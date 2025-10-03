Секрет Киркорова раскрыт: почему дочь называет крестную мамой
Филипп Киркоров рассказал, почему его дочь называет мамой свою крестную. Недавно Алла-Виктория, дочь 58-летнего певца, выложила в соцсетях видео, где обращается к крестной Наталье Ефремовой именно так. Это вызвало интерес у подписчиков, и сам артист объяснил ситуацию журналистам Super ru.
Почему это правильно
Филипп Киркоров подчеркнул, что никаких ошибок в обращении дочери нет.
"Это наша крестная. Она и обращается к ней как к крестной. А крестная как бывает? Крестная мама. Поэтому все правильно", — сказал артист.
Семья и воспитание
Певец воспитывает двух детей, рожденных суррогатными матерями: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Он с гордостью рассказывает об их достижениях и регулярно берёт их с собой на публичные мероприятия, показывая, как важно для него участие в жизни наследников.
Ранее дети учились в ОАЭ, но в сентябре 2025 года вернулись в Россию. Переезд стал важным шагом в их жизни, ведь они теперь смогут ближе общаться с родственниками и посещать привычные образовательные учреждения.
Влияние крестных на воспитание
Роль крестной выходит за рамки формального символа. Она участвует в духовном и нравственном развитии ребёнка, помогает формировать ценности и поддерживает эмоционально. Для Филиппа Киркорова и его семьи это особенно важно, учитывая, что оба родителя активно заняты карьерой.
Совместные мероприятия
Артист часто привлекает детей к светской жизни, позволяя им наблюдать за профессиональной деятельностью родителей и получать опыт общения с разными людьми. Это помогает формировать уверенность и умение ориентироваться в обществе с раннего возраста.
А что если ребёнок путает роли?
Если дети начинают называть крестных "мамой" или "папой", это не является проблемой, если родители объяснили структуру семьи и кто является биологическим родителем. Подобные моменты формируют доверие и показывают, что семейные связи могут быть разнообразными и многогранными.
Плюсы и минусы такого воспитания
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка духовного наставника
|Возможны недоразумения у посторонних
|Развитие эмоционального интеллекта
|Нужно объяснять роли родственников
|Пример взрослой модели поведения
|Сложнее объяснить друзьям ребёнка
FAQ
-
Как выбрать крестного для ребёнка?
Выбирайте человека, которому доверяете, и который сможет быть примером и поддержкой на долгие годы.
-
Стоит ли разрешать детям называть крестных "мамой" или "папой"?
Это допустимо, если родители объяснили все семейные роли. Главное — чтобы ребёнок понимал, кто его биологический родитель.
-
Как часто крестные должны общаться с детьми?
Регулярно, но без давления. Главное — поддержка, совет и внимание к эмоциональному развитию.
Интересные факты
-
В разных странах роль крестной и крёстного может сильно отличаться.
-
Крестная или крестный участвуют не только в религиозных обрядах, но и в воспитании.
-
Звёздные семьи часто демонстрируют такие модели как пример гибкости и доверия в отношениях.
Исторический контекст
Роль крестной и крёстного восходит к христианским традициям. Изначально они были духовными наставниками ребёнка и ответственными за его образование и моральное развитие.
