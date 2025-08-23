Вечная гонка мощностей выходит из-под контроля: что готовит Volkswagen

Гонка за скорость выходит на новый уровень: похоже, Volkswagen решился на шаг, которого от него давно ждали. Немецкий автопроизводитель готовит к выпуску самую мощную в истории версию Golf R, которая впервые сможет напрямую бросить вызов Audi RS3 — и для фанатов хот-хэтчей это действительно сенсация.

Что изменилось во внешности и технике

На Нюрбургринге заметили замаскированный прототип, и эксперты сразу узнали в нём нечто большее, чем обновлённый Golf R. В глаза бросается переработанный передний бампер с крупным интеркулером, убранные декоративные элементы решётки и датчики, а также капот с большими воздухозаборниками NACA-образной формы. Эти доработки явно направлены на улучшение охлаждения и вывода горячего воздуха при экстремальной езде.

Под чёрными дисками скрываются усиленные тормозные механизмы, а особенно заметны новые увеличенные задние диски — решение, которое намекает на возросшую мощность и необходимость удерживать автомобиль под контролем. В салоне установлен каркас безопасности: пока неясно, является ли он частью тестовой подготовки или нам стоит ждать полноценной трековой версии.

Мощность, которой ещё не было

По данным инсайдеров, речь идёт о версии Golf R 350. Как ясно из названия, двигатель впервые будет выдавать 350 л. с. Для сравнения: нынешний Golf R 333 располагает 328-333 силами. Прирост не выглядит колоссальным, но в сочетании с техническими изменениями он может серьёзно изменить характер автомобиля.

Профессиональный гонщик Бенни Лойхтер, известный своими рекордами на "Северной петле", уже был замечен за рулём прототипа. Его участие говорит о том, что Volkswagen, скорее всего, готовит машину к официальной попытке рекорда круга.

Конкуренция внутри концерна

Долгие годы Golf R намеренно оставался "в тени" Audi RS3. Внутри концерна Volkswagen Group следили за тем, чтобы Golf не оказался мощнее своего более дорогого "родственника" и не отобрал его аудиторию. Однако сегодня ситуация иная: у RS3 — 401 л. с., а значит, для Golf остаётся пространство для роста.

Даже переход с 328 на 345-350 л. с. может ощутимо изменить восприятие модели. Такой прирост способен подарить Golf R ту самую дерзость и азарт, которых ему недоставало в сравнении с более эмоциональным GTI и хардкорным RS3.