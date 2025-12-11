Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:37

Период охлаждения и страховка: что придумали, чтобы остановить волну сделок под давлением аферистов

Добросовестных покупателей защитят от ошибок власти — Шохин

Неожиданная дискуссия вокруг защиты добросовестных покупателей вновь вышла на первый план: обсуждение "эффекта Долиной" затронуло приватизационные сделки, риски утраты имущества и необходимость чётких правовых гарантий. Об этом сообщает газета "Ведомости", передавая позицию главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Почему добросовестных покупателей нужно защищать

Шохин отмечает, что дела оспаривания приватизационных сделок и истории, связанные с "схемой Долиной", имеют общую проблему — потерю имущества людьми, не причастными к нарушениям. По его словам, требуется процедура, которая позволила бы покупателю не нести ответственность за ошибки органов власти или за скрытые взаимодействия продавца с мошенниками. Он подчеркивает, что известны случаи, когда добросовестные приобретатели лишались квартир и денежных средств, а аналогичные риски возникают и при покупке бизнеса.

"Знаете, нет худа без добра. Но "казус Долиной” — назовем его так аккуратно — помогает расширить понятие, что такое добросовестный приобретатель. Надо четко определить его права, чтобы он не отвечал по другим каким-то нарушениям, в том числе в данном случае за ошибки органов власти или за взаимоотношения продавца с мошенниками", — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Он добавил, что покупатель не может заранее знать обо всех юридических нюансах прежней истории владения имуществом, так как фактических данных о возможных нарушениях часто просто нет.

Масштабы проблемы и обсуждаемые механизмы

По подсчётам "Ведомостей", с начала 2025 года россияне потеряли минимум 433 млн рублей, став жертвами мошенников, вынудивших их продать жильё и передать деньги аферистам. С 2021 года совокупный ущерб мог достичь 1,8 млрд рублей. Эти случаи стали предметом обсуждения в Госдуме, где профильный комитет предложил расширить действие ст. 68.1 закона о регистрации недвижимости на покупателей, столкнувшихся с продавцами, находившимися под влиянием мошенников. Дополнительно рассматривались идеи обязательного страхования сделок, создания компенсационного фонда и введения периода охлаждения для операций с вырученными средствами.

Обсуждение затронуло и приватизационные сделки. РСПП предлагает установить чёткие правила исчисления сроков исковой давности, чтобы добросовестные приобретатели были защищены от внезапных претензий даже спустя годы. Эти предложения направлены в Минфин и рассматриваются в рамках поручений президента о совершенствовании законодательства. Однако окончательная позиция правительства пока не сформирована.

Правовые позиции и взгляд экспертов

Различие между оспариванием сделок приватизации и случаями по "эффекту Долиной" остаётся принципиальным. Юристы объясняют, что в первом случае речь идёт о нарушении правил приватизации, а во втором — о "пороке воли", когда продавец действовал под давлением мошенников. Тем не менее в обеих ситуациях добросовестные покупатели рискуют лишиться имущества без компенсации, что вызывает вопросы к правоприменению.

Эксперты предлагают разные пути решения. Одни считают необходимым закрепить обязательную нотариальную форму сделок с недвижимостью, исключающую последующее оспаривание, за исключением ошибок нотариуса. Другие указывают, что достаточно последовательно применять действующие нормы о сроках давности для приватизационных сделок. В их понимании устранение правовой неопределённости и единообразие судебной практики способны предотвратить новые резонансные случаи и снизить потребность в точечных законодательных корректировках.

