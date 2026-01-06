Очередей нет, спрос есть: отмена визового сбора разогрела интерес к Индии

Отмена платы за электронную визу в Индию для россиян стала редким примером того, как дипломатические решения почти мгновенно отражаются на туристических потоках. Уже в первые дни января стало ясно: интерес к поездкам в страну заметно вырос, а один из главных бенефициаров этих изменений — курортный штат Гоа. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Бесплатная виза и эффект для туризма

С 1 января 2026 года Россия и Индия сделали ещё один шаг навстречу друг другу в сфере туризма: для россиян отменена плата за электронную визу сроком на 30 дней. Решение стало продолжением государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года, где обсуждались меры по расширению туристических обменов.

Как отмечает "РГ", удобное и бесплатное удалённое оформление визы уже стимулирует спрос на поездки в Индию. Особенно это заметно на примере Гоа, где сейчас продолжается высокий сезон. Прямые рейсы по маршруту Москва — Гоа заполнены практически полностью, что подтверждает рост интереса к направлению.

Сколько россиян и кто они

Почётный консул России на Гоа Варун Альбукерке рассказал, что туристические связи между Россией и штатом насчитывают около двух десятилетий. Первые чартерные рейсы начали прибывать сюда примерно 25 лет назад, когда Гоа только открывал себя как международный курорт. Сегодня, по его словам, штат ежегодно принимает порядка 100-150 тысяч российских туристов.

При этом структура потока заметно изменилась. Если раньше преобладали обеспеченные путешественники, то сейчас большинство россиян относятся к категории бюджетных туристов. Лишь около 10% гостей из России выбирают пятизвёздочные отели, около 30% останавливаются в трёхзвёздочных гостиницах, а остальные предпочитают апартаменты и гостевые дома.

"Золотой период" и постоянная диаспора

Альбукерке напомнил, что пик российского туризма пришёлся на период перед пандемией коронавируса, когда Гоа принимал до 300 тысяч россиян в год. Масштабы контактов привели и к социальным последствиям: в штате насчитываются тысячи смешанных браков, а постоянно проживают около 10 тысяч выходцев из России.

"Россию и Гоа связывают два десятилетия тесных отношений в сфере туризма", — отметил почётный консул РФ на Гоа Варун Альбукерке.

Он при этом подчеркнул, что миграционные правила в Индии ужесточаются и призвал россиян легализовывать своё пребывание.

Почему Гоа стал дорогим

По словам Альбукерке, Гоа сегодня принимает около пяти миллионов туристов в год, из которых лишь порядка 300 тысяч — иностранцы. Растущий спрос при ограниченных возможностях инфраструктуры привёл к росту цен и перегрузке курорта.

"Надо честно сказать, что теперь наш курорт вовсе не такой доступный, как прежде", — признал он.

При этом Гоа остаётся главным туристическим направлением Индии: до 60% доходов штата формируются за счёт туризма, а в индустрии гостеприимства заняты около 300 тысяч человек. Несмотря на проблемы овертуризма, именно уникальное сочетание пляжей, европейской архитектуры и открытого образа жизни продолжает привлекать сюда россиян и туристов со всего мира.