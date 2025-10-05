Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Статуя урартского периода
Статуя урартского периода
© Anadolu Agency by Ali Çelik is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:13

Охотники-собиратели оставили послание потомкам: в древнем храме нашли загадочную статую

В стене древнего храма Гёбекли-Тепе нашли каменную статую возрастом 12 тысяч лет

Археологи, работающие на древнем памятнике Гёбекли-Тепе в Турции, сделали новое открытие, которое вновь привлекло внимание к этому уникальному комплексу. На этот раз они обнаружили каменную антропоморфную статую, замурованную в стену сооружения горизонтально, словно обычный строительный блок. По мнению специалистов, её поместили туда сознательно около 12 тысяч лет назад. Вероятно, речь идёт о ритуальном подношении, сделанном строителями древнего святилища.

Визит и открытие

Недавнее событие получило широкий резонанс благодаря визиту японской принцессы Акико Микаса, которая осмотрела раскопки в сопровождении министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя. Во время экскурсии археологи рассказали о находке, подчеркнув её ценность и необычное расположение.

"Статуя вмурована в стену горизонтально, что указывает на её особое значение", — заявил представитель Министерства культуры и туризма Турции.

Что известно о Гёбекли-Тепе

Гёбекли-Тепе считается одним из самых древних храмовых комплексов в мире. Он датируется X тысячелетием до нашей эры и был построен охотниками-собирателями, ещё до появления земледелия. В 2018 году ЮНЕСКО включило его в список объектов Всемирного наследия.

Раскопки начались в конце XX века и с тех пор приносят впечатляющие открытия. Здесь найдены массивные каменные колонны в форме буквы "Т", украшенные резьбой животных и абстрактными узорами. Ранее археологи обнаружили окрашенную статую кабана, а также человеческие черепа с признаками намеренных повреждений, что может указывать на ритуальное использование останков.

Сравнение находок

Тип находки Пример Значение
Животные статуи Статуя кабана с окраской Символика охоты и культа животных
Антропоморфные изображения Новая статуя в стене Возможное подношение, символ человека
Каменные колонны "Т"-образные пилоны с резьбой Архитектурный и ритуальный центр комплекса
Черепа Повреждённые человеческие останки Намёк на культ предков или обряды

Как проходит исследование: шаг за шагом

  1. Снятие защитного слоя грунта со стены.

  2. Фиксация положения необычного блока.

  3. Идентификация его как антропоморфной статуи.

  4. Фотофиксация и 3D-сканирование для сохранения формы.

  5. Сравнение с другими скульптурами комплекса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: трактовать такие артефакты как обычный строительный материал.

  • Последствие: утрата понимания ритуальной функции предмета.

  • Альтернатива: рассматривать каждую деталь в культурном контексте и использовать междисциплинарный анализ (археология + антропология + история религий).

А что если…

А что если эта статуя не просто символ, а своеобразный "хранитель" здания? Древние могли помещать её в стену, чтобы защитить пространство или придать ему сакральный смысл. Возможно, она служила медиатором между людьми и миром духов, а её скрытое положение указывает на тайный характер культа.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Подтверждает сложность ритуальных практик в Гёбекли-Тепе Трудно точно интерпретировать значение
Даёт редкий пример антропоморфного изображения Сильно повреждена временем
Расширяет понимание использования архитектуры для ритуалов Ограниченность контекста — статуя встроена в стену

FAQ

Как выбрать метод изучения каменной статуи?
Обычно применяют 3D-сканирование, микроскопический анализ поверхности и сравнение с аналогами.

Сколько лет комплексу Гёбекли-Тепе?
Он был построен около 9600-9500 годов до н. э., то есть ему почти 12 тысяч лет.

Что лучше для сохранности — оставить статую в стене или извлечь её?
Учёные склоняются к сохранению in situ, чтобы сохранить контекст.

Мифы и правда

  • Миф: Гёбекли-Тепе был деревней или поселением.

  • Правда: это культовый центр, здесь не жили постоянно.

  • Миф: статуи и колонны делали примитивные люди без знаний архитектуры.

  • Правда: комплекс демонстрирует высокий уровень организации и инженерных навыков.

  • Миф: находки в стенах случайны.

