ИИ замолчал о Трампе: Google отключает сводки там, где начинаются неудобные вопросы

Google ввела новое ограничение в своём инструменте AI Overview - автоматической сводке ответов искусственного интеллекта в поиске. Теперь при вводе некоторых запросов, касающихся психического здоровья Дональда Трампа, пользователи не получают привычного ответа от ИИ.

Что изменилось

Если ввести, например, фразу "does Trump show signs of dementia" ("показывает ли Трамп признаки деменции"), система выдаёт сообщение: "AI Overview is not available for this search" ("Обзор ИИ недоступен для этого поиска").

Ограничение действует и в отдельном AI Mode (Режим ИИ) Google: вместо синтезированной сводки отображается только стандартный список из 10 ссылок.

Разные подходы к разным политикам

Интересно, что блокировка касается в первую очередь Трампа и терминов "деменция" и "болезнь Альцгеймера". Для других политиков система работает иначе:

Джо Байден : в обычном режиме поиска ИИ-резюме не формируется, но в AI Mode появляется краткий ответ с предупреждением, что диагноз невозможно поставить по открытым данным.

Барак Обама: при запросах о деменции AI Overview без проблем генерирует сводку, где указывается, что публичных доказательств болезни нет.

Таким образом, именно по Трампу Google применяет наиболее жёсткую блокировку.

Почему это важно

И Трамп, и Байден — самые пожилые президенты в истории США, и вопросы об их когнитивном здоровье активно обсуждаются в обществе.

Однако ИИ-системы не всегда точны: они могут генерировать неверные или вводящие в заблуждение выводы. Для Google риск особенно велик: в 2023 году компания уже столкнулась с критикой и судебными исками из-за модерации контента, включая недавнее урегулирование на $24,5 млн по делу, связанному с блокировкой YouTube-аккаунта Трампа.

Ограничение можно рассматривать как попытку минимизировать скандалы вокруг чувствительных тем и не допустить обвинений в предвзятости или распространении дезинформации.

Сравнение поведения AI Overview

Политик Запрос о деменции Результат Дональд Трамп Полный запрет Сообщение "AI Overview недоступен" Джо Байден Частичный запрет В AI Mode есть сводка с дисклеймером Барак Обама Нет ограничений Сводка об отсутствии доказательств болезни

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: позволить ИИ свободно отвечать на медицинские вопросы о политиках.

Последствие: риск дезинформации и судебных исков.

Альтернатива: встроенные дисклеймеры и экспертные ссылки.

Ошибка: выборочно ограничивать только одного политика.

Последствие: обвинения в предвзятости.

Альтернатива: единые правила для всех публичных персон.

Ошибка: игнорировать общественный интерес.

Последствие: пользователи будут искать информацию на менее надёжных ресурсах.

Альтернатива: предоставить аккуратные, проверенные пояснения с источниками.

А что если…

А что если Google распространит полные запреты на все подобные запросы? Тогда пользователи будут обращаться к другим сервисам — от Bing с Copilot до независимых ИИ-платформ. Это усилит конкуренцию и поставит под сомнение роль Google как "главного источника информации".

Плюсы и минусы подхода Google

Плюсы Минусы Снижение риска распространения дезинформации Обвинения в предвзятости Минимизация юридических рисков Потеря доверия пользователей Защита репутации компании Неравный подход к разным политикам Контроль за контентом ИИ Перенос дискуссий в менее регулируемые пространства

FAQ

Почему Google ограничила именно запросы о Трампе?

Вероятно, из-за высокой политической чувствительности и риска негативной реакции общественности.

Аналогичные ограничения есть для других политиков?

Частично — например, для Байдена. Но у Обамы таких ограничений нет.

Можно ли обойти блокировку?

Да, остаётся доступ к обычным ссылкам, но ИИ-резюме отключено.

Мифы и правда

Миф: Google цензурирует все запросы о политике.

Правда: ограничения выборочные и зависят от чувствительности темы.

Миф: AI Overview всегда точен.

Правда: модели ИИ могут генерировать ошибки, особенно по медицине.

Миф: решение связано с техническим сбоем.

Правда: это осознанная политика безопасности Google.

Исторический контекст

2021 — Google усиливает модерацию политического контента на YouTube. 2023 — скандалы вокруг ошибок AI Overview (например, совет добавить к пицце клей). 2024 — урегулирование иска на $24,5 млн по делу о блокировке Трампа. 2025 — выборочное ограничение поисковых ИИ-сводок о Трампе.

3 интересных факта