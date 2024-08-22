Небывалый размер: госдолг США стал превышать 35 триллионов долларов и угрожает миру

Согласно публикации Fox Business, растущий государственный долг Соединенных Штатов ставит под угрозу экономическое положение страны в глобальном масштабе.
По данным Министерства финансов США, на сегодняшний день госдолг превышает 35 триллионов долларов.
Авторы статьи прогнозируют, что в следующем десятилетии этот показатель может вырасти до беспрецедентных 54 триллионов долларов. Такая тенденция обусловлена резким увеличением государственных расходов, особенно при нынешней администрации, а также повышением процентных ставок по госдолгу, что делает его обслуживание более затратным.
В публикации предупреждают, что если этот долг "материализуется", он поставит под угрозу экономическое положение Соединенных Штатов на мировой арене.
Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что задолженность США перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов, не обеспеченных реальными активами.
По словам Путина, в связи с этим процесс дедолларизации в мире является неизбежным и объективным. Страны БРИКС уже разрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля, что приводит к снижению доли американской валюты в операциях между членами союза.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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