Коза крупным планом
Коза крупным планом
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Не такие простые: козы оказались умнее, чем многие думают

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица

С их выразительными глазами, смешным нравом и удивительной ловкостью козы не раз покоряли сердца людей. На первый взгляд они кажутся простыми деревенскими животными, но за привычным образом скрывается целый мир интеллекта, эмоций и повадок.

Козы были одними из первых животных, которых человек одомашнил ещё около 10 тысяч лет назад. С тех пор они стали неотъемлемой частью сельской жизни, источником молока, шерсти и мяса. Их образ укоренился в мифах, религии и народных традициях по всему миру. Но при всей своей ценности они до сих пор нередко недооцениваются — как будто это просто выносливые существа, способные выжить где угодно. Современные исследования показывают: козы куда сложнее и умнее, чем принято думать.

1. Козы просят помощи взглядом

Учёные в 2016 году показали, что козы могут обращаться к человеку за помощью. В эксперименте им предложили открыть коробку с наградой, но в конце крышку сделали слишком трудной для снятия. Тогда животные начали… смотреть на исследователей, словно прося о содействии. Причём они дольше задерживали взгляд, если человек был повернут к ним лицом. Это свойство роднит их с собаками.

2. Им нравятся улыбающиеся лица

В 2018 году козам показали фотографии людей: на одних они улыбались, на других — хмурились. Результат был однозначным: козы тянулись к изображениям с радостным выражением лица и игнорировали сердитые. Это доказывает: они чувствительны к человеческим эмоциям и предпочитают позитив.

3. Они распознают эмоции в голосе

Козы умеют отличать не только настроение сородичей, но и эмоции человека. В 2019 году исследование показало, что при звуке радостного блеяния у животных замедлялся сердечный ритм, что означало спокойствие и удовлетворение. А если блеяние звучало тревожно — физиологические показатели резко менялись. Более того, при прослушивании человеческой речи козы тоже различали радость и гнев.

4. Впечатляющие когнитивные способности

Козы понимают принцип "постоянства объекта" — то есть осознают, что предмет существует, даже если он исчез из поля зрения. Для большинства животных это недоступно. В эксперименте с карликовыми козами они успешно искали макароны, спрятанные под крышкой, даже когда еду убирали из виду.

Кроме того, козы быстро учатся новым задачам — им часто хватает меньше десятка попыток. Их долговременная память поражает: они могут помнить изученные действия спустя месяцы.

5. Козы в мифах и астрологии

Образ козы встречается в культурах всего мира.

  • В Древней Греции коза Амалфея вскормила Зевса своим молоком, а её "рог изобилия" стал символом достатка.
  • В скандинавских легендах два гигантских козла тянули колесницу Тора, а затем оживали каждое утро после того, как бог их съедал.
  • В китайском гороскопе Коза символизирует творческих, застенчивых и перфекционистичных людей.
  • Козы — символ дикой силы, плодородия и жизненной энергии.

За простым образом "деревенского животного" скрывается настоящий интеллект. Козы умеют просить помощи, различают эмоции, обладают хорошей памятью и удивительными когнитивными навыками. Не зря они заняли важное место в мифах, культуре и нашей повседневной жизни. Возможно, пора научиться смотреть на них не только как на источник молока, но и как на умных, чувствительных существ.

