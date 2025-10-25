Прототип без программиста: Google откроет путь в IT даже школьнику

Компания Google запустила в AI Studio новый режим под названием Build, который позволяет любому пользователю создать полноценное приложение с помощью искусственного интеллекта Gemini - от первоначальной идеи до публикации готового продукта. Об этом сообщил руководитель продукта Google AI Studio Логан Килпатрик.

Главная особенность — Build полностью бесплатен, как и большинство инструментов в AI Studio, что делает его доступным даже для начинающих разработчиков и студентов.

Как работает Build

Создание приложения в Build начинается с простого шага — описания идеи. Пользователь вводит текстовый промпт, в котором описывает, что именно он хочет реализовать. Дальше Gemini помогает превратить эту идею в прототип, предлагая интерфейс, функции и логику работы.

Google добавила в Build шаблоны, называемые superpowers - готовые наборы функций, которые можно добавить в приложение одним кликом. Например, модуль nano banana используется для редактирования изображений, а другие заготовки помогут внедрить чат, поиск, анализ данных или генерацию контента.

Для вдохновения предусмотрен режим I'm Feeling Lucky, при котором ИИ сам дополняет ваш запрос неожиданными идеями. Этот инструмент подходит для брейншторма и помогает находить новые сценарии использования приложения.

Интерактивная доработка с ИИ

После генерации прототипа пользователь может протестировать приложение прямо внутри Build. Gemini не только выполняет запросы, но и сам предлагает улучшения — пишет рекомендации, какие элементы интерфейса стоит изменить и где возможны ошибки.

В режиме Annotation Mode можно выделить конкретный фрагмент интерфейса (например, кнопку, поле ввода или меню) и дать модели прямое указание, как его изменить. Это делает процесс редактирования визуальным и понятным даже тем, кто не знаком с программированием.

"Gemini в Build не просто исполняет команды, он помогает анализировать и улучшать ваш продукт", — отметил руководитель Google AI Studio Логан Килпатрик.

Таким образом, Build превращается не в инструмент кодинга, а в диалоговую среду совместного проектирования между человеком и ИИ.

Публикация приложений через Google Cloud Run

Когда приложение готово, его можно опубликовать напрямую из Build. Система автоматически разворачивает проект в Google Cloud Run - облачном сервисе для запуска контейнеров. После этого автор получает рабочую ссылку на приложение и может сразу делиться результатом.

Публикация проходит буквально в один клик: Build сам генерирует код, подготавливает инфраструктуру и запускает приложение без участия пользователя в настройках серверов.

Что появится дальше

Google пообещала, что в ближайшие месяцы функционал Build будет расширен. Уже известно, что режим получит:

поддержку новых шаблонов superpowers для аналитики, визуализации данных и генерации контента;

совместную работу в реальном времени с другими пользователями;

интеграцию с Google Drive, Sheets и Firebase ;

улучшенную отладку интерфейсов с помощью Gemini.

Кроме того, эффективность Build значительно вырастет с добавлением моделей Gemini 3.0, которые выйдут до конца 2025 года. Эти модели обещают более точное понимание контекста и генерацию сложных приложений с адаптивным UX.

Почему Build может изменить подход к разработке

От идеи до релиза — за часы. Пользователю не нужно знать языки программирования. Всё делается через диалог с ИИ. Универсальность. Build подходит как для прототипов, так и для рабочих веб-приложений. Доступность. Бесплатная версия открывает возможности даже для начинающих предпринимателей и студентов. Интеграция в экосистему Google. Готовые проекты сразу совместимы с сервисами Google Cloud, что упрощает масштабирование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиться текстовым промптом без уточнений.

Последствие: ИИ создаст слишком общий или неполный проект.

Альтернатива: использовать Annotation Mode и superpowers для уточнения деталей.

Ошибка: не тестировать приложение перед публикацией.

Последствие: баги и некорректные элементы интерфейса.

Альтернатива: обсуждать исправления с Gemini прямо в Build.

Ошибка: игнорировать возможности интеграции с Cloud Run.

Последствие: проект остаётся в черновом виде.

Альтернатива: публиковать приложение сразу через встроенный деплой.

А что если Build станет платформой без кода нового поколения?

Google фактически создала "no-code IDE", где ИИ заменяет не только кодера, но и проектировщика UX. Если развитие пойдёт по плану, Build может стать конкурентом популярным системам вроде Replit, Glide и Webflow — но с более интеллектуальным управлением.

Кроме того, интеграция с Gemini делает Build потенциальным инструментом для создания персональных ИИ-агентов - приложений, выполняющих конкретные задачи без участия пользователя.

Плюсы и минусы Build

Плюсы Минусы Бесплатный доступ для всех Пока нет полноценной поддержки мобильных платформ Простота и понятный интерфейс Ограниченные шаблоны для сложных проектов Возможность публикации в один клик Требуется Google-аккаунт и Cloud Run ИИ сам предлагает улучшения Зависимость от экосистемы Google Поддержка Annotation Mode Пока отсутствует офлайн-режим

FAQ

Можно ли создавать сложные веб-приложения?

Да, но Build пока ориентирован на прототипы и простые интерфейсы.

Где хранятся данные приложений?

В облаке Google Cloud, с возможностью экспорта в сторонние системы.

Нужно ли уметь программировать?

Нет, Build рассчитан на пользователей без опыта в кодинге.

Когда появится поддержка Gemini 3.0?

Google планирует интеграцию до конца 2025 года.

Мифы и правда

Миф: Build заменит разработчиков.

Правда: инструмент ускоряет прототипирование, но не решает все задачи программирования.

Миф: Build ограничен одной платформой.

Правда: приложения можно разворачивать на любом облачном окружении через Cloud Run.

Миф: ИИ делает всё сам.

Правда: пользователь участвует в процессе через диалог и правки.

Интересные факты