Этот аквариум — смертный приговор: главная ошибка владельцев золотой рыбки

Золотые рыбки кажутся простыми и привычными питомцами, но за их скромной внешностью скрывается богатая история и множество удивительных фактов. Эти яркие создания на протяжении веков сопровождали людей, украшая сады, аквариумы и даже становясь символами счастья и благополучия.

Исторический путь золотых рыбок

Родина золотых рыбок — древний Китай. Там, во времена династии Сун (960-1279 гг.), начали разводить серебристых карпов. Именно тогда произошла редкая цветовая мутация, из-за которой на свет появились особи с желтовато-оранжевой чешуёй. Жёлтый цвет считался императорским и был доступен только представителям династии, а простым людям доставались рыбы оранжевого окраса. Так появилось название "золотые рыбки". Их выращивали в прудах и декоративных водоёмах, а самых красивых экземпляров помещали в изящные сосуды и показывали в домах.

Позднее, в эпоху династии Мин, селекция золотых рыбок стала системной. Тогда начали выводить необычные разновидности — с яркими пятнами, длинными хвостами и необычными формами плавников. Так золотые рыбки постепенно превратились в декоративный вид, которым любовались не только в Китае, но и далеко за его пределами.

Современные разновидности

Сегодня в зоомагазинах можно встретить золотых рыбок самых разных форм и размеров. Есть экземпляры с большими глазами, пышными хвостами и богатой палитрой окрасов. Большинство таких рыбок выращивают на специализированных фермах в Таиланде, Китае, Индонезии и Японии. Интересно, что в природе их окраска остаётся гораздо более скромной — дикие золотые рыбки обычно имеют оливково-зелёный или тёмно-серый оттенок.

Для домашнего содержания подойдут декоративные разновидности, а вот прудовые золотые рыбки прекрасно чувствуют себя в водоёмах под открытым небом и вырастают значительно крупнее аквариумных собратьев.

Размеры и условия содержания

Многие удивятся, но обычные золотые рыбки, которые часто достаются детям в подарок или в качестве приза на ярмарках, способны вырастать до 45 см и набирать вес до 5 кг. Даже миниатюрные виды достигают 10-15 см. Поэтому для комфортной жизни им нужен просторный аквариум — не менее 100 литров.

Рост и здоровье рыбки зависят не только от размеров жилища, но и от качества питания и чистоты воды. Золотые рыбки нуждаются в большем пространстве, чем тропические виды, поэтому перенаселять аквариум крайне нежелательно.

Питание золотых рыбок

В природе золотые рыбки питаются всем, что могут найти: растениями, насекомыми, икрой других рыб и даже мелкими земноводными. В аквариуме им подходит сухой гранулированный корм с добавлением овощей. Некоторые декоративные разновидности нуждаются в живом корме — без него у них могут возникнуть проблемы с пищеварением. Важно помнить, что перекорм для этих питомцев опасен: из-за него страдает здоровье и сокращается продолжительность жизни.

Сколько живут золотые рыбки

Существует миф, что золотые рыбки живут всего несколько лет. На самом деле при правильном уходе они считаются долгожителями среди аквариумных рыб. Средний срок жизни зависит от условий:

в маленьком аквариуме — около 5 лет;

в просторном аквариуме с хорошим уходом — до 10 лет;

в пруду или садовом водоёме — от 20 до 30 лет и более.

Зафиксированы случаи, когда золотые рыбки доживали до 40-50 лет. Причина ранней гибели большинства домашних особей — неправильные условия содержания.

Особенности среды обитания

В естественных условиях золотые рыбки предпочитают спокойные, слегка мутные воды, богатые растительностью. Им комфортнее в прохладной среде, поэтому тропический аквариум им не подходит. При создании идеальной среды важно обеспечить наличие живого корма, пространства для плавания и чистую воду.

Съедобны ли золотые рыбки?

Исторически золотая рыбка — родственница карпа, а карп по сей день остаётся важной промысловой рыбой в Европе и Азии. Однако золотых рыбок в пищу почти не используют: у них жёсткое, костлявое и жирное мясо. К тому же домашние виды могут переносить болезни, поэтому для еды они совершенно не подходят. В отличие от России, где карпов едят повсеместно, золотые рыбки так и остались декоративными питомцами.

Интересные факты

Золотые рыбки удивляют не только красотой, но и своими особенностями: