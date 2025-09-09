Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:01

Гольф-курорт или финансовая ловушка: как 84 миллиона рублей растворились в воздухе

84 миллиона рублей из бюджета исчезли: суд рассмотрит дело о мошенничестве при строительстве гольф-курорта в Приморье

В Приморском крае завершено расследование громкого уголовного дела, связанного со строительством гольф-курорта международного уровня. В центре внимания оказался директор строительной компании, которому предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных операциях с платежными средствами. Общий ущерб, по данным следствия, составил 84 миллиона рублей. Дело уже передано в суд, а на имущество фигуранта наложен арест.

Схема хищения бюджетных средств

Следователи установили, что руководитель компании предоставил в налоговые органы фиктивные декларации по НДС. В отчётах указывались строительные работы, которые на деле не выполнялись. Эта схема позволила бизнесмену незаконно вернуть из федерального бюджета 6 миллионов рублей.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за невыполненные строительные работы, что позволило ему незаконно получить 6 миллионов рублей из федерального бюджета", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Незаконные переводы миллионов

Помимо схем с налоговыми декларациями, фигурант дела, по версии следствия, с 2020 по 2023 год занимался незаконным выводом средств компании. Примерно 78 миллионов рублей были переведены по фиктивным договорам на счета подконтрольных юридических лиц. Эти действия квалифицируются как неправомерный оборот средств платежей.

Контекст строительства курорта

Речь идёт о проекте строительства гольф-курорта в селе Олений Артёмовского округа. Этот объект должен был стать частью туристической инфраструктуры региона, однако из-за действий руководителя компании проект оказался в центре уголовного разбирательства.

Сейчас обвинительное заключение утверждено, материалы дела направлены в суд. Руководителю компании грозит серьёзное наказание, включая лишение свободы и конфискацию имущества.

Три интересных факта

  1. Первый гольф-клуб в России появился ещё в 1988 году в Москве.
  2. В мире насчитывается более 38 тысяч гольф-полей, из них около половины расположены в США.
  3. В Японии гольф настолько популярен, что на небольших островах создают компактные крытые площадки для игры.

