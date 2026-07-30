Золотые слитки снова в центре внимания: заработать смогут те, кто учтет один риск

Мировые регуляторы демонстрируют устойчивый интерес к драгоценным металлам, наращивая объемы закупок на фоне глобальной нестабильности. Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич объяснил NewsInfo природу этого процесса и оценил риски частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года центробанки по всему миру приобрели почти триста тонн золота. Этот показатель указывает на сохраняющийся высокий спрос на активы, фундаментально значимый для мировых резервов.

По словам Бунича, действия регуляторов продиктованы кризисными явлениями в международной валютной системе. Долгосрочная политика количественного смягчения, запущенная после 2008 года, привела к чрезмерному росту государственного долга во многих странах. Финансирование дефицитов бюджетов через эмиссию валют ставит под вопрос надежность платежных средств.

"То, что Центробанки давно наращивают покупки золота, уже устойчивая тенденция. Мировая валютная система переживает серьезный кризис после длительного печатания денег в рамках разных программ, которые начались после кризиса 2008 года. Все так называемые фиатные валюты западных стран, в том числе резервные, очень под большим давлением находятся", — пояснил экономист.

Эксперт отметил, что недавнее снижение цены на золото носило временный характер и было связано с ожиданиями умеренной политики ФРС США. На рынке наблюдалась волатильность, при которой актив демонстрировал резкие скачки котировок, спровоцировав настоящий инвестиционный бум. По мнению экономиста, потенциал роста цен, учитывая разговоры о возможных привязках к золотому стандарту, сохраняется.

"То, что происходило во втором квартале, связано с тем, что цена на золото именно в этот момент несколько упала. Золото достигло пика в январе этого года, пять с половиной тысяч долларов за тройскую унцию. Это был пик, связанный с опасениями, что Федеральная резервная система будет печатать еще больше необеспеченных денег", — отметил эксперт.

Говоря о частных инвестициях, экономист подчеркнул важность выбора инструментов. Несмотря на развитие металлических счетов и профильных фондов, они несут дополнительные инфраструктурные риски — например, возможность банкротства финансовой организации. В этом контексте не стоит забывать о мерах предосторожности при формировании портфеля. Покупка слитков остается наиболее надежным способом вложений, при условии, что инвестор выбирает стандартизированные банковские единицы, обладающие высокой ликвидностью на биржевом уровне.

Эксперты также напоминают, что при работе с нестандартными формами драгметаллов инвестор может столкнуться с существенным дисконтом при попытке быстрой продажи актива. Риск отсутствия обратного выкупа — одна из ключевых проблем для непрофессиональных участников рынка, выбирающих драгметаллы как альтернативу фондовым инструментам.

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