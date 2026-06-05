Золото теряет блеск третий месяц подряд: инвесторы нашли добычу пожирнее

Мировые цены на золото продолжают снижаться третий месяц кряду, теряя доходность на фоне геополитической турбулентности. Экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в беседе с NewsInfo пояснил причины такой динамики и оценил перспективы вложений в драгметаллы для частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что третий месяц золото теряет свои позиции на мировом рынке. По итогам мая 2026 года стоимость актива снизилась на 1,8%, а с начала весны падение составило почти 14%, опустив цену до отметки в $4,54 тыс. за тройскую унцию. Давление на металл оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива: несмотря на прекращение активных боевых столкновений между США и Ираном, транспортный коридор остается заблокированным, что привело к росту цен на углеводороды и зерно.

Ранее сообщалось о рисках, связанных с тем, что поставки нефти и нефтепродуктов сталкиваются с ограничениями из-за этой геополитической блокады.

Масленников отметил, что текущее снижение цен на золото обусловлено исторической корреляцией с рынком энергоносителей. Рост стоимости нефти переключает внимание крупных игроков на другие биржевые товары, а также на валюту США, которая значительно укрепилась на фоне кризиса.

"После перекрытия Ормузского пролива, когда товарные потоки зависли в больших количествах, цены на биржевые активы пошли вверх. Многие игроки получили сигнал, что сейчас лучше работать с этими направлениями, нежели чем с золотом", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что игроки всегда стремятся перераспределить капитал в пользу инструментов, которые приносят большую прибыль в текущем временном диапазоне. Ряд аналитиков при этом напоминает, что драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений, если рынок перегрет. При этом рынок уже видел, как ранее золото подорожало на 60 процентов в 2025 году, что создало высокую базу для текущих колебаний.

Что касается частных инвесторов, желающих заработать на золотых слитках, эксперт относится к данной стратегии скептически, указывая на высокую долю риска и специфику российского внутреннего рынка.

"Я бы сейчас не стал совершать таких покупок. Рано или поздно ситуация с Ормузским проливом закончится, доллар несколько ослабнет, золото начнет возвращаться к своей предыдущей динамике. Купили слитки, что вы дальше с ними будете делать? Проблема вывоза за границу очень жестко ограничена", — пояснил экономист.

По мнению эксперта, для большинства российских граждан вложения в физическое золото остаются экзотическим инструментом, который несет в себе больше сложностей, чем реальной выгоды. Вместо этого он советует присмотреться к государственным долговым обязательствам.

Как отмечают специалисты, инвесторы часто попадают в ловушку, видя в золоте универсальную защиту, тогда как диверсификация портфеля требует гораздо более осторожного подхода. Также стоит учитывать, что даже в условиях санкций прирост запасов золота в России превысил годовую добычу, что говорит о важности этого ресурса скорее для государственных резервов, чем для частных заработков.

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Проверено экспертом: Экономист Андрей Беляев, Финансовый эксперт Виктория Дорошевич