Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:40

Победы на соревнованиях не делают человека тренером: на что смотреть на самом деле

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал признаки профессионального тренера

Выбор тренера — важный шаг для тех, кто хочет заниматься спортом с пользой и без риска для здоровья. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какие признаки помогут определить хорошего специалиста.

Образование и документы

Главный критерий — профильное образование.

"У профессионального тренера должно быть одно из трёх образований: медицинское, педагогическое или спортивное", — отметил Каневский.

Это может быть как высшее, так и средне-специальное образование. Дополнительно у тренера должен быть сертификат государственного образца по направлению, в котором он работает.

Что важнее опыта

Эксперт подчеркнул: наличие знаний в области фитнеса и физиологии намного важнее спортивного прошлого. Победы на соревнованиях сами по себе не делают человека грамотным наставником.

При этом опыт работы тоже имеет значение. Опытный тренер быстрее подбирает нагрузку, понимает особенности организма клиента и может вовремя скорректировать программу, чтобы избежать травм.

Как сделать правильный выбор

При поиске тренера стоит обращать внимание не только на харизму и внешний вид, но прежде всего на его квалификацию и умение грамотно объяснять технику. Важно, чтобы специалист учитывал уровень подготовки клиента и его состояние здоровья, а не просто предлагал универсальные схемы.

Таким образом, хороший тренер — это не только человек в отличной форме, но и профессионал, который сочетает знания, практику и умение индивидуально работать с каждым.

