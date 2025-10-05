OpenAI — текст, Google — картинки: кто победит в битве ИИ-интерфейсов

После того как приложение для редактирования видео Sora от OpenAI стало лидером американского App Store, в индустрии заметно усилилась конкуренция. Google, судя по всему, не намерен оставаться в стороне и готовит обновления для своего продукта Gemini AI. Компания экспериментирует с новым интерфейсом, который должен сделать использование приложения не только удобнее, но и визуально привлекательнее.

Если раньше Gemini воспринимался исключительно как чат-бот с полем для ввода текста, то новая версия стремится превратиться в полноценную ленту идей с яркими подсказками, иллюстрациями и быстрыми командами.

Что изменится в интерфейсе

Судя по данным ресурса Android Authority, изучившего код последней версии Gemini для Android, новый домашний экран будет включать:

верхний блок с кнопками быстрого доступа ("Создать изображение", "Углублённый анализ" и др.);

прокручиваемую ленту подсказок с визуальными примерами;

красочные карточки с фоном и фото, вдохновляющие на использование возможностей искусственного интеллекта.

Вместо пустого стартового экрана пользователи будут видеть набор идей для взаимодействия с ИИ: от обработки фотографий до творческих сценариев вроде "Телепортируйте меня в глубокий космос" или "Превратите мой рисунок в сборник рассказов".

Представитель Google отказался комментировать планы и сроки выхода обновления, подчеркнув, что официальных заявлений пока не будет.

Сравнение подходов OpenAI и Google

Характеристика ChatGPT (OpenAI) Gemini (Google, новая версия) Интерфейс Минималистичный, пустой экран Визуальная лента с подсказками и фото Основное назначение Общение в формате чат-бота Интерактивные сценарии + визуальные эффекты Дополнительные функции Плагины, голос, интеграция Подсказки, быстрые кнопки, обработка фото Впечатление для новых пользователей Требуется самостоятельно придумать запрос Приложение подсказывает готовые идеи

Как это повлияет на пользователей

Обновленный интерфейс решает главную проблему многих ИИ-сервисов: пользователям сложно понять, с чего начать. Лента подсказок делает использование Gemini более интуитивным и дружелюбным, а визуальная составляющая вдохновляет на эксперименты.

Это особенно важно в свете конкуренции с OpenAI. Пока ChatGPT сохраняет минимализм, Google делает ставку на яркость и вовлечение.

Советы шаг за шагом: как использовать новый Gemini (по примеру утечек)

Выберите кнопку быстрого действия: "Создать изображение" или "Анализ текста". Пролистайте ленту идей и выберите понравившуюся подсказку. Загрузите фото или рисунок и примените фильтр ("винтажный стиль", "гранж", "глубокий космос"). Попробуйте творческий сценарий: генерация историй, мозговой штурм с Live или новостная сводка. Сохраните результат и поделитесь им в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать от Gemini исключительно формат "чат-бота".

→ Последствие: упускаете новые функции.

→ Альтернатива: использовать ленту подсказок и эксперименты с изображениями.

Ошибка: игнорировать готовые сценарии.

→ Последствие: меньше вовлеченности, быстрый отказ от приложения.

→ Альтернатива: пробовать подсказки, чтобы быстрее освоить возможности.

Ошибка: сравнивать интерфейс Gemini напрямую с ChatGPT.

→ Последствие: разочарование в подходах.

→ Альтернатива: воспринимать эти сервисы как разные концепции.

А что если Google выпустит обновление массово?

Если обновленная версия Gemini станет доступна широкой аудитории, Google получит шанс усилить свои позиции. Пользователи, привыкшие к Instagram и TikTok, скорее откликнутся на "визуальную ленту" в стиле соцсетей, чем на строгий чат.

Это может увеличить время взаимодействия с приложением и укрепить доверие к новому бренду Google в сфере ИИ.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы Визуальная привлекательность Может отвлечь от сути — текстовых возможностей Удобные подсказки для новичков Риск перегрузить интерфейс Быстрый доступ к функциям Требуется больше ресурсов смартфона Интеграция с фото и креативом Возможна путаница в сценариях

FAQ

Когда выйдет новый интерфейс Gemini?

Google пока не объявил официальные сроки, тестирование идет скрыто.

Будет ли обновление доступно всем пользователям?

Да, после релиза оно появится в Google Play, но сначала возможен запуск ограниченной беты.

Чем Gemini будет отличаться от ChatGPT?

Gemini делает ставку на визуализацию и ленту идей, тогда как ChatGPT остается минималистичным чат-ботом.

Мифы и правда

Миф: Gemini останется простым текстовым чатом.

Правда: интерфейс уже готовится к визуальному обновлению.

Миф: Google не сможет конкурировать с OpenAI.

Правда: благодаря Nano Banana и новым сценариям Gemini уже поднимается в топы App Store.

Миф: подсказки ограничат свободу пользователя.

Правда: они скорее служат вдохновением, а не ограничением.

3 интересных факта

12 сентября Gemini впервые занял первое место в App Store, пока его не сместило приложение Sora. Модель Nano Banana позволила Google внедрить новые возможности обработки изображений. Концепция визуальной ленты вдохновлена форматами TikTok и Instagram.

Исторический контекст