Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ледяная комета
ледяная комета
© https://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:16

Голливуд отдыхает: настоящая зелёная комета летит к Земле и обещает шоу столетия

Астрономы из США сообщили о сближении кометы Леммон с Землёй в октябре 2025 года

Октябрь 2025 года обещает стать особенным для любителей неба: к Земле приближается редкая зелёная комета C/2025 A6 (Леммон), открытая в январе астрономами из обсерватории Маунт-Леммон (США). Уже сейчас её можно наблюдать в телескопы и даже бинокли, а в середине месяца она может стать видимой невооружённым глазом. Это космическое зрелище бывает не чаще одного раза в столетие.

Сравнение: ярчайшие кометы XXI века

Комета Год наблюдения Максимальная яркость Видимость без телескопа Особенности
C/2020 F3 (Neowise) 2020 +1,5 Да Оранжево-золотой хвост, видимая на закате
C/2011 L4 (PanSTARRS) 2013 +3 Да Короткий, но широкий хвост
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) 2024 +4 Да Пролетала близко к Солнцу, вспыхнула и погасла
C/2025 A6 (Lemmon) 2025 +5 (прогноз) Ожидается Яркий зелёный цвет и длинный двойной хвост

Советы шаг за шагом

  1. Выберите время. Лучшие дни для наблюдения — с 15 по 23 октября, когда Луна не мешает своим светом.

  2. Определите направление. В начале месяца комета видна в предрассветное время между созвездиями Большой Медведицы и Льва.

  3. Используйте бинокль. Даже простая оптика покажет расплывчатое изумрудное пятно — кому кометы.

  4. Отправляйтесь за город. Вдали от городских огней шансы увидеть хвост значительно выше.

  5. Фотографируйте с длинной выдержкой. Астрофотографы уже отмечают, что Леммон прекрасно видна при экспозиции от 15 секунд.

  6. Следите за прогнозом погоды. Прозрачное небо — главное условие для удачных наблюдений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться увидеть комету в городском свете.
    Последствие: её слабое свечение теряется на фоне фонарей.
    Альтернатива: выбрать тёмное место вдали от населённых пунктов.

  • Ошибка: ожидать постоянной яркости.
    Последствие: разочарование — кометы непредсказуемы.
    Альтернатива: наблюдать в течение нескольких ночей, фиксируя изменения блеска.

  • Ошибка: смотреть слишком поздно вечером.
    Последствие: объект уже скрылся за горизонтом.
    Альтернатива: выходить на наблюдения до рассвета.

А что если…

А что если комета действительно станет видимой без телескопа? Тогда нас ждёт одно из красивейших зрелищ десятилетия. Астрономы предполагают, что яркость C/2025 A6 может достичь +5 звёздных величин — это значит, что её можно будет увидеть даже невооружённым глазом на тёмном небе. Однако если Леммон неожиданно ослабеет, её зелёное сияние останется трофеем лишь для владельцев биноклей и камер.

Плюсы и минусы наблюдения за кометой

Плюсы Минусы
Возможность увидеть редкое небесное явление Требуется чистое, тёмное небо
Безопасно и не требует специального оборудования Погода может испортить наблюдения
Подходит для фотографов и астрономов-любителей Яркость непредсказуема
Научная ценность: данные о составе комет Видимость ограничена несколькими неделями

FAQ

Когда комета будет ближе всего к Земле?
21 октября 2025 года, на расстоянии примерно 89 миллионов километров.

Когда она достигнет максимальной яркости?
Около 8 ноября — в момент перигелия, когда приблизится к Солнцу.

Можно ли увидеть её без телескопа?
Если яркость достигнет +5 звёздных величин, комета станет видимой невооружённым глазом при тёмном небе.

Почему она зелёная?
Из-за излучения молекул цианогена (CN) и диатомического углерода (C₂), которые светятся под действием ультрафиолетового излучения Солнца.

Когда она вернётся?
Через 1351 год — в 3376 году.

Мифы и правда

  • Миф: кометы предвещают катастрофы.
    Правда: это всего лишь природные небесные тела, состоящие изо льда и пыли.

  • Миф: комета может столкнуться с Землёй.
    Правда: минимальное расстояние — почти 90 миллионов километров, угрозы нет.

  • Миф: зелёный цвет означает наличие ядовитого газа.
    Правда: цианоген есть, но его концентрация ничтожна и безопасна для Земли.

