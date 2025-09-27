"Нас читают, но не заходят": Google под огнём из-за падения трафика на СМИ
Великобритания оказалась в эпицентре конфликта между крупными медиакомпаниями и Google. Издатели крупнейших британских СМИ направили коллективное обращение в антимонопольное ведомство с требованием обязать поискового гиганта раскрыть статистику по трафику от AI Overviews - функции генерации ответов искусственным интеллектом, встроенной в поиск.
Поводом стали серьёзные потери трафика: по данным DMG Media (владелец Daily Mail и ряда других изданий), кликабельность их сайтов упала на 89% после запуска AI-обзоров. Подобные жалобы направили Guardian Media Group и Ассоциация профессиональных издателей (PPA).
Претензии издателей к Google
-
Падение трафика. Пользователи всё чаще остаются на странице поиска, где им достаточно ИИ-сводки. Это уменьшает переходы на сайты СМИ.
-
Финансовый ущерб. Снижение посещаемости подрывает рекламную выручку, что особенно критично на фоне роста расходов и снижения доходов индустрии.
-
Принуждение к соглашениям. По словам издателей, Google фактически заставляет их заключать договоры об использовании материалов в AI Overviews и AI Mode, угрожая исключением из результатов поиска.
-
Сомнительное качество контента. Несмотря на прогресс, модели всё ещё склонны к "галлюцинациям", что снижает доверие к информации.
-
Google Discover. Издатели жалуются, что персонализированная лента новостей приносит мало ценного трафика и поощряет кликбейт.
"Контент используется в ИИ-продуктах без адекватной оплаты, а сводки ИИ встраиваются напрямую в поиск, лишая оба сектора доходов. Это настоящий экзистенциальный кризис для индустрии", — отмечает медиаконсультант и бывший руководитель News UK Крис Дункан.
Ситуация на рынке
Британские издатели уже несколько лет находятся под давлением:
-
расходы растут,
-
рекламные доходы падают,
-
число подписчиков снижается.
Появление ИИ-инструментов в поиске стало новым ударом. Издатели утверждают: Google зарабатывает на их контенте, но не делится доходами.
Некоторые издания (например, Financial Times, The Guardian, Axel Springer) заключили лицензионные соглашения с разработчиками ИИ. Другие (включая BBC) выступают категорически против.
Сравнение: классический поиск и AI Overviews
|Параметр
|Классический поиск
|AI Overviews
|Основной источник информации
|Ссылки на сайты
|Сводка ИИ прямо в выдаче
|Роль СМИ
|Поставщики новостей и контента
|Источники для обучения моделей
|Пользовательский опыт
|Требуется переход по ссылке
|Достаточно прочитать сводку
|Доходы издателей
|Трафик + реклама
|Снижение кликабельности
|Риски
|Конкуренция за позиции
|Потеря аудитории и доходов
Советы шаг за шагом для издателей
-
Отслеживать статистику переходов из поиска и Discover, чтобы оценить реальный ущерб.
-
Консолидировать усилия отрасли для переговоров с Google на уровне отраслевых ассоциаций.
-
Рассматривать варианты лицензионных соглашений с разработчиками ИИ при условии прозрачной оплаты.
-
Развивать прямые каналы дистрибуции — собственные приложения, рассылки, подкасты.
-
Добиваться регулирования: обращения в антимонопольные органы и парламент.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать AI Overviews → падение трафика и выручки → инициировать переговоры и требовать прозрачности.
-
Делать ставку только на SEO → зависимость от алгоритмов Google → развивать прямые подписные модели.
-
Отказываться от объединённых действий → слабая позиция → действовать через ассоциации (PPA и др.).
А что если…
Если антимонопольные органы обяжут Google раскрыть статистику и условия работы AI Overviews, издатели смогут доказать масштаб ущерба и потребовать компенсации. Если же регуляторы займут выжидательную позицию, ситуация может усугубиться: доходы СМИ продолжат падать. В перспективе возможен вариант создания национальных платформ для новостей или жёсткого регулирования использования медийного контента в обучении ИИ.
Плюсы и минусы AI Overviews для медиа
|Плюсы
|Минусы
|Упрощает поиск информации для пользователей
|Снижает трафик на сайты СМИ
|Повышает удержание аудитории в экосистеме Google
|Угроза рекламным доходам издателей
|Может привлекать новых пользователей к продуктам Google
|Галлюцинации снижают доверие к информации
|Расширяет возможности ИИ в поиске
|Принуждение к лицензионным договорам
|Удобство для читателей
|Снижение качества медийного рынка
FAQ
Что требуют издатели от Google?
Раскрыть статистику по трафику от AI Overviews и прекратить практику давления при заключении договоров.
Почему падает трафик?
Пользователи читают ИИ-сводку в поиске и не переходят на сайты.
Какие СМИ пострадали сильнее всего?
DMG Media заявила о снижении кликабельности на 89%.
Все ли издания выступают против?
Нет, некоторые уже заключили лицензионные соглашения (Financial Times, The Guardian, Axel Springer).
Какую роль играет Google Discover?
По мнению издателей, он приносит мало качественного трафика и стимулирует кликбейт.
Мифы и правда
-
Миф: AI Overviews помогает издателям.
Правда: большинство СМИ теряют трафик и доходы.
-
Миф: Google бесплатно делится статистикой.
Правда: данные закрыты, издатели требуют их раскрытия.
-
Миф: проблема затрагивает только Великобританию.
Правда: аналогичные претензии звучат в США и ЕС.
Три интересных факта
-
DMG Media зафиксировала падение CTR на 89% после запуска AI Overviews.
-
Впервые в Британии издатели выступают единым фронтом против Google.
-
Google Discover критикуется за поддержку кликбейта, а не качественной журналистики.
Исторический контекст
-
2022-2023: рост интереса к использованию контента СМИ в обучении ИИ.
-
2024: запуск AI Overviews в поиске Google.
-
2025: британские издатели обращаются в антимонопольное ведомство с требованием раскрыть статистику и изменить условия.
