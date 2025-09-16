50 лет рука об руку, и вот вам подарок: что получают самые стойкие пары в Пензе
Семейные пары, прожившие в браке 50 лет, могут получить единовременную выплату в размере 5 000 рублей. Эта мера действует для жителей Пензенской области вне зависимости от того, в каком месяце 2025 года отмечается юбилей.
Как оформить выплату
Чтобы получить деньги, супругам необходимо:
-
лично обратиться в территориальный отдел ЗАГС по месту жительства,
-
подать заявление,
-
предоставить паспорта, свидетельство о заключении брака и банковские реквизиты для перечисления средств.
Документы подаются в год 50-летнего юбилея со дня свадьбы — независимо от даты заключения брака.
Сколько пар уже воспользовались льготой
-
В 2024 году выплату получили 239 пар.
-
С января по июль 2025 года заявления подали уже 149 супружеских пар.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru