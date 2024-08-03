Был самоуглубленным нарциссом: звезда "Кадетства" Александр Головин признался, как женитьба изменила его отношение к работе и жизни

Александр Головин с энтузиазмом подходит к каждой новой роли. Он признаётся, что это не только способ получить заряд адреналина, но и, что более важно, работа, которая позволяет ему обеспечивать свою семью. Финансовая составляющая играет значительную роль в его карьере.

"У меня же супруга, поэтому для нас это очень важно. Меня зовут, на мне ответственность, потому что нужно кормить семью", — говорит он.

Однако ради своей возлюбленной Александр готов не только усердно работать. Он не скрывает, что раньше был сосредоточен на себе и своих интересах. Но теперь его внимание переключилось на жену: актёр старается радовать её и всегда советуется с ней. Он с теплотой отмечает, что она — его семья.

"Рядом с ней я понимаю, что мне гораздо больше удовольствия доставляет дарить ей радость, делать, как она хочет", признаётся актёр.

Фото: YouTube канал Grechishkino/Скриншот видео YouTube канала Grechishkino(public domain)