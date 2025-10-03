Секрет Киркорова раскрыт: почему дочь называет крестную мамой

Филипп Киркоров рассказал, почему его дочь называет мамой свою крестную. Недавно Алла-Виктория, дочь 58-летнего певца, выложила в соцсетях видео, где обращается к крестной Наталье Ефремовой именно так. Это вызвало интерес у подписчиков, и сам артист объяснил ситуацию журналистам Super ru.

Почему это правильно

Филипп Киркоров подчеркнул, что никаких ошибок в обращении дочери нет.

"Это наша крестная. Она и обращается к ней как к крестной. А крестная как бывает? Крестная мама. Поэтому все правильно", — сказал артист.

Семья и воспитание

Певец воспитывает двух детей, рожденных суррогатными матерями: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Он с гордостью рассказывает об их достижениях и регулярно берёт их с собой на публичные мероприятия, показывая, как важно для него участие в жизни наследников.

Ранее дети учились в ОАЭ, но в сентябре 2025 года вернулись в Россию. Переезд стал важным шагом в их жизни, ведь они теперь смогут ближе общаться с родственниками и посещать привычные образовательные учреждения.

Влияние крестных на воспитание

Роль крестной выходит за рамки формального символа. Она участвует в духовном и нравственном развитии ребёнка, помогает формировать ценности и поддерживает эмоционально. Для Филиппа Киркорова и его семьи это особенно важно, учитывая, что оба родителя активно заняты карьерой.

Совместные мероприятия

Артист часто привлекает детей к светской жизни, позволяя им наблюдать за профессиональной деятельностью родителей и получать опыт общения с разными людьми. Это помогает формировать уверенность и умение ориентироваться в обществе с раннего возраста.

А что если ребёнок путает роли?

Если дети начинают называть крестных "мамой" или "папой", это не является проблемой, если родители объяснили структуру семьи и кто является биологическим родителем. Подобные моменты формируют доверие и показывают, что семейные связи могут быть разнообразными и многогранными.

Плюсы и минусы такого воспитания

Плюсы Минусы Поддержка духовного наставника Возможны недоразумения у посторонних Развитие эмоционального интеллекта Нужно объяснять роли родственников Пример взрослой модели поведения Сложнее объяснить друзьям ребёнка

FAQ

Как выбрать крестного для ребёнка?

Выбирайте человека, которому доверяете, и который сможет быть примером и поддержкой на долгие годы. Стоит ли разрешать детям называть крестных "мамой" или "папой"?

Это допустимо, если родители объяснили все семейные роли. Главное — чтобы ребёнок понимал, кто его биологический родитель. Как часто крестные должны общаться с детьми?

Регулярно, но без давления. Главное — поддержка, совет и внимание к эмоциональному развитию.

Интересные факты

В разных странах роль крестной и крёстного может сильно отличаться. Крестная или крестный участвуют не только в религиозных обрядах, но и в воспитании. Звёздные семьи часто демонстрируют такие модели как пример гибкости и доверия в отношениях.

Исторический контекст

Роль крестной и крёстного восходит к христианским традициям. Изначально они были духовными наставниками ребёнка и ответственными за его образование и моральное развитие.