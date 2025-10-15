Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:37

ИИ сам построил macOS в браузере за 3 минуты: Google тихо тестирует нового монстра

Пользователи показали возможности Gemini 3.0 Pro — ИИ создаёт интерфейсы Windows и macOS за минуты

В сети набирают популярность ролики и примеры работы предполагаемой Gemini 3.0 Pro - новой версии искусственного интеллекта от Google, которая проходит закрытое тестирование в AI Studio. Пользователи уже делятся впечатляющими экспериментами, доказывающими, что обновлённая модель способна не только писать код, но и создавать полноценные визуальные прототипы приложений и систем.

Одним из первых результаты опубликовал пользователь X (бывшего Twitter) под ником Chetaslua. Он попросил модель сгенерировать копии интерфейсов Windows и macOS - и получил оба варианта с одного промпта. Gemini 3.0 Pro не просто нарисовала окна и меню, а построила работающие браузерные макеты с кнопками, анимацией и элементами логики.

"Создание копии интерфейса macOS заняло всего 172 секунды", — отметил пользователь Chetaslua, показав короткое видео с результатом.

Интерфейсы без доступа к исходникам

Важно понимать, что Google Gemini не имела доступа к реальному коду Windows или macOS — их исходники закрыты. Поэтому речь идёт не о копировании, а о самостоятельной генерации кода, который визуально напоминает известные операционные системы.
Созданные браузерные версии не обладают функционалом настоящих систем, но демонстрируют потенциал модели к пониманию архитектуры интерфейсов и созданию логичных взаимодействий элементов.

Для исследователей и разработчиков это показательный пример того, как ИИ может воспроизводить сложные пользовательские окружения, используя лишь описание задачи.

Как идёт тестирование Gemini 3.0 Pro

По словам участников сообщества Google AI Studio, A/B-тест новой модели идёт уже около полутора недель. Чтобы получить к нему доступ, пользователи должны включить Gemini 2.5 Pro и начать активно отправлять запросы. Через некоторое время Google автоматически активирует экспериментальную версию — по наблюдениям тестировщиков, это происходит примерно после 15-20 отправок.

Главный признак того, что пользователь столкнулся с Gemini 3.0 Pro, — это совершенно иной формат ответов. Новая модель выдаёт более детализированные, структурированные и контекстно осмысленные результаты, особенно при генерации сложных сценариев и многоступенчатых инструкций.

"Gemini 3.0 Pro ощущается как другая система — она быстрее, точнее и лучше понимает задачу", — написал один из тестировщиков на Reddit.

Подтверждение от Google

Хотя компания официально не объявляла о запуске модели, Логан Килпатрик, руководитель AI Studio, косвенно подтвердил факт внутренних испытаний. Он отметил, что Google активно проверяет новые инструменты генерации и улучшенные алгоритмы контекстного понимания, не раскрывая при этом подробностей.

По данным инсайдеров, официальный релиз Gemini 3.0 Pro может состояться в конце октября или начале ноября, что совпадает с традиционным графиком крупных релизов Google AI.

Сравнение поколений Gemini

Версия Контекст Особенности Скорость отклика Основное применение
Gemini 2.0 До 200 тыс. токенов Базовая мультимодальность Средняя Аналитика и чат-боты
Gemini 2.5 Pro До 1 млн токенов Улучшенное восприятие контекста, код-асистент Быстрее на 30 % Разработка и обучение моделей
Gemini 3.0 Pro (тест) До 2 млн токенов Автогенерация интерфейсов, ускоренная компиляция, визуальный вывод Максимальная Создание приложений, моделирование, прототипирование

Эта таблица показывает, что новое поколение делает акцент на визуальных и прикладных возможностях, приближая ИИ к уровню полноценного разработчика.

Советы шаг за шагом: как попасть в тест Gemini 3.0 Pro

  1. Войдите в Google AI Studio с учётной записью Google.

  2. Включите модель Gemini 2.5 Pro в настройках проекта.

  3. Отправляйте разные запросы — текстовые, кодовые и графические.

  4. После 15-20 запросов система может активировать A/B-режим — ответы изменятся по структуре и стилю.

  5. Зафиксируйте результаты и сравните их с ответами Gemini 2.5 Pro, чтобы подтвердить участие в тесте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одинаковые промпты подряд.
    Последствие: система не активирует эксперимент.
    Альтернатива: варьировать типы запросов и добавлять уточнения.

  • Ошибка: пытаться напрямую вызвать Gemini 3.0 Pro через API.
    Последствие: доступ будет заблокирован.
    Альтернатива: работать только через интерфейс AI Studio.

  • Ошибка: публиковать скриншоты с внутренними параметрами модели.
    Последствие: блокировка аккаунта.
    Альтернатива: делиться только демонстрационными примерами кода и видео.

А что если Gemini 3.0 Pro выйдет в публичный доступ?

Если Google действительно готовит релиз на ближайшие недели, пользователи получат инструмент, способный объединить генерацию текста, кода и графики в одном окне. Это может изменить подход к разработке приложений, интерфейсов и визуальных прототипов.
Вместо долгого проектирования интерфейса вручную дизайнер сможет описать задачу в одном промпте и сразу получить рабочую веб-модель.

Плюсы и минусы тестовой версии

Плюсы Минусы
Генерация сложных интерфейсов без шаблонов Доступ ограничен A/B-тестом
Высокая скорость отклика Нет гарантий сохранности проекта
Глубокое понимание логики интерфейсов Возможны ошибки при компиляции кода
Поддержка мультимодальных запросов Отсутствует документация
Возможность интеграции с AI Studio Тест работает не у всех регионов

FAQ

Можно ли использовать сгенерированные интерфейсы коммерчески?
Нет, пока это экспериментальные результаты в рамках теста.

Сколько времени занимает генерация интерфейса?
В среднем — от 2 до 3 минут, в зависимости от сложности задачи.

Поддерживает ли модель графику и анимацию?
Да, Gemini 3.0 Pro способна создавать простые анимации в браузере с использованием JavaScript и CSS.

Мифы и правда

  • Миф: Gemini 3.0 Pro — это просто обновление Gemini 2.5 Pro.
    Правда: это принципиально новая архитектура с расширенным контекстом и ускоренной обработкой кода.

  • Миф: пользователи получили доступ случайно.
    Правда: Google запустила контролируемое A/B-тестирование через AI Studio.

  • Миф: модель имеет доступ к закрытым данным Windows и macOS.
    Правда: интерфейсы были созданы полностью с нуля, без копирования исходного кода.

Исторический контекст

Линейка Gemini - это развитие идей DeepMind и Google Brain. Первая версия модели вышла в декабре 2023 года, а к 2025-му серия стала главным конкурентом ChatGPT. Каждое обновление приближает Gemini к универсальному мультимодальному ИИ, способному понимать текст, изображения, видео и код.

Если Gemini 3.0 Pro действительно появится в конце октября, это станет одним из крупнейших обновлений Google AI за последние два года.

Интересные факты

  1. Прототип Gemini 3.0 Pro способен работать с контекстом до 2 миллионов токенов — в 20 раз больше, чем у Gemini 1.5.

  2. Некоторые тестировщики сообщают, что модель сама оптимизирует HTML-структуру, снижая объём кода на 40 %.

  3. Видео, созданные с её помощью, уже набирают миллионы просмотров на YouTube и X.

