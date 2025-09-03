Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания плие
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Секрет тренировки, о котором молчат фитнес-гуру: один вес — десятки эффектов

Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей

Приседания остаются базовым упражнением для тех, кто хочет укрепить ягодицы, но если обычная техника кажется слишком простой, стоит попробовать вариант с гантелью или гирей — приседания "чашей" (goblet squat). В отличие от классического варианта, здесь отягощение удерживается обеими руками у груди. Это делает упражнение более функциональным и позволяет прокачать сразу несколько групп мышц.

Почему стоит добавить goblet squat в тренировку

По словам диетолога и сертифицированного тренера Кэти Хейк, этот вид приседаний помогает развить силу ног, стабилизировать корпус, улучшить подвижность бедер и осанку.

"Приседания "чашей” дают множество преимуществ и являются одними из моих любимых упражнений в тренировочных программах", — сказала диетолог и персональный тренер Кэти Хейк.

Главные плюсы:
• развиваются квадрицепсы, ягодицы, задняя поверхность бедра и пресс;
• укрепляются руки, так как нужно удерживать вес;
• упражнения делают привычные движения в быту проще — например, встать с кресла, держа ребёнка на руках;
• благодаря работе сразу нескольких мышц повышается расход калорий.

Как правильно выполнять упражнение

  1. Встаньте, расставив ноги чуть шире плеч, носки слегка разверните наружу.

  2. Держите гантель или гирю у груди, обхватив её обеими руками. Если нет спортивного инвентаря, можно использовать рюкзак с книгами или бутылки с водой.

  3. Напрягите пресс, выпрямите спину и опускайтесь вниз, сгибая колени и уводя таз назад.

  4. Опуститесь до параллели бедра с полом или чуть ниже, следите, чтобы колени шли по линии с носками.

  5. Вернитесь в исходное положение, в верхней точке сократите ягодицы.

Какие мышцы работают

Goblet squat задействует:
• квадрицепсы,
• бицепсы бедра,
• ягодицы,
• пресс,
• мышцы спины,
• предплечья и бицепсы.

Тревор О'Брайен, спортивный тренер Michigan Medicine — MedSport, подчёркивает важность нагрузки на ноги:

"Вставание с кресла с ребёнком на руках — это то же самое движение, что и goblet squat", — отметил спортивный тренер Тревор О'Брайен.

Он объясняет, что сильные ноги и корпус напрямую связаны с сохранением функциональности в возрасте.

Вариации и модификации

Если техника даётся тяжело, можно облегчить задачу:
• уменьшить вес;
• изменить постановку ног;
• сократить амплитуду, выполняя приседания до стула или ящика.

Для тех, кто испытывает трудности с равновесием, подойдут "стеновые" приседания: выполняйте упражнение, опираясь спиной о стену.

Сколько повторений делать

Новичкам достаточно 1-2 подходов по 6-12 повторений дважды в неделю. Со временем количество можно увеличить до 2-3 подходов, а вес — на 5-10 фунтов еженедельно. Если добавить нагрузку невозможно, увеличивайте количество повторений — это развивает выносливость.

Энергозатраты

Goblet squat относится к многосуставным упражнениям, поэтому способствует повышенному расходу энергии и ускоряет метаболизм. Точная цифра зависит от веса спортсмена и интенсивности, но в среднем 30 минут силовой тренировки (включая такие приседания) помогают сжечь около 100-110 калорий.

Goblet squat — простое, но эффективное упражнение, которое подходит и новичкам, и опытным спортсменам. Оно развивает силу, улучшает осанку, укрепляет ноги и ягодицы, облегчает бытовые движения и способствует расходу калорий. При необходимости технику легко адаптировать под свои возможности.

