать полностью » Google DeepMind и Commonwealth Fusion Systems создают ИИ для управления термоядерным реактором SPARC вчера в 20:55
Если Google ошибётся, сгорит полмира — почему ИИ допустили к управлению плазмой

Google и DeepMind внедряют искусственный интеллект в термоядерный реактор SPARC. Как ИИ поможет управлять плазмой и приблизит нас к источнику бесконечной энергии?

Читать полностью » США могут быстро нарастить производство дешёвых дронов-камикадзе — генерал Бартоломес вчера в 19:28
Дроны-"камикадзе" на подходе: США готовятся догонять Россию в массовке

Генерал Джеймс Бартоломес заявил, что США могут быстро нарастить производство дешёвых ударных дронов наподобие «Гераней» и интегрировать их с союзниками в АТР.

Читать полностью » Google официально прекратила разработку проекта Privacy Sandbox после шести лет работы вчера в 18:59
Песочница рассыпалась в пыль: почему Google сама закопала свою революцию приватности

После шести лет экспериментов Google закрыла проект Privacy Sandbox, но не отказалась от идеи защитить личные данные пользователей — просто изменила стратегию.

Читать полностью » Фанаты выпустят полную русскую озвучку S.T.A.L.K.E.R. 2 — данные PlayGround вчера в 17:17
Зона снова заговорила по-русски: фанаты вернули сталкерам родной голос

Фанаты выпустили русскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2. Проект Eloquence Studio включает десятки актёров и полностью озвучивает основную сюжетную линию игры.

Читать полностью » Китай обвинил АНБ США во взломе Национального центра службы времени NTSC вчера в 16:20
Сверхдержавы воюют не за нефть, а за секунды: как американцы попытались взломать китайское время

Китай обвинил АНБ США во взломе своего центра службы времени — структуры, от которой зависит синхронизация финансов, связи и даже космических запусков.

Читать полностью » Журналисты обвинили OnePlus в копировании интерфейса Apple вчера в 15:17
От Android остались только корни: зачем китайцы сделали копию iPhone

Журналисты 9to5Google обвинили OnePlus в копировании интерфейса iOS. Новая прошивка OxygenOS 16 выглядит почти как iPhone — от панели управления до экрана блокировки.

Читать полностью » Номер China Mobile с шестью шестерками продан на аукционе Alibaba за 2,75 млн юаней вчера в 14:21
Шестёрки звенят золотом: в Китае телефонный номер продали дороже квартиры в Пекине

На китайском аукционе номер с восемью шестерками ушёл за 31 млн рублей. Почему такие цифры приносят удачу и кто готов платить за них миллионы?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Через шесть недель эффективность тренировок снижается — тренеры советуют менять программу
Садоводство
При температуре ниже +7 °C бегонии нужно выкопать и хранить в торфе — советы садоводов
Красота и здоровье
Врач Полина Свечникова рассказала, почему осенью снижается настроение
Дом
Эксперты рассказали, как стать дизайнером интерьера
Технологии
В Пенсильванском университете напечатали 3D-мост, поглощающий углекислый газ
Авто и мото
Заезд на пешеходный переход в пробке считается нарушением ПДД
Садоводство
Осенняя обработка цветника предотвращает мучнистую росу и ржавчину – эксперты
Питомцы
Эксперты: качественные сухие корма полностью заменяют натуральное питание собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet