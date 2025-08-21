Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Oafedoseenkova is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:40

Осенние маршруты по России: планируем, куда поехать за золотой листвой

В каких городах России лучше всего любоваться золотой осенью

Золотая осень в России — момент, который невозможно спутать ни с чем. Деревья становятся ярко-жёлтыми и багряными, воздух становится прозрачным и свежим, а прогулки по паркам и набережным превращаются в настоящее удовольствие. Вопрос лишь в том, где именно поймать этот короткий, но красивейший сезон.

Москва: классика осенних парков

Столицу невозможно обойти стороной. Нескучный сад, парк Коломенское и ВДНХ — в сентябре и начале октября превращаются в золотые полотна. Добавьте сюда виды с Воробьёвых гор и прогулку по набережной Москвы-реки, и получите готовый маршрут для уикенда.

Санкт-Петербург: отражения в воде

Северная столица особенно красива осенью. Парки Царского Села и Павловска буквально тонут в золотых оттенках. А прогулка по каналам и Неве в ясный октябрьский день позволяет увидеть город в мягком свете — без летней суеты и толп туристов.

Казань: восточный колорит и краски

Татарстан в это время радует сочетанием исторической архитектуры и яркой природы. Кремль, набережная Казанки и окрестные леса создают идеальный фон для неспешных прогулок. Осень здесь тёплая и мягкая, так что можно наслаждаться ей дольше, чем в северных регионах.

Нижний Новгород: волжские просторы

Город, стоящий на слиянии двух рек, в осенний сезон выглядит особенно впечатляюще. Вид с Чкаловской лестницы открывает золотые панорамы, а исторический центр становится ещё уютнее в багряных красках.

Ярославль и города Золотого кольца

Если хочется атмосферы старинной России, то в сентябре стоит поехать именно сюда. Ярославль, Кострома или Суздаль поражают сочетанием древних храмов и яркой листвы. Прогулки по деревянным улочкам или берегам Волги в это время запоминаются надолго.

Калининград и Куршская коса

На западе страны осень особенно мягкая. Здесь можно совместить морской воздух и золотые дюны Куршской косы, которые в сентябре-октябре выглядят почти волшебно. Калининградские парки тоже хороши: смесь европейской архитектуры и яркой листвы делает город очень фотогеничным.

Итог

Золотая осень в России длится всего пару недель, но именно в это время города становятся невероятно красивыми. От столичных парков до старинных храмов Золотого кольца и морских пейзажей Балтики — у каждого маршрута своё лицо, и все они стоят того, чтобы отправиться в дорогу.

