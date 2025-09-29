Золотая волна захватывает Spotify: кей-поп-трек из мультфильма побил рекорд платформы

Песня "Golden" продолжает покорять мировые чарты, удерживаясь на вершине Spotify уже 72 дня подряд. Этот результат стал рекордным для кей-поп-композиций, отметили в In Music. Трек является саундтреком к анимационному фильму Netflix "Кей-поп-охотницы на демонов" и быстро завоевал внимание слушателей по всему миру.

Рекорды и достижения

До "Golden" рекорд среди кей-поп-песен держала композиция "Seven" Чонгука из бойз-бенда BTS, которая оставалась на первой строчке Spotify 71 день. Несмотря на это достижение, абсолютный рекорд платформы по времени на вершине чарта принадлежит песне Леди Гаги и Бруно Марса "Die with a Smile" — она держалась на первом месте 200 дней.

Ранее "Golden" также возглавляла чарт Billboard Hot 100. Трек стал девятой кей-поп-композицией в истории, которой это удалось, и первой, исполненной женщинами. В настоящее время песня продолжает лидировать в рейтингах, а на пятой позиции Billboard Hot 100 находится композиция "Soda Pop" вымышленного бойз-бенда Saja Boys, антагониста мультфильма.

Танцевальный флешмоб

Интересный эпизод связан с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. После победы в четвертьфинале US Open он исполнил танец под песню "Soda Pop". По его словам, это был способ поздравить дочь Тару с днем рождения, поскольку она является фанаткой мультфильма.

Почему "Golden" стала феноменом

Саундтрек к популярному мультфильму. Анимационный проект Netflix привлек внимание не только аудитории мультфильмов, но и широкой публики, увлечённой кей-попом. Сильное женское исполнение. Песня стала первой кей-поп-композицией, исполненной женщинами, которая возглавила Billboard Hot 100. Вирусность в соцсетях. Трек активно используется в TikTok и других платформах, что способствует его долгому удержанию на вершине чарта.

Сравнение рекордов кей-поп треков на Spotify

Песня Артист Дни на 1 месте Golden Саундтрек "Кей-поп-охотницы на демонов" 72 Seven Чонгук (BTS) 71 Die with a Smile Леди Гага и Бруно Марс 200

А что если "Golden" удержится ещё дольше

Если песня продолжит оставаться в топе Spotify, она сможет приблизиться к абсолютному рекорду платформы и, возможно, стать символом нового этапа популярности кей-попа среди международной аудитории. Также это укрепит позиции мультфильма и создаст новые вирусные тренды в соцсетях.

Три интересных факта

"Golden" стала первой кей-поп-композицией с женским исполнением на вершине Billboard Hot 100. Теннисист Новак Джокович использовал танец из мультфильма, чтобы поздравить дочь. В чарт Billboard Hot 100 попала и вымышленная песня "Soda Pop", что необычно для реальных рейтингов.

Исторический контекст

Кей-поп постепенно перестаёт быть исключительно корейским феноменом и становится частью мировой поп-культуры. Ранее BTS и другие бойз-бенды открывали дорогу международной аудитории, а теперь женские коллективы и саундтреки к мультфильмам также способны занимать топовые позиции в глобальных чартах. Это отражает рост популярности жанра и его интеграцию в глобальные медиа.