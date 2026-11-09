Один штамп в паспорте меняет весь отпуск: АТОР объяснила риски для россиян в Гоа

Российские туристы, прибывшие в Гоа по организованным турам, не столкнутся с массовыми депортациями, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в интервью РИА Новости. В ассоциации пояснили, что клиенты туроператоров обычно используют электронные визы для пляжного отдыха, пребывают в штате от 10 до 14 дней и покидают страну строго в установленные сроки, не нарушая визовый режим и не занимаясь незаконной деятельностью.

Данное заявление последовало за сообщениями Telegram-канала Mash о том, что иммиграционная служба Индии проводит проверки гостевых домов и частного сектора в населенных пунктах Мандрем, Керим и Пернем. По имеющейся информации, за последнюю неделю трое граждан России уже были отправлены на родину, а еще трое готовятся к высылке.