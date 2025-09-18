Когда картинки побеждают текст: почему Gemini обошёл ChatGPT и стал №1 в App Store
Приложение Google Gemini стремительно ворвалось в топ App Store, заняв первую строчку среди бесплатных программ для iPhone в США. По данным 9to5Google, сервис обогнал даже ChatGPT от OpenAI, который долгое время удерживал лидерство, и опередил социальную сеть Threads.
Этот результат стал ярким примером того, как быстро меняется рынок ИИ-помощников. Еще недавно казалось, что позиции ChatGPT непробиваемы, но интеграция новых функций и уникальной модели Nano Banana вывели Gemini в лидеры.
Кто вошел в топ
Список популярных приложений показывает любопытное распределение:
-
1 место — Google Gemini,
-
2 место — ChatGPT,
-
3 место — Threads.
При этом другие сервисы Google оказались ниже: поисковик — на 6-м месте, Google Maps — на 8-м, Chrome — на 13-м, Gmail — лишь на 21-м. Это демонстрирует, что интерес пользователей сосредоточен именно на новом ИИ-инструменте.
За пределами США ситуация схожа: в Канаде и Великобритании Gemini уверенно держится на втором месте, что подтверждает глобальный спрос.
Почему Gemini стал хитом
Эксперты объясняют рост популярности интеграцией модели Nano Banana. Только за две недели, с 26 августа по 9 сентября, приложение привлекло 23 миллиона новых пользователей. За это время с помощью Nano Banana создано и отредактировано более 500 миллионов изображений.
Особенность модели — в работе с визуальным контентом. Она умеет:
-
сохранять сходство персонажей при переносе их между изображениями,
-
комбинировать элементы с разных фото,
-
менять стилистику,
-
пошагово редактировать картинку в диалоговом режиме.
Сравнение: Gemini vs ChatGPT
|Параметр
|Gemini
|ChatGPT
|Поддержка изображений
|Да (Nano Banana)
|Ограничена
|Популярность в США
|1 место в App Store
|2 место
|Уникальные возможности
|Последовательное редактирование картинок
|Сильный текстовый анализ
|Модель монетизации
|Бесплатно + подписка $20
|Бесплатно + Pro $20
|Сфокусированность
|Работа с медиа и ИИ-помощник
|Текст, код, генерация идей
Условия использования
Nano Banana доступна в двух вариантах:
-
бесплатная версия — до 100 изображений в день;
-
подписка за $20 в месяц — лимит увеличен до 1000 изображений ежедневно.
Таким образом, Google предложила гибкий формат: для повседневных пользователей хватит базового пакета, а для профессионалов и дизайнеров доступна подписка.
Советы шаг за шагом: как использовать Gemini эффективно
-
Начните с бесплатной версии, чтобы понять, подходит ли функционал.
-
Экспериментируйте с переносом персонажей между изображениями.
-
Используйте стилистические фильтры для креативных проектов.
-
Применяйте диалоговый режим — пошаговые правки дают лучший результат.
-
Если вы активно работаете с визуалом, рассмотрите подписку для расширения лимита.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать бесплатную версию для коммерческих проектов с большим объемом.
Последствие: лимит быстро исчерпается.
Альтернатива: оформить подписку.
-
Ошибка: загружать изображения низкого качества.
Последствие: конечный результат будет размытым.
Альтернатива: использовать фото в высоком разрешении.
-
Ошибка: полагаться только на автоматические фильтры.
Последствие: однообразные результаты.
Альтернатива: комбинировать автоматические и ручные правки.
А что если конкуренты догонят?
Рынок ИИ развивается стремительно. OpenAI может добавить улучшенные инструменты для работы с изображениями, а Meta — интегрировать аналогичные функции в Threads или Instagram. Но на данный момент у Gemini есть важное преимущество — модель Nano Banana уже доступна массово и показывает стабильные результаты.
Плюсы и минусы Gemini
|Плюсы
|Минусы
|Высокая популярность в App Store
|Ограничение 100 фото в день в бесплатной версии
|Интеграция Nano Banana
|Подписка $20 может показаться дорогой
|Удобный диалоговый режим
|Пока нет глубокой работы с видео
|Глобальное распространение
|Зависимость от интернет-подключения
|Привлекательный для дизайнеров и блогеров
|Возможные ошибки при сложных правках
FAQ
Как скачать Google Gemini?
Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.
Сколько стоит подписка?
$20 в месяц, увеличивает лимит обработки до 1000 изображений в день.
Чем Gemini отличается от ChatGPT?
Gemini делает упор на работу с изображениями, тогда как ChatGPT специализируется на тексте и коде.
Мифы и правда
-
Миф: Nano Banana заменяет Photoshop.
Правда: это удобный инструмент для быстрых правок, но не полноценный редактор.
-
Миф: подписка обязательна.
Правда: базовый функционал доступен бесплатно, подписка нужна только для расширения лимита.
-
Миф: Gemini доступен только в США.
Правда: приложение уже набирает популярность в Канаде и Великобритании.
Интересные факты
• За первые две недели работы Nano Banana пользователи сгенерировали 500 млн изображений.
• Gemini стал первым ИИ-приложением Google, возглавившим топ App Store.
• Название "Banana" в модели отсылает к внутренним кодовым проектам Google.
Исторический контекст
-
2022 год — OpenAI выпускает ChatGPT, меняя рынок ИИ.
-
2023 год — Google анонсирует Gemini как конкурента ChatGPT.
-
2024 год — первые интеграции Gemini в сервисы Google.
-
2025 год — запуск Nano Banana и лидерство Gemini в App Store.
