Люди сидят в планшетах
Люди сидят в планшетах
Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:31

Голос, который знает всё: почему дипфейки станут самым опасным оружием киберпреступников

Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев

В 2026 году мошенники начнут использовать дипфейки для обмана россиян не заранее, а прямо в ходе общения — во время звонков и онлайн-диалогов. Такие изменения в тактике киберпреступников фиксируют специалисты по информационной безопасности. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал руководитель отдела информационной безопасности компании "Гарда" Виктор Иевлев.

Дипфейки в реальном времени

По словам эксперта, голосовые дипфейки коллег и руководителей уже перестали быть редкостью. Особенно опасными такие атаки становятся в периоды высокой рабочей нагрузки, например, при закрытии финансового года. Мошенники используют контекст рабочих процессов и психологическое давление, подталкивая жертв к срочным действиям.

"Голосовые дипфейки коллег и руководителей перестали быть экзотикой. В сочетании с психологическим давлением и контекстом рабочих процессов под закрытие года такие звонки становятся особенно опасными: в этом году мошенники регулярно ловили людей на уловки "срочно оплатить счет", "перевести деньги контрагенту", "помочь с закрытием сделки" или "решить вопрос до конца дня". В 2026 году подделывать будут не заранее, а прямо в режиме реального времени, в момент звонка или онлайн-диалога", — сказал Виктор Иевлев.

Эволюция фишинга и автоматизация атак

Эксперт отметил, что сохраняется и традиционная для праздничных периодов схема с поддельными уведомлениями от служб доставки и логистических партнеров. Сотрудникам рассылают письма и сообщения со ссылками на фальшивые домены, QR-кодами для "отслеживания отправлений", а также предлагают установить поддельные приложения для Android и iOS или продолжить общение через фейковые чат-боты "службы поддержки".

По его словам, в 2026 году такие схемы будут активнее автоматизироваться с применением больших языковых моделей. Это приведет к тому, что тексты станут более убедительными, логика общения — выстроенной аккуратнее, а характерные ошибки, по которым раньше можно было распознать мошенников, практически исчезнут.

"В наступающем году все это будет сильнее автоматизировано с помощью больших языковых моделей — тексты станут убедительнее, логика общения будет выстроена аккуратнее, практически уйдут ошибки", — отметил он.

Фейковые магазины и "подарки" от компаний

Отдельную угрозу, по словам специалиста, по-прежнему представляют поддельные маркетплейсы и B2B-магазины. Их количество растет, поскольку современные нейросети позволяют за короткое время создать сайт, практически полностью копирующий внешний вид и стилистику известного бренда. Такие схемы носят массовый характер и все чаще используются для атак на закупочные подразделения и бухгалтерии.

Кроме того, активно применяется сценарий с "подарками" от компаний и партнеров. Речь идет о промокодах, бонусах за лояльность, новогодних компенсациях и якобы персональных предложениях.

"Отдельное направление — "подарки" от компаний и партнеров. Промокоды, бонусы за лояльность, новогодние компенсации и якобы персональные предложения играют на ожидании приятных сюрпризов в конце года. В большинстве случаев цель таких сообщений сводится к фишингу, компрометации учетных данных и выманиванию платежной информации", — заключил он.

Они рассчитаны на ожидание приятных сюрпризов в конце года и в большинстве случаев приводят к фишингу, компрометации учетных данных и выманиванию платежной информации.

