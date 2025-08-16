Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Как одно слово способно превратить проваленные обещания в реальные победы

Пит МакКолл и Джонатан Фейдер назвали ошибки, мешающие достигать целей в новом году

Каждый январь миллионы людей обещают себе "начать новую жизнь" — и уже к концу месяца чувствуют, что энергия улетучивается. Но что, если дело не в вашей слабой воле, а в самих обещаниях?

Эксперты уверены: многие проваливаются не потому, что не способны меняться, а потому что выбирают нереалистичные цели, которые изначально не совпадают с их ценностями и образом жизни. Психолог Джонатан Фейдер сравнивает это с импульсивной покупкой на кассе — решение принимается быстро и без обдумывания, только потому, что "надо что-то взять".

Почему резолюции ломаются

1. Завышенные ожидания

Тренер Пит МакКолл отмечает, что многие новички в зале хотят скинуть максимум веса в минимальный срок. Без понимания физиологии такие цели превращаются в источник разочарования — и возврата к старым привычкам.

2. "Всё или ничего"

Стоит один раз пропустить тренировку или нарушить план — и цель кажется проваленной. Вместо корректировки люди просто сдаются.

3. Ставка на результат, а не на процесс

Даже при идеальном питании и тренировках на итог могут повлиять генетика, возраст и пол. Поэтому гораздо разумнее контролировать действия — например, тренироваться три раза в неделю — а не зацикливаться на цифрах на весах.

Как заменить резолюцию на намерение

МакКолл советует вообще уйти от слова "резолюция" в пользу намерения. Оно гибче: если вы планировали ходить в зал четыре раза в неделю, но сходили три, это всё ещё соответствует вашему курсу.

Что важно сделать:

  • Найти своё "зачем". Фейдер рекомендует выписать, почему цель для вас важна. Это укрепляет связь с задачей.
  • Не пугать себя целями. Стартуйте с посильного уровня: 20-30 минут тренировки вместо часа. Успехи придадут уверенности.
  • Сосредоточиться на процессе. Гонка за медалью в марафоне может быть вне контроля, но регулярные пробежки и хороший сон — вполне.
  • Искать поддержку. Друзья, тренеры, партнёры по тренировкам повышают ответственность и добавляют мотивации.
  • Готовиться к сбоям. Пропуски и откаты — часть процесса. Если вы их предусмотрели, вернуться в ритм проще.

Интересный факт

По статистике, около 80% новогодних обещаний не доживают до середины февраля. Но у тех, кто сосредотачивается на намерениях и процессе, шанс на долгосрочный успех в разы выше.

