Пальма Гёте в Падуе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:12

Живой летописец Европы: эта древняя пальма раскрыла генетический архив прошлого

Университет Падуи назвал "пальму Гёте" важным свидетельством истории Средиземноморья

Порой растения оказываются настоящими свидетелями истории. Так произошло с уникальной пальмой, растущей в Падуе, — её ДНК стала ключом к пониманию не только эволюции вида, но и связей народов Средиземноморья.

Древний символ в сердце Падуи

В Ботаническом саду Университета Падуи с 1585 года растёт средиземноморская карликовая пальма. Она известна как "пальма Гёте" — в честь великого немецкого поэта, который в 1786 году, посетив сад, вдохновился её обликом и позже изложил свои идеи в трактате "Метаморфоза растений". С тех пор судьба растения переплетается не только с историей науки, но и с культурой Европы.

Геном, который пережил тысячелетия

Исследование, опубликованное в престижном журнале Scientific Data, стало результатом сотрудничества Университета Падуи с Центром геномного биоразнообразия во Франкфурте и рядом международных лабораторий. Учёные впервые выполнили хромосомное секвенирование этого вида на высочайшем уровне.

"Мы получили геном самого высокого качества и обнаружили множество повторяющихся последовательностей — следов древних адаптаций. Они, вероятно, помогли пальме выжить в жарком и засушливом климате Средиземноморья", — сказал преподаватель систематической ботаники Университета Падуи Франческо дал Гранде.

Особенность пальмы в том, что она — единственный представитель местной пальмовой флоры Европы, сохранившийся после ледникового периода, завершившегося около 12 тысяч лет назад.

Связь с народами Средиземноморья

Генетический анализ позволил проследить не только адаптацию растения, но и его происхождение.

"Геномные данные указывают на чёткую связь этой пальмы с популяциями Западного Средиземноморья, Пиренейского полуострова и Марокко. Это пример того, как ДНК способна рассказать то, чего не сохранили письменные источники", — отметил Франческо дал Гранде.

Для Падуи эта находка имеет особое значение: древняя пальма оказалась не просто ботанической редкостью, а живым "летописцем" истории региона.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сохранённый геном даёт ключ к пониманию эволюции растений Высокая стоимость геномных исследований
Возможность изучения адаптации к климату Ограниченное число подобных образцов
Укрепление исторической ценности Ботанического сада Уязвимость старых растений перед болезнями

А что если…

Если бы пальма Гёте не дожила до наших дней, человечество лишилось бы уникального генетического архива и символа связи науки, искусства и природы.

