ИИ сам построил macOS в браузере за 3 минуты: Google тихо тестирует нового монстра
В сети набирают популярность ролики и примеры работы предполагаемой Gemini 3.0 Pro - новой версии искусственного интеллекта от Google, которая проходит закрытое тестирование в AI Studio. Пользователи уже делятся впечатляющими экспериментами, доказывающими, что обновлённая модель способна не только писать код, но и создавать полноценные визуальные прототипы приложений и систем.
Одним из первых результаты опубликовал пользователь X (бывшего Twitter) под ником Chetaslua. Он попросил модель сгенерировать копии интерфейсов Windows и macOS - и получил оба варианта с одного промпта. Gemini 3.0 Pro не просто нарисовала окна и меню, а построила работающие браузерные макеты с кнопками, анимацией и элементами логики.
"Создание копии интерфейса macOS заняло всего 172 секунды", — отметил пользователь Chetaslua, показав короткое видео с результатом.
Интерфейсы без доступа к исходникам
Важно понимать, что Google Gemini не имела доступа к реальному коду Windows или macOS — их исходники закрыты. Поэтому речь идёт не о копировании, а о самостоятельной генерации кода, который визуально напоминает известные операционные системы.
Созданные браузерные версии не обладают функционалом настоящих систем, но демонстрируют потенциал модели к пониманию архитектуры интерфейсов и созданию логичных взаимодействий элементов.
Для исследователей и разработчиков это показательный пример того, как ИИ может воспроизводить сложные пользовательские окружения, используя лишь описание задачи.
Как идёт тестирование Gemini 3.0 Pro
По словам участников сообщества Google AI Studio, A/B-тест новой модели идёт уже около полутора недель. Чтобы получить к нему доступ, пользователи должны включить Gemini 2.5 Pro и начать активно отправлять запросы. Через некоторое время Google автоматически активирует экспериментальную версию — по наблюдениям тестировщиков, это происходит примерно после 15-20 отправок.
Главный признак того, что пользователь столкнулся с Gemini 3.0 Pro, — это совершенно иной формат ответов. Новая модель выдаёт более детализированные, структурированные и контекстно осмысленные результаты, особенно при генерации сложных сценариев и многоступенчатых инструкций.
"Gemini 3.0 Pro ощущается как другая система — она быстрее, точнее и лучше понимает задачу", — написал один из тестировщиков на Reddit.
Подтверждение от Google
Хотя компания официально не объявляла о запуске модели, Логан Килпатрик, руководитель AI Studio, косвенно подтвердил факт внутренних испытаний. Он отметил, что Google активно проверяет новые инструменты генерации и улучшенные алгоритмы контекстного понимания, не раскрывая при этом подробностей.
По данным инсайдеров, официальный релиз Gemini 3.0 Pro может состояться в конце октября или начале ноября, что совпадает с традиционным графиком крупных релизов Google AI.
Сравнение поколений Gemini
|Версия
|Контекст
|Особенности
|Скорость отклика
|Основное применение
|Gemini 2.0
|До 200 тыс. токенов
|Базовая мультимодальность
|Средняя
|Аналитика и чат-боты
|Gemini 2.5 Pro
|До 1 млн токенов
|Улучшенное восприятие контекста, код-асистент
|Быстрее на 30 %
|Разработка и обучение моделей
|Gemini 3.0 Pro (тест)
|До 2 млн токенов
|Автогенерация интерфейсов, ускоренная компиляция, визуальный вывод
|Максимальная
|Создание приложений, моделирование, прототипирование
Эта таблица показывает, что новое поколение делает акцент на визуальных и прикладных возможностях, приближая ИИ к уровню полноценного разработчика.
Советы шаг за шагом: как попасть в тест Gemini 3.0 Pro
-
Войдите в Google AI Studio с учётной записью Google.
-
Включите модель Gemini 2.5 Pro в настройках проекта.
-
Отправляйте разные запросы — текстовые, кодовые и графические.
-
После 15-20 запросов система может активировать A/B-режим — ответы изменятся по структуре и стилю.
-
Зафиксируйте результаты и сравните их с ответами Gemini 2.5 Pro, чтобы подтвердить участие в тесте.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать одинаковые промпты подряд.
Последствие: система не активирует эксперимент.
Альтернатива: варьировать типы запросов и добавлять уточнения.
-
Ошибка: пытаться напрямую вызвать Gemini 3.0 Pro через API.
Последствие: доступ будет заблокирован.
Альтернатива: работать только через интерфейс AI Studio.
-
Ошибка: публиковать скриншоты с внутренними параметрами модели.
Последствие: блокировка аккаунта.
Альтернатива: делиться только демонстрационными примерами кода и видео.
А что если Gemini 3.0 Pro выйдет в публичный доступ?
Если Google действительно готовит релиз на ближайшие недели, пользователи получат инструмент, способный объединить генерацию текста, кода и графики в одном окне. Это может изменить подход к разработке приложений, интерфейсов и визуальных прототипов.
Вместо долгого проектирования интерфейса вручную дизайнер сможет описать задачу в одном промпте и сразу получить рабочую веб-модель.
Плюсы и минусы тестовой версии
|Плюсы
|Минусы
|Генерация сложных интерфейсов без шаблонов
|Доступ ограничен A/B-тестом
|Высокая скорость отклика
|Нет гарантий сохранности проекта
|Глубокое понимание логики интерфейсов
|Возможны ошибки при компиляции кода
|Поддержка мультимодальных запросов
|Отсутствует документация
|Возможность интеграции с AI Studio
|Тест работает не у всех регионов
FAQ
Можно ли использовать сгенерированные интерфейсы коммерчески?
Нет, пока это экспериментальные результаты в рамках теста.
Сколько времени занимает генерация интерфейса?
В среднем — от 2 до 3 минут, в зависимости от сложности задачи.
Поддерживает ли модель графику и анимацию?
Да, Gemini 3.0 Pro способна создавать простые анимации в браузере с использованием JavaScript и CSS.
Мифы и правда
-
Миф: Gemini 3.0 Pro — это просто обновление Gemini 2.5 Pro.
Правда: это принципиально новая архитектура с расширенным контекстом и ускоренной обработкой кода.
-
Миф: пользователи получили доступ случайно.
Правда: Google запустила контролируемое A/B-тестирование через AI Studio.
-
Миф: модель имеет доступ к закрытым данным Windows и macOS.
Правда: интерфейсы были созданы полностью с нуля, без копирования исходного кода.
Исторический контекст
Линейка Gemini - это развитие идей DeepMind и Google Brain. Первая версия модели вышла в декабре 2023 года, а к 2025-му серия стала главным конкурентом ChatGPT. Каждое обновление приближает Gemini к универсальному мультимодальному ИИ, способному понимать текст, изображения, видео и код.
Если Gemini 3.0 Pro действительно появится в конце октября, это станет одним из крупнейших обновлений Google AI за последние два года.
Интересные факты
-
Прототип Gemini 3.0 Pro способен работать с контекстом до 2 миллионов токенов — в 20 раз больше, чем у Gemini 1.5.
-
Некоторые тестировщики сообщают, что модель сама оптимизирует HTML-структуру, снижая объём кода на 40 %.
-
Видео, созданные с её помощью, уже набирают миллионы просмотров на YouTube и X.
