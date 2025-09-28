Банки получат блокчейн, о котором мечтали: Google запускает свою платформу учёта
Google Cloud решила выйти в мир блокчейна со своим масштабным проектом — Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Эта платформа разрабатывается специально для финансовых учреждений и призвана стать универсальной системой учёта, способной хранить данные о переводах, выпускать цифровые активы и автоматизировать операции через смарт-контракты.
Что такое GCUL
По словам Рича Видмана, главы стратегического отдела Google Cloud Web3, цель GCUL — предложить банкам и финтех-компаниям "производительную и нейтральную" блокчейн-платформу. Особенность заключается в том, что смарт-контракты будут поддерживаться на Python, что делает систему доступнее для разработчиков, уже знакомых с этим языком.
"Tether не будет использовать блокчейн Circle, а Adyen, вероятно, не будет использовать блокчейн Stripe. Но любое финансовое учреждение может разрабатывать решения на основе GCUL", — сказал Рич Видман.
Как работает система
-
Доступ к GCUL предоставляется через единый API.
-
Поддерживается выпуск цифровых облигаций и других активов.
-
Возможна автоматизация платежей и управление токенизированными активами.
-
Система изначально ориентирована на соответствие регуляторным нормам.
Важно, что GCUL задумывается как закрытая и контролируемая платформа, в отличие от классических публичных блокчейнов.
Сравнение с конкурентами
|Компания
|Проект
|Особенности
|Google Cloud
|GCUL
|Нейтральный блокчейн для финансов, смарт-контракты на Python
|Stripe
|Tempo
|Интеграция с собственной платёжной системой
|Circle
|Arc
|Основан на стейблкоине USDC
|CME Group + Google
|GCUL-партнёрство
|Первые тесты расчётов и залогов
Скепсис сообщества
Хотя Google позиционирует GCUL как блокчейн уровня 1, криптосообщество указывает: раз система централизована и контролируется одной компанией, её сложно называть "децентрализованной". Однако для банков и крупных игроков именно предсказуемость и соответствие требованиям регуляторов могут стать ключевым преимуществом.
Советы шаг за шагом: что это значит для финансовых компаний
-
Следить за развитием GCUL и результатами пилотных запусков с CME Group.
-
Подумать о переносе части операций (например, выпуск облигаций) в токенизированную форму.
-
Рассмотреть возможность интеграции API GCUL в платёжные и учётные системы.
-
Сравнить подход Google с конкурентами (Arc и Tempo) в зависимости от бизнес-модели.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать GCUL как полностью децентрализованный блокчейн.
-
Последствие: завышенные ожидания и недоверие со стороны криптосообщества.
-
Альтернатива: использовать GCUL именно как корпоративную платформу с жёстким контролем.
-
Ошибка: ждать немедленного запуска.
-
Последствие: упущенные сроки интеграции.
-
Альтернатива: готовиться заранее, полноценный запуск ожидается в 2026 году.
А что если GCUL станет стандартом?
Если Google сможет привлечь крупных игроков финансового рынка, платформа может превратиться в единый "универсальный учёт" для цифровых активов, а это создаст основу для глобального рынка токенизированных облигаций и автоматизированных сделок.
Плюсы и минусы GCUL
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка Python, удобство для разработчиков
|Централизованный характер вызывает сомнения
|Соответствие нормативным требованиям
|Пока доступен только в тестовой сети
|Нейтральность (не привязан к валюте или системе)
|Запуск лишь в 2026 году
|Партнёрство с CME Group
|Риски конкуренции со Stripe и Circle
FAQ
Когда заработает GCUL?
Полноценный запуск намечен на 2026 год, сейчас идёт закрытое тестирование.
Для чего он нужен банкам?
Для учёта переводов, выпуска цифровых активов и автоматизации сделок через смарт-контракты.
Поддерживает ли GCUL криптовалюты?
Нет, платформа позиционируется как нейтральная, без привязки к конкретным токенам.
Мифы и правда
-
Миф: "GCUL будет публичным блокчейном".
Правда: это закрытая корпоративная сеть под контролем Google.
-
Миф: "Смарт-контракты доступны только Solidity-разработчикам".
Правда: GCUL поддерживает Python.
-
Миф: "Google конкурирует с Ethereum".
Правда: GCUL ориентирован на финансовые учреждения, а не на децентрализованные приложения.
3 интересных факта
-
Google анонсировала GCUL ещё в марте, совместно с CME Group.
-
Первые тесты прошли на расчётах и залогах — базовых задачах для биржевых операций.
-
В отличие от конкурентов, Google подчёркивает нейтральность GCUL и его независимость от конкретных валют.
Исторический контекст
-
2009 год: запуск Bitcoin как первого публичного блокчейна.
-
2015 год: появление Ethereum со смарт-контрактами.
-
2020-е: корпорации запускают корпоративные блокчейн-решения.
-
2026 год: ожидаемый запуск Google Cloud Universal Ledger.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru