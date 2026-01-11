Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

Гололёдный риск растёт вместе со снегом: Владивосток посыпают реагентами и отпускают детей с уроков на один день

Свободное посещение школ ввели 12 января — мэрия Владивостока

Владивосток проснулся в режиме снегопада, который за сутки дал городу объём осадков на уровне месячной нормы. Об этом сообщает мэрия Владивостока. На 12 января для образовательных учреждений вводится свободное посещение, а коммунальные службы переводят приоритет на расчистку улиц и вывоз снежных валов.

Свободное посещение 12 января

Решение касается школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В мэрии подчеркнули, что отсутствие ребёнка в этот день не будет трактоваться как нарушение дисциплины. Такой режим позволяет семьям самостоятельно оценить обстановку и путь до учебного заведения, не рискуя из-за осложнившейся дорожной ситуации.

Городские власти связывают меру с погодной обстановкой, которая повлияла на транспортную доступность разных районов. Свободное посещение вводится на один день — 12 января — и распространяется на всю муниципальную систему образования.

Что говорят в мэрии

"Управление образования Владивостока объявляет свободное посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования завтра, 12 января. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом", — сообщили в мэрии Владивостока.

Снегопад и масштабы осадков

По данным синоптиков, во Владивостоке выпало 12,5 мм снега, что соответствует месячной норме осадков. Высота снежного покрова на разных участках города варьируется от 10 до 25 см. Эти показатели усиливают нагрузку на дорожные службы, особенно на участках со сложным рельефом и интенсивным движением.

В мэрии отмечают, что основные работы сейчас сосредоточены на вывозе снежных валов, которые сформировались вдоль дорог в период обильных осадков. За прошедшую ночь, по данным администрации, бригады муниципального предприятия "СГТ" вывезли более 1,5 тыс. куб. м снега.

Уборка улиц и дорожная обстановка

Тротуары, лестницы и переходы во Владивостоке очищают более 200 человек. Параллельно дорожники проводят зачистку прибордюрной полосы и выполняют обработку проезжей части и тротуаров противогололедными реагентами. В мэрии акцентируют внимание на том, что эти работы ведутся одновременно на нескольких направлениях, чтобы снизить риск гололёда и обеспечить проходимость пешеходных маршрутов.

Ограничения на отдельных участках сохраняются. Проезд по спуску Капитана Шефнера остаётся закрытым, тогда как движение на трассе Седанка — Патрокл открыто для всех видов транспорта.

