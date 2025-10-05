OpenAI — текст, Google — картинки: кто победит в битве ИИ-интерфейсов
После того как приложение для редактирования видео Sora от OpenAI стало лидером американского App Store, в индустрии заметно усилилась конкуренция. Google, судя по всему, не намерен оставаться в стороне и готовит обновления для своего продукта Gemini AI. Компания экспериментирует с новым интерфейсом, который должен сделать использование приложения не только удобнее, но и визуально привлекательнее.
Если раньше Gemini воспринимался исключительно как чат-бот с полем для ввода текста, то новая версия стремится превратиться в полноценную ленту идей с яркими подсказками, иллюстрациями и быстрыми командами.
Что изменится в интерфейсе
Судя по данным ресурса Android Authority, изучившего код последней версии Gemini для Android, новый домашний экран будет включать:
-
верхний блок с кнопками быстрого доступа ("Создать изображение", "Углублённый анализ" и др.);
-
прокручиваемую ленту подсказок с визуальными примерами;
-
красочные карточки с фоном и фото, вдохновляющие на использование возможностей искусственного интеллекта.
Вместо пустого стартового экрана пользователи будут видеть набор идей для взаимодействия с ИИ: от обработки фотографий до творческих сценариев вроде "Телепортируйте меня в глубокий космос" или "Превратите мой рисунок в сборник рассказов".
Представитель Google отказался комментировать планы и сроки выхода обновления, подчеркнув, что официальных заявлений пока не будет.
Сравнение подходов OpenAI и Google
|Характеристика
|ChatGPT (OpenAI)
|Gemini (Google, новая версия)
|Интерфейс
|Минималистичный, пустой экран
|Визуальная лента с подсказками и фото
|Основное назначение
|Общение в формате чат-бота
|Интерактивные сценарии + визуальные эффекты
|Дополнительные функции
|Плагины, голос, интеграция
|Подсказки, быстрые кнопки, обработка фото
|Впечатление для новых пользователей
|Требуется самостоятельно придумать запрос
|Приложение подсказывает готовые идеи
Как это повлияет на пользователей
Обновленный интерфейс решает главную проблему многих ИИ-сервисов: пользователям сложно понять, с чего начать. Лента подсказок делает использование Gemini более интуитивным и дружелюбным, а визуальная составляющая вдохновляет на эксперименты.
Это особенно важно в свете конкуренции с OpenAI. Пока ChatGPT сохраняет минимализм, Google делает ставку на яркость и вовлечение.
Советы шаг за шагом: как использовать новый Gemini (по примеру утечек)
-
Выберите кнопку быстрого действия: "Создать изображение" или "Анализ текста".
-
Пролистайте ленту идей и выберите понравившуюся подсказку.
-
Загрузите фото или рисунок и примените фильтр ("винтажный стиль", "гранж", "глубокий космос").
-
Попробуйте творческий сценарий: генерация историй, мозговой штурм с Live или новостная сводка.
-
Сохраните результат и поделитесь им в соцсетях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ожидать от Gemini исключительно формат "чат-бота".
→ Последствие: упускаете новые функции.
→ Альтернатива: использовать ленту подсказок и эксперименты с изображениями.
-
Ошибка: игнорировать готовые сценарии.
→ Последствие: меньше вовлеченности, быстрый отказ от приложения.
→ Альтернатива: пробовать подсказки, чтобы быстрее освоить возможности.
-
Ошибка: сравнивать интерфейс Gemini напрямую с ChatGPT.
→ Последствие: разочарование в подходах.
→ Альтернатива: воспринимать эти сервисы как разные концепции.
А что если Google выпустит обновление массово?
Если обновленная версия Gemini станет доступна широкой аудитории, Google получит шанс усилить свои позиции. Пользователи, привыкшие к Instagram и TikTok, скорее откликнутся на "визуальную ленту" в стиле соцсетей, чем на строгий чат.
Это может увеличить время взаимодействия с приложением и укрепить доверие к новому бренду Google в сфере ИИ.
Плюсы и минусы нового подхода
|Плюсы
|Минусы
|Визуальная привлекательность
|Может отвлечь от сути — текстовых возможностей
|Удобные подсказки для новичков
|Риск перегрузить интерфейс
|Быстрый доступ к функциям
|Требуется больше ресурсов смартфона
|Интеграция с фото и креативом
|Возможна путаница в сценариях
FAQ
Когда выйдет новый интерфейс Gemini?
Google пока не объявил официальные сроки, тестирование идет скрыто.
Будет ли обновление доступно всем пользователям?
Да, после релиза оно появится в Google Play, но сначала возможен запуск ограниченной беты.
Чем Gemini будет отличаться от ChatGPT?
Gemini делает ставку на визуализацию и ленту идей, тогда как ChatGPT остается минималистичным чат-ботом.
Мифы и правда
-
Миф: Gemini останется простым текстовым чатом.
Правда: интерфейс уже готовится к визуальному обновлению.
-
Миф: Google не сможет конкурировать с OpenAI.
Правда: благодаря Nano Banana и новым сценариям Gemini уже поднимается в топы App Store.
-
Миф: подсказки ограничат свободу пользователя.
Правда: они скорее служат вдохновением, а не ограничением.
3 интересных факта
-
12 сентября Gemini впервые занял первое место в App Store, пока его не сместило приложение Sora.
-
Модель Nano Banana позволила Google внедрить новые возможности обработки изображений.
-
Концепция визуальной ленты вдохновлена форматами TikTok и Instagram.
Исторический контекст
-
2022 год: OpenAI выпускает ChatGPT с минималистичным интерфейсом.
-
2023 год: Google запускает Gemini AI, конкурирующий продукт.
-
Сентябрь 2025 года: Gemini достигает №1 в App Store благодаря модели Nano Banana.
-
Осень 2025 года: утечки о новом интерфейсе Gemini показывают переход от чата к ленте подсказок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru