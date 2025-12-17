Деньги нервничают — золото растёт: рынок подаёт сигнал, который многие игнорируют

Золото в инвестиционных портфелях по-прежнему воспринимается не как инструмент для погони за рекордной доходностью, а как способ защиты капитала в периоды нестабильности. На этом фоне в 2026 году интерес к драгметаллу сохранится, а цены продолжат рост, об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на оценку генерального директора сервиса Moneymatika.ru Максима Мольдерфа.

Золото как защитный актив

По словам эксперта, оптимальной стратегией для частных инвесторов остается умеренное присутствие золота в портфеле. Речь идет примерно о 10% капитала, что позволяет снизить риски в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Более высокие доли, на уровне 20%, как правило, обсуждаются в периоды повышенной турбулентности, когда инвесторы стремятся усилить защитную часть вложений.

Мольдерф напомнил, что 2025 год стал для золота исключительно успешным. Котировки металла выросли примерно на 60% и неоднократно обновляли исторические максимумы. Такой результат был обусловлен совокупностью факторов, включая ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, ослабление доллара, рост геополитической нервозности и активные закупки золота центральными банками для пополнения резервов.

Прогнозы на 2026 год

Оценки перспектив золота на следующий год в целом остаются позитивными.

"На 2026 год крупные банки и аналитики в целом смотрят оптимистично: многие из них называют ориентиры в районе $4,5-5 тыс. за унцию, а самые смелые оценки доходят до $6 тыс.", — отметил генеральный директор Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

Финансист пояснил, что ключевая логика здесь достаточно проста. Если процентные ставки в США начнут снижаться, а уровень неопределенности в мировой экономике сохранится, золото будет чувствовать себя устойчиво. В таких условиях инвесторы традиционно возвращаются к защитным активам, что поддерживает спрос и котировки.

Фактор рубля для российских инвесторов

Для российских инвесторов, по словам Мольдерфа, дополнительное значение имеет валютный курс. Даже при умеренном росте цен на золото в долларовом выражении ослабление рубля способно привести к более заметному увеличению рублевой стоимости металла. Это делает вложения в золото потенциально привлекательными не только с точки зрения глобальных трендов, но и с учетом внутренней валютной динамики.

По данным Investing.com, на 16 декабря стоимость 31 г золота составляла около $4,3 тыс. Этот уровень уже близок к прогнозным ориентирам ряда аналитиков, что подчеркивает сохраняющийся интерес рынка к драгметаллу.