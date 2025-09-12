Живой летописец Европы: эта древняя пальма раскрыла генетический архив прошлого

Порой растения оказываются настоящими свидетелями истории. Так произошло с уникальной пальмой, растущей в Падуе, — её ДНК стала ключом к пониманию не только эволюции вида, но и связей народов Средиземноморья.

Древний символ в сердце Падуи

В Ботаническом саду Университета Падуи с 1585 года растёт средиземноморская карликовая пальма. Она известна как "пальма Гёте" — в честь великого немецкого поэта, который в 1786 году, посетив сад, вдохновился её обликом и позже изложил свои идеи в трактате "Метаморфоза растений". С тех пор судьба растения переплетается не только с историей науки, но и с культурой Европы.

Геном, который пережил тысячелетия

Исследование, опубликованное в престижном журнале Scientific Data, стало результатом сотрудничества Университета Падуи с Центром геномного биоразнообразия во Франкфурте и рядом международных лабораторий. Учёные впервые выполнили хромосомное секвенирование этого вида на высочайшем уровне.

"Мы получили геном самого высокого качества и обнаружили множество повторяющихся последовательностей — следов древних адаптаций. Они, вероятно, помогли пальме выжить в жарком и засушливом климате Средиземноморья", — сказал преподаватель систематической ботаники Университета Падуи Франческо дал Гранде.

Особенность пальмы в том, что она — единственный представитель местной пальмовой флоры Европы, сохранившийся после ледникового периода, завершившегося около 12 тысяч лет назад.

Связь с народами Средиземноморья

Генетический анализ позволил проследить не только адаптацию растения, но и его происхождение.

"Геномные данные указывают на чёткую связь этой пальмы с популяциями Западного Средиземноморья, Пиренейского полуострова и Марокко. Это пример того, как ДНК способна рассказать то, чего не сохранили письменные источники", — отметил Франческо дал Гранде.

Для Падуи эта находка имеет особое значение: древняя пальма оказалась не просто ботанической редкостью, а живым "летописцем" истории региона.

