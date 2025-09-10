Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Один неверный наклон — и травма: как работает техника good morning

Тренер Си Джей Хаммонд назвал травмы, от которых защищает упражнение good morning

Каждое утро у многих ассоциируется с бодрым приветствием или чашкой кофе, но в мире фитнеса под этим словом скрывается ещё и эффективное упражнение. Good morning — движение, которое активно используют тренеры для укрепления мышц задней поверхности тела и профилактики травм. Несмотря на необычное название, оно имеет простую механику и подходит даже новичкам.

Что представляет собой упражнение

В основе good morning лежит движение под названием "хип-хинг" — наклон корпуса с сохранением прямой спины и акцентом на работу бедра. По сути, это первая половина классической тяги, когда вы подаёте таз назад и опускаете корпус вперёд. Не случайно упражнение сравнивают с тем, как человек поднимается с кровати: стопы на полу, корпус наклонён, затем тело выпрямляется за счёт таза и мышц задней поверхности.

"Хип-хинг — это один из функциональных двигательных паттернов, при котором важно сохранять нейтральное положение спины и сгибаться именно в тазобедренном суставе", — пояснил физиотерапевт Грейсон Уикхэм.

Техника выполнения

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине таза, колени слегка согнуты.

  2. Руки можно опустить вдоль тела, скрестить на груди или завести за голову.

  3. Напрягите мышцы корпуса и плавно подайте таз назад, наклоняясь вперёд.

  4. Опускайтесь до ощущения растяжения задней поверхности бедра, не округляя спину.

  5. Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра.

На первых порах глубина наклона может быть небольшой — ограничителем часто становится жёсткость задней поверхности бедра или слабый пресс. Это нормально: прогресс придёт со временем.

Польза упражнения

Главная ценность good morning в том, что оно развивает заднюю цепь мышц — ягодицы, бицепс бедра, спину. В современном образе жизни эти мышцы недополучают нагрузку: мы сидим в офисе, за рулём и дома у телевизора. В итоге они становятся слабыми и теряют эластичность.

"Когда мы пересаживаемся с рабочего кресла в автомобиль, а потом перед телевизор, задняя цепь так и остаётся без работы", — отметил Грейсон Уикхэм.

Сильная задняя цепь — это не только возможность быстрее бегать и поднимать больший вес, но и защита от травм. Когда эти мышцы выключены, нагрузку берут на себя колени, стопы или поясница, что ведёт к растяжениям и хронической боли.

Тренер Си Джей Хаммонд добавил:

"Риск получить травму стопы, колена, задней поверхности бедра или поясницы резко возрастает".

Помимо этого, упражнение относится к категории функциональных. Оно имитирует движения из повседневной жизни, например, поднятие пакетов с продуктами или завязывание шнурков. От правильного выполнения зависит здоровье спины, особенно с возрастом.

Варианты good morning

С нагрузкой на спину. Штанга располагается, как при приседе. Такой вариант сильнее включает мышцы-разгибатели спины и бицепс бедра.
С нагрузкой на грудь. Снаряд удерживается перед собой, что повышает нагрузку на пресс. Подойдёт гантель, гиря или даже тяжёлая книга.
В сидячем положении. Тело фиксируется на скамье, акцент переносится на поясницу и ягодицы. Такой способ часто используют для подготовки к тяжёлым приседаниям.

Частые ошибки

Good morning требует внимательности: неверная техника может привести к серьёзным проблемам с позвоночником. Самые распространённые ошибки:

• округление спины при наклоне;
• слишком большой вес при слабой технике;
• неактивный корпус, из-за чего поясница берёт на себя всю нагрузку.

Перед тем как добавить штангу или другой вес, стоит убедиться, что движение получается идеально с собственным весом. Опытные тренеры советуют даже снять себя на видео сбоку, чтобы проверить положение спины.

Как встроить в тренировку

Good morning можно выполнять как в разминке, так и в основной части тренировки. В первом случае достаточно 2-3 подходов по 12-15 повторений без веса или с лёгким отягощением. Это поможет "разбудить" заднюю цепь перед тягами или приседаниями.

В качестве силового упражнения good morning включают в день ног: делают 3-4 подхода по 8-12 повторений с умеренным весом. Более тяжёлые варианты не рекомендуются: риск травмы значительно выше потенциальной пользы.

