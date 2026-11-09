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Северный Гоа, Панаджи
Северный Гоа, Панаджи
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Главная / Туризм
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:08

Один штамп в паспорте меняет весь отпуск: АТОР объяснила риски для россиян в Гоа

Российские туристы, прибывшие в Гоа по организованным турам, не столкнутся с массовыми депортациями, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в интервью РИА Новости. В ассоциации пояснили, что клиенты туроператоров обычно используют электронные визы для пляжного отдыха, пребывают в штате от 10 до 14 дней и покидают страну строго в установленные сроки, не нарушая визовый режим и не занимаясь незаконной деятельностью.

Данное заявление последовало за сообщениями Telegram-канала Mash о том, что иммиграционная служба Индии проводит проверки гостевых домов и частного сектора в населенных пунктах Мандрем, Керим и Пернем. По имеющейся информации, за последнюю неделю трое граждан России уже были отправлены на родину, а еще трое готовятся к высылке.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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