  • Правда: их размещение было осознанным и связано с ритуалами.

3 интересных факта

  1. Гёбекли-Тепе старше Стоунхенджа на шесть тысяч лет.

  2. Постройки возводили охотники-собиратели, задолго до земледелия.

  3. Название переводится как "Пузатый холм" с турецкого языка.

Исторический контекст

X тысячелетие до н. э. — строительство комплекса охотниками-собирателями.

Конец XX века — начало масштабных раскопок.

2018 год — включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2020-е — новые находки, включая статую кабана и замурованную антропоморфную фигуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эритропоэтин активирует нейропластичность и может применяться при инсульте — данные учёных сегодня в 9:03
Гормон, который думает вместе с вами: почему учёные рассматривают ЭПО в лечении инсульта и деменции

ЭПО известен как "кровяной гормон", но новые исследования раскрывают его скрытую роль в мозге — от памяти до защиты нейронов.

Читать полностью » Квантовая запутанность помогает растениям проводить фотосинтез без потерь — учёные США сегодня в 8:03
Солнечные батареи обзавидовались бы: как растения используют суперпозицию для накопления энергии

Учёные доказали: растения используют квантовую запутанность для ускорения фотосинтеза. Этот эффект может стать основой будущих солнечных технологий.

Читать полностью » Учёные Университета Юты открыли гриб, создающий биосовместимые гидрогели сегодня в 7:03
Гриб вместо хирурга: как мицелий превращается в каркасы для живых тканей

Гриб Marquandomyces marquandii создаёт уникальные гидрогели, которые удерживают до 83% воды и могут стать основой медицинских имплантов будущего.

Читать полностью » Животные появились шестьсот миллионов лет назад – подтверждают данные эдиакарских окаменелостей сегодня в 6:40
Грибные гиганты ростом с дерево: кто правил Землёй до растений и животных

Грибы появились задолго до растений и могли стать первыми "инженерами суши". Узнайте, как их история меняет представление об эволюции.

Читать полностью » Археологи Аргентины доказали влияние охоты людей на исчезновение мегафауны – Science Advances сегодня в 5:40
Гигантский танк с панцирем: как броненосцы и ленивцы кормили племена до полного исчезновения

Новые археологические находки в Аргентине показывают: древние люди охотились на гигантов не случайно. Их выбор изменил экосистему континента.

Читать полностью » Гарвардский астрофизик Лёб заявил о возможном искусственном происхождении ледяной кометы 3I/ATLAS сегодня в 4:22
Комета размером с город: что скрывает ледяной странник 3I/ATLAS в космосе

Учёные обнаружили у кометы 3I/ATLAS странный химический состав и гигантские размеры. Но что, если она вовсе не природное тело?

Читать полностью » Гарвардский профессор Леб: смена цвета кометы 3I/ATLAS связана с химическими реакциями сегодня в 3:26
Межзвёздный пришелец меняет облик: что скрывает сияние кометы 3I/ATLAS

Редкая межзвёздная комета 3I/ATLAS удивила астрономов: всего за пару месяцев её свечение сменилось с красного на зелёное. Почему это произошло?

Читать полностью » The Astrophysical Journal Letters сообщил об открытии растущей планеты-сироты сегодня в 2:26
В тьме космоса вспыхнул гигант: сирота-планета набирает массу как звезда

Учёные зафиксировали уникальный объект — планету-сироту, которая растёт со скоростью миллиардов тонн в секунду. Как это возможно?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары назвали продукты, которые категорически нельзя давать хомякам
Еда
Эксперты: молодая крапива и черемша безопасны после термической обработки и подходят для салатов
Технологии
Индия потребовала блокировки 25 офшорных криптобирж за работу без регистрации
Красота и здоровье
Amouage, Mancera и Tom Ford вошли в список самых стойких ароматов сезона
Садоводство
Флорист Горшкова назвала 4 крупных растения, которые украсят интерьер осенью 2025 года
Туризм
В Копенгагене рестораны новой северной диеты сочетают гастрономию и пользу для пищеварения
Спорт и фитнес
Отведение бедра на боку и становая тяга помогают снизить нагрузку на поясницу
Наука
35 тысяч лет назад сформировался Берингов мост
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet