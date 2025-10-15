Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Цифровая битва за Индию: Google идёт на территорию местных гигантов

Google инвестирует $15 млрд в создание центра искусственного интеллекта и дата-центра мощностью 1 ГВт в Индии

Компания Google объявила о масштабных инвестициях в развитие цифровой инфраструктуры Индии. В течение ближайших пяти лет, до 2030 года, корпорация направит $15 миллиардов на строительство центра обработки данных мощностью 1 гигаватт и центра искусственного интеллекта в южном индийском штате Андхра-Прадеш, в портовом городе Вишакхапатнам. Это станет крупнейшей инвестицией Google в Индии за всю историю.

"Он войдёт в глобальную сеть центров искусственного интеллекта в 12 странах. Мы намерены превратить Вишакхапатнам в глобальный центр цифрового взаимодействия", — заявил генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Индия как новый стратегический узел Google

Google работает в Индии уже 21 год и насчитывает более 14 тысяч сотрудников. Ранее ключевыми облачными регионами компании оставались Дели и Мумбаи, однако теперь фокус смещается на южные штаты, где активно развиваются промышленные зоны и технопарки.

Выбор Вишакхапатнама не случаен: штат Андхра-Прадеш под руководством главного министра Н. Чандрабабу Найду давно зарекомендовал себя как инвестиционно-дружелюбный регион. Именно здесь в своё время Microsoft и Oracle открывали свои филиалы.

Куриан отметил, что новый дата-центр станет крупнейшей инфраструктурной инвестицией Google за пределами США и со временем будет масштабирован "до нескольких гигаватт".

Геополитический контекст: между "свадеши" и глобализацией

Решение Google совпало с ростом напряжённости между США и Индией. После введения президентом Дональдом Трампом 50%-ной пошлины на индийский импорт премьер-министр Нарендра Моди активизировал движение "свадеши" - кампанию за поддержку национального производства.

На фоне этого в Индии начали появляться локальные альтернативы продуктам Google:
Zoho Corporation - конкурирует с Google Workspace и Gmail;
Arattai - индийский аналог WhatsApp;
MapMyIndia - альтернатива Google Maps.

Хотя их доля пока невелика, аналитики отмечают, что политическая поддержка местных разработчиков может со временем создать угрозу позициям Google и Microsoft.

"Этот центр искусственного интеллекта станет важным вкладом в миссию ИИ в Индии", — подчеркнул министр информационных технологий Ашвини Вайшнау, пообещав полную поддержку со стороны государства.

Что получит Индия

Новый центр создаст тысячи рабочих мест, обеспечит локальную обработку данных и позволит сократить зависимость страны от зарубежных дата-центров. Google заявила, что на площадке будут использоваться собственные тензорные процессоры (TPU), что позволит обрабатывать большие объёмы данных непосредственно внутри Индии.

Центр обеспечит поддержку всех ключевых сервисов компании:

  • Google Search и YouTube для локальной выдачи контента;

  • Gmail и Google Ads для бизнес-сегмента;

  • Gemini и инструментов для построения ИИ-агентов и приложений.

"Мы видим этот центр не просто как узел для Индии, но как опорный хаб для Азии и других регионов мира", — отметил Куриан.

Подводный кабель и партнёрства

Для проекта Google заключила несколько стратегических соглашений:
• с телекоммуникационным оператором Bharti Airtel - для строительства станции подводного кабеля;
• с компанией AdaniConneX (совместное предприятие Adani Group и EdgeConneX) — для развертывания инфраструктуры центра обработки данных.

Компания планирует проложить подводную кабельную магистраль, которая соединит Вишакхапатнам с другими азиатскими регионами и обеспечит высокоскоростной обмен данными.

"Он станет не просто точкой приземления кабелей, а цифровой магистралью, объединяющей разные части Индии", — добавил Куриан.

Министр Вайшнау предложил рассмотреть Андаманские острова как будущий узел глобальных сетевых коммуникаций, отметив, что Сингапур уже перегружен, и предложил связать Вишакхапатнам с городом Ситтве в Мьянме для улучшения связи на северо-востоке страны.

Советы шаг за шагом: как Google развивает инфраструктуру в Индии

  1. Локализация обработки данных - перенос облачных сервисов ближе к пользователям.

  2. Создание ИИ-центра - фокус на обучении и использовании моделей Gemini для региональных задач.

  3. Развитие партнёрств - сотрудничество с индийскими провайдерами и государством.

  4. Кабельная инфраструктура - соединение Индии с глобальными дата-сетями.

  5. Расширение экосистемы - поддержка стартапов и университетов в сфере ИИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить данные за рубежом.
    Последствие: утечка данных и ограничение по законам о суверенитете.
    Альтернатива: локальные дата-центры и TPU-обработка в Индии.

  • Ошибка: игнорировать внутренний рынок "свадеши".
    Последствие: потеря политической поддержки и доверия пользователей.
    Альтернатива: партнёрство с местными компаниями и инвестиции в инфраструктуру.

  • Ошибка: фокусироваться только на коммерческих сервисах.
    Последствие: упущенные возможности в сфере образования и госуслуг.
    Альтернатива: запуск образовательных и исследовательских программ на базе ИИ-центра.

А что если Google превратит Индию в главный азиатский центр ИИ?

Если проект реализуется в полном объёме, Индия может стать центральным узлом для всей сети Google AI в Азии. Это позволит стране не только укрепить позиции в цифровой экономике, но и получить долгосрочные выгоды: инвестиции, знания и кадры.

Аналитики считают, что проект Google может стать катализатором для национальной стратегии "Digital India", ускоряя развитие облачных сервисов, ИИ и телекоммуникационной инфраструктуры.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Локальная обработка данных и снижение задержек Высокие энергозатраты (1 ГВт мощности)
Создание рабочих мест и обучение кадров Зависимость от политической стабильности
Поддержка инициативы Digital India Возможные протесты против доминирования Big Tech
Развитие партнёрств с индийскими компаниями Рост конкуренции с национальными сервисами
Укрепление глобальной сети Google AI Необходимость адаптации к местным нормам хранения данных

FAQ

Почему Google выбрала именно Вишакхапатнам?
Город сочетает доступ к порту, энергетическим ресурсам и транспортным коридорам, а штат Андхра-Прадеш известен инвестиционным климатом.

Что даст Индии новый центр?
Он обеспечит локальную обработку данных, ускорит развитие ИИ и создаст тысячи рабочих мест в сфере технологий.

Какова роль AdaniConneX и Bharti Airtel?
AdaniConneX отвечает за инфраструктуру дата-центра, а Bharti Airtel — за подводный кабель и связь.

Будет ли центр обслуживать другие страны?
Да. По словам Google, Вишакхапатнам станет опорным хабом для Азии и Ближнего Востока.

Исторический контекст

Google начала активно инвестировать в Индию после 2020 года, когда объявила о Digital India Fund объёмом $10 млрд. С тех пор страна стала одним из крупнейших рынков корпорации.
Новый проект в Вишакхапатнаме продолжает эту стратегию, превращая Индию в цифровой центр будущего, сопоставимый по значимости с Лондоном и Сингапуром для азиатских коммуникаций.

Интересные факты

  1. Мощность центра — 1 ГВт, что сопоставимо с энергопотреблением крупного мегаполиса.

  2. Это первая инвестиция Google в Индии, превышающая $10 млрд.

  3. Вишакхапатнам станет 12-м центром ИИ Google в мире.

  4. TPU-инфраструктура обеспечит поддержку моделей Gemini, обучающихся на индийских языках.

  5. Кабельная система соединит Индию с Южной Азией и Ближним Востоком, обеспечив транзитный интернет-поток.

