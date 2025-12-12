Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:48

Их не должно было быть там: почему фрески из Изника называют единственными в своём роде

В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ

Археологическая находка способна за считанные дни превратить тихий некрополь в точку паломничества и туристического ажиотажа — особенно если речь идет о раннем христианстве. Об этом сообщает издание "ЮФ": в Турции внимание ученых и путешественников привлекло старинное захоронение, где обнаружили фреску с изображением "Доброго Пастыря Иисуса". Как утверждается, находка сделана в некрополе Хисардере в районе Изник города Бурса и датируется III столетием нашей эры.

Где нашли фреску и что на ней изображено

По данным "ЮФ", фреска расположена на северной стене подземной усыпальницы Хисардере. На ней изображен молодой Иисус в простой одежде, несущий ягненка на плечах. В тексте отмечается, что образ созвучен словам из Евангелия от Иоанна 10:11: "Я — добрый пастырь", и это, по мнению авторов, указывает на использование ранними христианами тех же символов для Иисуса Христа, что и в Новом Завете.

В публикации подчеркивается, что речь идет о захоронении, созданном в период, когда регион назывался Анатолией. Сообщается, что в гробнице сохранились три стены и потолок, украшенные фресками. Отдельно отмечается особенность комплекса — наличие изображений людей, что для захоронений в регионе называется редкостью.

Что говорят власти и чем находка выделяется

Турецкие власти, как пишет "ЮФ", подчеркнули исключительную важность открытия. В материале приводится их оценка: найденная фреска названа единственным известным примером подобного рода раннехристианского искусства, обнаруженным за пределами Италии. Именно эта формулировка, по тексту, и стала одной из причин повышенного внимания к объекту.

Кроме "Доброго Пастыря", в гробнице описываются и другие сюжеты. На западной стене изображена супружеская чета, которую в публикации называют вероятными владельцами усыпальницы, представленных как аристократы в богатых одеждах. Рядом упоминается сцена симпозиума, которая, несмотря на христианский характер гробницы, продолжает традиции язычества и показывает загробную жизнь как вечный пир.

Почему "Добрый Пастырь" важен для раннего христианства

В материале напоминают, что до того, как крест стал главным символом христианской веры, первые христиане часто использовали образ Доброго Пастыря. Изображение Иисуса с овцой на плечах трактуется как символ защиты, спасения и божественного покровительства. Специалисты, как отмечает издание, считают, что найденная фреска иллюстрирует переход от языческих представлений к христианским ценностям.

Такое соседство мотивов — христианского образа и "пиршественной" сцены — в тексте описывается как признак культурной смены эпохи. В этом контексте фрески воспринимаются не только как редкий художественный памятник, но и как свидетельство того, как менялись представления о вере и загробной жизни. Именно поэтому находка, по версии "ЮФ", вызвала широкий резонанс.

Почему к месту потянулись туристы

По информации издания, о находке быстро узнали туристы из разных стран. В тексте говорится, что люди активно направляются к некрополю, чтобы увидеть фреску лично. Таким образом, объект начал превращаться в новое место притяжения — одновременно научное и туристическое.

В публикации этот эффект описан как массовый поток к "новому месту для поклонения". Резонанс подогревают и датировка III века, и религиозная символика "Доброго Пастыря", и заявления о редкости находки. В результате некрополь Хисардере в Изнике оказался в центре внимания широкой аудитории.

