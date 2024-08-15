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Врач Мильнер: частота стула у взрослого человека не должна превышать 3 раза в день
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Врач-гастроэнтеролог рассказала, какая частота стула у взрослого человека считается нормальной

Врач Мильнер: частота стула у взрослого человека не должна превышать 3 раза в день

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер объяснила, что нормальная частота стула у взрослого — это от трех раз в неделю до двух-трех раз в день. Частота меньше трех раз в неделю или больше трех раз в день может указывать на наличие заболеваний, сообщает Газета.Ру.

Диагностика учитывает не только частоту, но и другие характеристики стула, такие как плотность и цвет. Изменения в частоте и характеристиках стула могут требовать медицинской диагностики для выявления возможных функциональных, инфекционных или органических заболеваний.

Фото: flickr. com/dirtyboxface (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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