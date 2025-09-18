Когда картинки побеждают текст: почему Gemini обошёл ChatGPT и стал №1 в App Store

Приложение Google Gemini стремительно ворвалось в топ App Store, заняв первую строчку среди бесплатных программ для iPhone в США. По данным 9to5Google, сервис обогнал даже ChatGPT от OpenAI, который долгое время удерживал лидерство, и опередил социальную сеть Threads.

Этот результат стал ярким примером того, как быстро меняется рынок ИИ-помощников. Еще недавно казалось, что позиции ChatGPT непробиваемы, но интеграция новых функций и уникальной модели Nano Banana вывели Gemini в лидеры.

Кто вошел в топ

Список популярных приложений показывает любопытное распределение:

1 место — Google Gemini,

2 место — ChatGPT,

3 место — Threads.

При этом другие сервисы Google оказались ниже: поисковик — на 6-м месте, Google Maps — на 8-м, Chrome — на 13-м, Gmail — лишь на 21-м. Это демонстрирует, что интерес пользователей сосредоточен именно на новом ИИ-инструменте.

За пределами США ситуация схожа: в Канаде и Великобритании Gemini уверенно держится на втором месте, что подтверждает глобальный спрос.

Почему Gemini стал хитом

Эксперты объясняют рост популярности интеграцией модели Nano Banana. Только за две недели, с 26 августа по 9 сентября, приложение привлекло 23 миллиона новых пользователей. За это время с помощью Nano Banana создано и отредактировано более 500 миллионов изображений.

Особенность модели — в работе с визуальным контентом. Она умеет:

сохранять сходство персонажей при переносе их между изображениями,

комбинировать элементы с разных фото,

менять стилистику,

пошагово редактировать картинку в диалоговом режиме.

Сравнение: Gemini vs ChatGPT

Параметр Gemini ChatGPT Поддержка изображений Да (Nano Banana) Ограничена Популярность в США 1 место в App Store 2 место Уникальные возможности Последовательное редактирование картинок Сильный текстовый анализ Модель монетизации Бесплатно + подписка $20 Бесплатно + Pro $20 Сфокусированность Работа с медиа и ИИ-помощник Текст, код, генерация идей

Условия использования

Nano Banana доступна в двух вариантах:

бесплатная версия — до 100 изображений в день;

подписка за $20 в месяц — лимит увеличен до 1000 изображений ежедневно.

Таким образом, Google предложила гибкий формат: для повседневных пользователей хватит базового пакета, а для профессионалов и дизайнеров доступна подписка.

Советы шаг за шагом: как использовать Gemini эффективно

Начните с бесплатной версии, чтобы понять, подходит ли функционал. Экспериментируйте с переносом персонажей между изображениями. Используйте стилистические фильтры для креативных проектов. Применяйте диалоговый режим — пошаговые правки дают лучший результат. Если вы активно работаете с визуалом, рассмотрите подписку для расширения лимита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать бесплатную версию для коммерческих проектов с большим объемом.

Последствие: лимит быстро исчерпается.

Альтернатива: оформить подписку.

Ошибка: загружать изображения низкого качества.

Последствие: конечный результат будет размытым.

Альтернатива: использовать фото в высоком разрешении.

Ошибка: полагаться только на автоматические фильтры.

Последствие: однообразные результаты.

Альтернатива: комбинировать автоматические и ручные правки.

А что если конкуренты догонят?

Рынок ИИ развивается стремительно. OpenAI может добавить улучшенные инструменты для работы с изображениями, а Meta — интегрировать аналогичные функции в Threads или Instagram. Но на данный момент у Gemini есть важное преимущество — модель Nano Banana уже доступна массово и показывает стабильные результаты.

Плюсы и минусы Gemini

Плюсы Минусы Высокая популярность в App Store Ограничение 100 фото в день в бесплатной версии Интеграция Nano Banana Подписка $20 может показаться дорогой Удобный диалоговый режим Пока нет глубокой работы с видео Глобальное распространение Зависимость от интернет-подключения Привлекательный для дизайнеров и блогеров Возможные ошибки при сложных правках

FAQ

Как скачать Google Gemini?

Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.

Сколько стоит подписка?

$20 в месяц, увеличивает лимит обработки до 1000 изображений в день.

Чем Gemini отличается от ChatGPT?

Gemini делает упор на работу с изображениями, тогда как ChatGPT специализируется на тексте и коде.

Мифы и правда

Миф: Nano Banana заменяет Photoshop.

Правда: это удобный инструмент для быстрых правок, но не полноценный редактор.

Миф: подписка обязательна.

Правда: базовый функционал доступен бесплатно, подписка нужна только для расширения лимита.

Миф: Gemini доступен только в США.

Правда: приложение уже набирает популярность в Канаде и Великобритании.

Интересные факты

• За первые две недели работы Nano Banana пользователи сгенерировали 500 млн изображений.

• Gemini стал первым ИИ-приложением Google, возглавившим топ App Store.

• Название "Banana" в модели отсылает к внутренним кодовым проектам Google.

Исторический контекст