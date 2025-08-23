Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:25

Круиз без конца и краёв: люди покупают каюты, чтобы жить на лайнере всю жизнь

Американская компания Villa Vie предложила пенсионерам жизнь на круизном судне за единовременный взнос

Круиз как образ жизни уже перестал быть фантазией из фильмов. Американская компания Villa Vie Residences запустила программу "Золотой паспорт", которая даёт право на бессрочное проживание на борту лайнера.

Что включает "Золотой паспорт"

Пассажиры получают пожизненный доступ к каютам, питанию по системе "всё включено", Wi-Fi, уборке и развлечениям. В пакет входят также базовые медицинские услуги, а главное — никаких скрытых платежей. Все налоги и портовые сборы компания берёт на себя.

Возможность путешествовать не ограничена временем: участники могут оставаться на борту столько, сколько захотят, при условии бронирования свободных кают. Маршрут охватывает более 400 направлений в 140 странах, а одно кругосветное путешествие длится от трёх до трёх с половиной лет.

Сколько стоит жизнь на лайнере

Цена зависит от возраста и уровня размещения. Минимальный взнос — 99 тысяч долларов (около 543 тысяч реалов), максимальный — 399 тысяч долларов (примерно 2,1 млн реалов).

Программа рассчитана на людей старше 55 лет, и именно на них компания делает основной акцент: это не разовая поездка, а полноценная альтернатива жизни на суше.

Что говорят создатели программы

"Когда люди выходят на пенсию, один из их самых больших страхов — это пережить свои деньги. С "Золотым паспортом” эта неопределённость исчезает — единоразовый платёж гарантирует приключения на всю жизнь", — заявил основатель компании Микаэль Петтерсон.

В свою очередь, генеральный директор Villa Vie Residences Кэти Вильяльба отметила, что жизнь летит быстро, и большинство людей сожалеют о том, что не объездили весь мир, когда была такая возможность. Золотой паспорт делает эту мечту реальностью и доступной — так, как никогда прежде в круизной и туристической индустрии.

Программа создаёт новый формат пенсионного досуга: вместо дачи у моря — дом на море. Для многих это звучит как билет в жизнь без рутины и с гарантированными приключениями.

