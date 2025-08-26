Холодное лето, тёплый урожай: тюменские дачники удивились результатам сезона

Лето в этом году выдалось переменчивым, с дождями и прохладой, но тюменские дачники всё равно довольны результатами. На грядках поспели сочные овощи, а в садах — ароматные фрукты.

Как прошёл сезон

Июнь. Первые огурцы в теплицах сняли уже к концу месяца, тогда же созрела и вишня.

Июль. Настало время помидоров, гороха и малины.

Август. Традиционный сезон яблок и кабачков, излишки которых, как водится, раздавали соседям и знакомым.

Сентябрь. Дачники завершают сезон уборкой грядок, картошки и моркови.

Что делали с урожаем

Уже с начала лета горожане делились дарами со своих участков в соцсетях и домовых чатах. Кто-то отдавал излишки бесплатно, кто-то продавал — особенно востребованы были свежие ягоды, яблоки, огурцы и помидоры.

Итоги

Несмотря на сложные погодные условия, сезон для тюменских садоводов можно назвать удачным: овощей и фруктов хватило и на стол, и "в придачу" соседям.