Исторический контекст

Кометы всегда вызывали у людей восторг и страх. В древности их считали "вещими звёздами", приносящими перемены. Греки называли их "волосатыми звёздами" из-за хвоста. В Средние века появление кометы считалось предвестием бедствий, но уже в XVII веке Эдмунд Галлей доказал, что кометы — регулярные гости Солнечной системы. Сегодня каждая новая комета — не мистический знак, а окно в прошлое: она несёт пыль и лёд, сохранившиеся с момента рождения планет.

Три интересных факта

  1. Ядро кометы Леммон по оценкам всего 1-2 км в диаметре — меньше среднего города, но видимое свечение охватывает сотни тысяч километров.

  2. Леммон движется со скоростью около 53 км/с, то есть за минуту преодолевает расстояние от Москвы до Калуги.

  3. Телескоп обсерватории Маунт-Леммон, открывший комету, ранее помог обнаружить более 200 астероидов и десятки комет, включая C/2012 F6, её "тёзку".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Текучесть твердых пород объяснила ускорение сейсмических волн сегодня в 5:39
Планета скрывает подземное море без воды: как горные породы текут на глубине 3000 км

Учёные ETH Цюрих показали, что твёрдая порода в нижней мантии течёт, как жидкость. Это объясняет загадки сейсмических волн и движение плит.

Читать полностью » Учёные из США подтвердили эффект коллективного иммунитета после вакцинации от ВПЧ сегодня в 4:26
Вакцина, которая победила рак: мир стоит на пороге исторического перелома

Новое 17-летнее исследование подтвердило, что вакцина против ВПЧ защищает не только привитых, но и невакцинированных, создавая мощный коллективный иммунитет против рака шейки матки.

Читать полностью » Копенгагенский университет: древний рецепт с муравьями запустил ферментацию молока сегодня в 3:16
Муравьи вместо закваски: древний способ, который предсказал науку

Учёные восстановили древний балканский рецепт йогурта с муравьями и нашли в нём бактерии, отвечающие за вкус хлеба на закваске.

Читать полностью » NASA: Урожайная Луна станет первым суперлунием 2025 года сегодня в 2:25
Луна, которая завершает лето: почему октябрьское суперлуние особенное

В начале октября небо озарит первое суперлуние года — Урожайная Луна. Почему она кажется больше, как её наблюдать и что ещё интересного ждёт нас в октябре?

Читать полностью » Группа учёных Канады впервые применила ферменты для создания универсального органа сегодня в 1:22
Учёные стерли границы крови: донорскую почку сделали универсальной

Учёные научились превращать донорскую почку в универсальный орган, пригодный для пересадки любому человеку. Эксперимент уже изменил представление о трансплантологии

Читать полностью » Учёные Великобритании предупредили о риске изменения климата из-за Атлантики сегодня в 0:27
Климат планеты может сорваться в штопор — океан подаёт тревожный сигнал

Учёные нашли тревожные сигналы в раковинах моллюсков: североатлантический круговорот теряет устойчивость и может изменить климат Европы.

Читать полностью » Телескоп Gemini South зафиксировал формирование хвоста у межзвёздной кометы 3I/ATLAS вчера в 23:41
Астрономы не верили глазам: межзвёздная комета ожила и заиграла по земным правилам

Межзвёздная комета 3I/ATLAS сбросила ореол таинственности: вместо корабля инопланетян она проявила хвост и ведёт себя как "обычная" комета.

Читать полностью » В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа вчера в 23:18
Египетский артефакт века: как одна стела изменила всё, что мы знали о древнем календаре

В Египте нашли полную версию Канопского указа Птолемея III — уникальную стелу только с иероглифами, впервые за 150 лет открывающую новые горизонты египтологии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Строительная фирма из Татарстана подала в суд на компанию Ильи Авербуха
Еда
Поварской метод: сода смягчает белок и предотвращает сухость курицы
Туризм
Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции
Авто и мото
BMW и Ford готовят выпуск электромобилей в Южной Африке для экспорта в Европу
Садоводство
Барбарис, спирея и гортензия: кустарники, которые лучше всего переносят осень на Дальнем Востоке
Питомцы
Гибкое тело и шершавый язык позволяют кошке вылизывать даже труднодоступные места
Дом
10 идей для хранения вещей в квартире: как максимально использовать пространство
Питомцы
Ветеринар Логинов рассказал, как не заразиться от домашних животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet