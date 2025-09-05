Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Город Анкоридж
© flikr.com by Luke Jones is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:12

Сияющий шар с отверстием: ученые в замешательстве от находки у берегов Аляски

В акватории у берегов Аляски исследователи сделали неожиданное открытие, которое уже вызвало широкий интерес в научном сообществе. На глубине более трёх километров был обнаружен загадочный объект золотистого цвета, внешне напоминающий гладкий шар.

Как проходила экспедиция

Находка была сделана экипажем исследовательского судна Okeanos Explorer во время одной из глубоководных экспедиций. Судно принадлежит Управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и известно своими проектами по изучению труднодоступных участков Мирового океана.

Во время погружения на глубину около 3300 метров камеры зафиксировали необычный предмет, сияющий золотистым светом. Благодаря специальному оборудованию его удалось поднять на поверхность для дальнейшего изучения.

Описание находки

Объект оказался круглым и напоминал по форме мяч диаметром примерно десять сантиметров. Поверхность его была гладкой и блестящей, а в центре находилось небольшое отверстие. Именно это отверстие сразу же вызвало массу вопросов у учёных: было ли оно естественным или образовалось в результате какого-то процесса на дне океана?

Особое внимание исследователей привлекло характерное золотистое свечение. На видеозаписях, сделанных во время подъёма, объект буквально выделялся на фоне тёмного морского дна.

Предположения специалистов

Учёные пока не готовы дать точный ответ на вопрос, что именно они нашли. Однако существует несколько версий. Одна из них заключается в том, что перед ними может быть яйцо неизвестного морского животного. Вторая гипотеза — объект представляет собой особую разновидность морской губки, ранее не зафиксированную наукой.

Экспедиция продолжается, и анализ материала объекта уже проводится в лабораториях. Только после этого можно будет подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения.

Почему находка так важна

Такие открытия ценны тем, что они напоминают: океан до сих пор остаётся наименее изученной частью нашей планеты. По оценкам специалистов, исследовано лишь около 20% его глубин. Это значит, что человечество до сих пор знакомо лишь с малой частью биологического разнообразия и геологических процессов, происходящих под толщей воды.

Подобные находки могут свидетельствовать о том, что в океане скрываются совершенно новые формы жизни, которые ещё предстоит описать.

Что будет дальше

Теперь объект пройдёт комплексное исследование. Учёные проведут химический и биологический анализ, чтобы понять его природу. Если окажется, что это яйцо, можно будет узнать, какому виду оно принадлежит и живут ли такие существа на глубинах у Аляски. В случае подтверждения версии с губкой мир науки пополнится ещё одним уникальным видом.

Как отмечают специалисты, каждая подобная находка помогает расширить знания о возможностях жизни в экстремальных условиях.

Три интересных факта

  1. Глубоководные экспедиции с дистанционно управляемыми аппаратами позволяют исследовать океан на глубинах до 6-7 километров.
  2. Большинство глубоководных видов морских животных светятся благодаря биолюминесценции, что помогает им привлекать добычу или отпугивать хищников.
  3. По подсчётам NOAA, человечество исследовало меньше территории океанов, чем поверхности Луны и Марса.

