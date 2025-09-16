Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

50 лет рука об руку, и вот вам подарок: что получают самые стойкие пары в Пензе

В Пензенской области супругам за 50 лет брака выплачивают 5 тысяч рублей

Семейные пары, прожившие в браке 50 лет, могут получить единовременную выплату в размере 5 000 рублей. Эта мера действует для жителей Пензенской области вне зависимости от того, в каком месяце 2025 года отмечается юбилей.

Как оформить выплату

Чтобы получить деньги, супругам необходимо:

  • лично обратиться в территориальный отдел ЗАГС по месту жительства,

  • подать заявление,

  • предоставить паспорта, свидетельство о заключении брака и банковские реквизиты для перечисления средств.

Документы подаются в год 50-летнего юбилея со дня свадьбы — независимо от даты заключения брака.

Сколько пар уже воспользовались льготой

  • В 2024 году выплату получили 239 пар.

  • С января по июль 2025 года заявления подали уже 149 супружеских пар.

