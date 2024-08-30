"Аргентинос Хуниорс" заключили свой самый дорогой трансфер в истории, продав "Зениту" своего Лусиано Гонду

Стало известно, что трансфер Гонду стал самым дорогим в истории клуба Марадонны

Лусиано Гонду перешёл из "Аргентинос Хуниорс" в "Зенит" за 12 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории клуба.

23-летний нападающий присоединился к команде 27 августа. За это время он провёл 38 матчей, забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

В 2018 году "Аргентинос Хуниорс" продал Нико Гонсалеса в "Штутгарт" за 11,26 миллиона евро. За трансфер Диего Марадоны в "Барселону" в 1982 году аргентинский клуб получил эквивалент 7,30 миллиона евро.

Как уточнили в "Аргентинос Хуниорс" в социальной сети Х, с учётом инфляции трансфер Гонду стал вторым по величине в истории клуба после Марадоны.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил потенциал Лусиано Гонду, похвалив его удар и работоспособность. Однако он добавил, что форварду может понадобиться время на адаптацию.

Фото: From Wikimedia Commons/ Argentina.gob.ar (Creative Commons Attribution 4.0 International license)