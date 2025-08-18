Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Матвей Сафонов
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:15

Сафонов не уходит из ПСЖ, но роль запасного может всё изменить

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, не планирует покидать клуб, несмотря на предложения о продолжении карьеры в других командах. Об этом сообщает Le10sport.

В последние недели парижане предлагали голкиперу разные варианты перехода, однако он отказался, подчеркнув, что ему комфортно в Париже и он ценит атмосферу в клубе.

Возможен ли уход?

По информации источника, полностью исключать трансфер всё же нельзя. Сафонов недоволен тем, что чаще оказывается в роли запасного, и эта ситуация может повлиять на его будущее.

