Олег Белов Опубликована сегодня в 5:33

"Нас читают, но не заходят": Google под огнём из-за падения трафика на СМИ

Британские издатели обвинили Google в потере трафика из-за AI Overviews

Великобритания оказалась в эпицентре конфликта между крупными медиакомпаниями и Google. Издатели крупнейших британских СМИ направили коллективное обращение в антимонопольное ведомство с требованием обязать поискового гиганта раскрыть статистику по трафику от AI Overviews - функции генерации ответов искусственным интеллектом, встроенной в поиск.

Поводом стали серьёзные потери трафика: по данным DMG Media (владелец Daily Mail и ряда других изданий), кликабельность их сайтов упала на 89% после запуска AI-обзоров. Подобные жалобы направили Guardian Media Group и Ассоциация профессиональных издателей (PPA).

Претензии издателей к Google

  1. Падение трафика. Пользователи всё чаще остаются на странице поиска, где им достаточно ИИ-сводки. Это уменьшает переходы на сайты СМИ.

  2. Финансовый ущерб. Снижение посещаемости подрывает рекламную выручку, что особенно критично на фоне роста расходов и снижения доходов индустрии.

  3. Принуждение к соглашениям. По словам издателей, Google фактически заставляет их заключать договоры об использовании материалов в AI Overviews и AI Mode, угрожая исключением из результатов поиска.

  4. Сомнительное качество контента. Несмотря на прогресс, модели всё ещё склонны к "галлюцинациям", что снижает доверие к информации.

  5. Google Discover. Издатели жалуются, что персонализированная лента новостей приносит мало ценного трафика и поощряет кликбейт.

"Контент используется в ИИ-продуктах без адекватной оплаты, а сводки ИИ встраиваются напрямую в поиск, лишая оба сектора доходов. Это настоящий экзистенциальный кризис для индустрии", — отмечает медиаконсультант и бывший руководитель News UK Крис Дункан.

Ситуация на рынке

Британские издатели уже несколько лет находятся под давлением:

  • расходы растут,

  • рекламные доходы падают,

  • число подписчиков снижается.

Появление ИИ-инструментов в поиске стало новым ударом. Издатели утверждают: Google зарабатывает на их контенте, но не делится доходами.

Некоторые издания (например, Financial Times, The Guardian, Axel Springer) заключили лицензионные соглашения с разработчиками ИИ. Другие (включая BBC) выступают категорически против.

Сравнение: классический поиск и AI Overviews

Параметр Классический поиск AI Overviews
Основной источник информации Ссылки на сайты Сводка ИИ прямо в выдаче
Роль СМИ Поставщики новостей и контента Источники для обучения моделей
Пользовательский опыт Требуется переход по ссылке Достаточно прочитать сводку
Доходы издателей Трафик + реклама Снижение кликабельности
Риски Конкуренция за позиции Потеря аудитории и доходов

Советы шаг за шагом для издателей

  1. Отслеживать статистику переходов из поиска и Discover, чтобы оценить реальный ущерб.

  2. Консолидировать усилия отрасли для переговоров с Google на уровне отраслевых ассоциаций.

  3. Рассматривать варианты лицензионных соглашений с разработчиками ИИ при условии прозрачной оплаты.

  4. Развивать прямые каналы дистрибуции — собственные приложения, рассылки, подкасты.

  5. Добиваться регулирования: обращения в антимонопольные органы и парламент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать AI Overviews → падение трафика и выручки → инициировать переговоры и требовать прозрачности.

  • Делать ставку только на SEO → зависимость от алгоритмов Google → развивать прямые подписные модели.

  • Отказываться от объединённых действий → слабая позиция → действовать через ассоциации (PPA и др.).

А что если…

Если антимонопольные органы обяжут Google раскрыть статистику и условия работы AI Overviews, издатели смогут доказать масштаб ущерба и потребовать компенсации. Если же регуляторы займут выжидательную позицию, ситуация может усугубиться: доходы СМИ продолжат падать. В перспективе возможен вариант создания национальных платформ для новостей или жёсткого регулирования использования медийного контента в обучении ИИ.

Плюсы и минусы AI Overviews для медиа

Плюсы Минусы
Упрощает поиск информации для пользователей Снижает трафик на сайты СМИ
Повышает удержание аудитории в экосистеме Google Угроза рекламным доходам издателей
Может привлекать новых пользователей к продуктам Google Галлюцинации снижают доверие к информации
Расширяет возможности ИИ в поиске Принуждение к лицензионным договорам
Удобство для читателей Снижение качества медийного рынка

FAQ

Что требуют издатели от Google?
Раскрыть статистику по трафику от AI Overviews и прекратить практику давления при заключении договоров.

Почему падает трафик?
Пользователи читают ИИ-сводку в поиске и не переходят на сайты.

Какие СМИ пострадали сильнее всего?
DMG Media заявила о снижении кликабельности на 89%.

Все ли издания выступают против?
Нет, некоторые уже заключили лицензионные соглашения (Financial Times, The Guardian, Axel Springer).

Какую роль играет Google Discover?
По мнению издателей, он приносит мало качественного трафика и стимулирует кликбейт.

Мифы и правда

  • Миф: AI Overviews помогает издателям.
    Правда: большинство СМИ теряют трафик и доходы.

  • Миф: Google бесплатно делится статистикой.
    Правда: данные закрыты, издатели требуют их раскрытия.

  • Миф: проблема затрагивает только Великобританию.
    Правда: аналогичные претензии звучат в США и ЕС.

Три интересных факта

  1. DMG Media зафиксировала падение CTR на 89% после запуска AI Overviews.

  2. Впервые в Британии издатели выступают единым фронтом против Google.

  3. Google Discover критикуется за поддержку кликбейта, а не качественной журналистики.

Исторический контекст

  • 2022-2023: рост интереса к использованию контента СМИ в обучении ИИ.

  • 2024: запуск AI Overviews в поиске Google.

  • 2025: британские издатели обращаются в антимонопольное ведомство с требованием раскрыть статистику и изменить условия.

