Один глоток — и простуда сдаётся: напиток, который обгоняет лекарства

Похолодание и сезон простуд неизменно возвращают интерес к старинным рецептам, которые помогают поддерживать здоровье естественным путём. Один из самых популярных — тёплое молоко с куркумой, известное как "золотое молоко". Этот напиток прочно вошёл в арсенал домашних средств для укрепления иммунитета, снятия воспалений и борьбы с первыми признаками простуды. Сегодня к нему вновь обращаются не только любители народной медицины, но и врачи-диетологи, оценивая его с научной точки зрения.

"Само по себе молоко может смягчать раздражение слизистой и поддерживать гидратацию, что косвенно облегчает симптомы простуды", — отметила диетолог Марият Мухина.

Почему сочетание куркумы и молока считается лечебным

Секрет пользы напитка в его составе. Куркума содержит куркумин — природный полифенол с выраженным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он блокирует провоспалительные цитокины — молекулы, участвующие в развитии воспалительных процессов. Молоко же не только делает вкус мягче, но и усиливает биодоступность куркумина: благодаря жиру и белкам активные вещества быстрее всасываются в кровь и начинают работать.

Современные исследования подтверждают, что куркумин способствует нормализации обменных процессов, поддерживает печень, снижает уровень "плохого" холестерина и помогает организму противостоять вирусам. А в тёплом молоке он действует мягко, не раздражая слизистую желудка.

Как приготовить напиток правильно

Чтобы "золотое молоко" принесло максимум пользы, важно соблюдать пропорции и не перегревать смесь — куркумин разрушается при слишком высокой температуре. Классическая рецептура проста:

Налейте в сотейник стакан молока (животного или растительного). Добавьте половину чайной ложки порошка куркумы. Прогрейте до появления пара, но не доводите до кипения. В конце положите немного мёда — только после снятия с огня, чтобы сохранить его свойства. По желанию добавьте щепотку имбиря или корицы — они усиливают согревающий эффект.

Сравнение: обычный напиток и "золотое молоко"