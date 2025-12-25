Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:02

Гонконгский грипп и уши: почему после болезни слух может пострадать, и когда не стоит паниковать

Ухудшение слуха — один из симптомов гонконгского гриппа — РИА Новости

Ухудшение слуха может быть одним из симптомов гонконгского гриппа, однако после выздоровления эти симптомы, как правило, проходят. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, чьи слова приводит РИА Новости.

Причины ухудшения слуха при гриппе

Чуланов объяснил, что при гриппе могут развиваться насморк или заложенность носа, а также отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который может распространяться на слуховые трубы. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению слуха и ощущению заложенности ушей. Особенно часто такая проблема возникает у детей, у которых может развиться бактериальная инфекция в органах слуха.

"При гриппе может наблюдаться отек слизистой оболочки носа, который распространяется на слуховые трубы, что может вызывать заложенность ушей", — пояснил Чуланов.

Осложнения при гриппе

Кроме того, по словам инфекциониста, при гриппе существует высокая вероятность развития осложнений, которые могут затронуть почки, дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы. Это подтверждает значимость своевременного обращения к врачу и соблюдения рекомендаций по лечению.

Влияние гонконгского гриппа на слух и зрение

Ранее 25 декабря врач-инфекционист Елена Мескина отметила, что инфекция, вызванная гонконгским гриппом, может распространяться по ушной полости, что приводит к воспалению и временной потере слуха.

Также была зафиксирована информация, что после перенесенного гриппа типа А россияне начали жаловаться на потерю зрения, что подчеркивает серьезность возможных осложнений после болезни.

