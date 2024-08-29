В Раде посоветовали жителям Красноармейска эвакуироваться

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* обратился жителям Покровска (Красноармейска) и призвал эвакуироваться из населенного пункта из-за критической ситуации. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"У нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте", — говорится в сообщении украинского парламентария.

Стоит отметить, что российская армия все ближе подбирается к Красноармейску (украинское название — Покровск). Назначенные Киевом местные власти призывают жителей населенного пункта покинуть город.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Николаевка в ДНР и продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org

*внесен в список террористов и экстремистов