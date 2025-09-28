Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:19

Банки получат блокчейн, о котором мечтали: Google запускает свою платформу учёта

Universal Ledger: Google Cloud готовит корпоративный блокчейн с поддержкой Python

Google Cloud решила выйти в мир блокчейна со своим масштабным проектом — Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Эта платформа разрабатывается специально для финансовых учреждений и призвана стать универсальной системой учёта, способной хранить данные о переводах, выпускать цифровые активы и автоматизировать операции через смарт-контракты.

Что такое GCUL

По словам Рича Видмана, главы стратегического отдела Google Cloud Web3, цель GCUL — предложить банкам и финтех-компаниям "производительную и нейтральную" блокчейн-платформу. Особенность заключается в том, что смарт-контракты будут поддерживаться на Python, что делает систему доступнее для разработчиков, уже знакомых с этим языком.

"Tether не будет использовать блокчейн Circle, а Adyen, вероятно, не будет использовать блокчейн Stripe. Но любое финансовое учреждение может разрабатывать решения на основе GCUL", — сказал Рич Видман.

Как работает система

  • Доступ к GCUL предоставляется через единый API.

  • Поддерживается выпуск цифровых облигаций и других активов.

  • Возможна автоматизация платежей и управление токенизированными активами.

  • Система изначально ориентирована на соответствие регуляторным нормам.

Важно, что GCUL задумывается как закрытая и контролируемая платформа, в отличие от классических публичных блокчейнов.

Сравнение с конкурентами

Компания Проект Особенности
Google Cloud GCUL Нейтральный блокчейн для финансов, смарт-контракты на Python
Stripe Tempo Интеграция с собственной платёжной системой
Circle Arc Основан на стейблкоине USDC
CME Group + Google GCUL-партнёрство Первые тесты расчётов и залогов

Скепсис сообщества

Хотя Google позиционирует GCUL как блокчейн уровня 1, криптосообщество указывает: раз система централизована и контролируется одной компанией, её сложно называть "децентрализованной". Однако для банков и крупных игроков именно предсказуемость и соответствие требованиям регуляторов могут стать ключевым преимуществом.

Советы шаг за шагом: что это значит для финансовых компаний

  1. Следить за развитием GCUL и результатами пилотных запусков с CME Group.

  2. Подумать о переносе части операций (например, выпуск облигаций) в токенизированную форму.

  3. Рассмотреть возможность интеграции API GCUL в платёжные и учётные системы.

  4. Сравнить подход Google с конкурентами (Arc и Tempo) в зависимости от бизнес-модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать GCUL как полностью децентрализованный блокчейн.

  • Последствие: завышенные ожидания и недоверие со стороны криптосообщества.

  • Альтернатива: использовать GCUL именно как корпоративную платформу с жёстким контролем.

  • Ошибка: ждать немедленного запуска.

  • Последствие: упущенные сроки интеграции.

  • Альтернатива: готовиться заранее, полноценный запуск ожидается в 2026 году.

А что если GCUL станет стандартом?

Если Google сможет привлечь крупных игроков финансового рынка, платформа может превратиться в единый "универсальный учёт" для цифровых активов, а это создаст основу для глобального рынка токенизированных облигаций и автоматизированных сделок.

Плюсы и минусы GCUL

Плюсы Минусы
Поддержка Python, удобство для разработчиков Централизованный характер вызывает сомнения
Соответствие нормативным требованиям Пока доступен только в тестовой сети
Нейтральность (не привязан к валюте или системе) Запуск лишь в 2026 году
Партнёрство с CME Group Риски конкуренции со Stripe и Circle

FAQ

Когда заработает GCUL?
Полноценный запуск намечен на 2026 год, сейчас идёт закрытое тестирование.

Для чего он нужен банкам?
Для учёта переводов, выпуска цифровых активов и автоматизации сделок через смарт-контракты.

Поддерживает ли GCUL криптовалюты?
Нет, платформа позиционируется как нейтральная, без привязки к конкретным токенам.

Мифы и правда

  • Миф: "GCUL будет публичным блокчейном".
    Правда: это закрытая корпоративная сеть под контролем Google.

  • Миф: "Смарт-контракты доступны только Solidity-разработчикам".
    Правда: GCUL поддерживает Python.

  • Миф: "Google конкурирует с Ethereum".
    Правда: GCUL ориентирован на финансовые учреждения, а не на децентрализованные приложения.

3 интересных факта

  1. Google анонсировала GCUL ещё в марте, совместно с CME Group.

  2. Первые тесты прошли на расчётах и залогах — базовых задачах для биржевых операций.

  3. В отличие от конкурентов, Google подчёркивает нейтральность GCUL и его независимость от конкретных валют.

Исторический контекст

  • 2009 год: запуск Bitcoin как первого публичного блокчейна.

  • 2015 год: появление Ethereum со смарт-контрактами.

  • 2020-е: корпорации запускают корпоративные блокчейн-решения.

  • 2026 год: ожидаемый запуск Google Cloud Universal Ledger.

