Ночной перелёт за солнцем: российский город получил прямые рейсы в Гоа

С 1 октября "Аэрофлот" откроет новое направление — прямые рейсы из Новосибирска в Гоа. Полёты будут выполняться трижды в неделю на Boeing 737 с двухклассной компоновкой.

Расписание рейсов

Понедельник - вылет из Толмачёво в 01:00, прилёт в Манохар (GOX) к 06:00.

Пятница - вылет в 00:30, прилёт в 06:00.

Среда - вечерний рейс: вылет в 20:05, прилёт в 01:40 следующего дня.

Обратные рейсы назначены на понедельник, четверг и пятницу.

Стоимость билетов

билет на первый рейс — от 40 тыс. руб. ,

перелёт туда-обратно (эконом) — от 58 тыс. руб. ,

бизнес-класс — от 140 тыс. руб..

Турпакеты

Уже доступны туры от "Библио-Глобус":

10 дней, 4* Vagator Downtown — от 150 тыс. руб. на двоих (с завтраками),

10 дней, 5* La Calypso Resort — от 200 тыс. руб. (с завтраками).

География полётов расширяется

Новосибирск стал третьим городом, из которого "Аэрофлот" полетит в Гоа. С октября возобновляются рейсы и из Москвы, и из Екатеринбурга. Сначала лайнеры будут обслуживать аэропорт Даболим, а затем, с зимним расписанием, — новый аэропорт Манохар.

Конкуренция на маршруте

С конца ноября к программе подключится и AZUR air. Авиакомпания заявила полёты в Гоа из пяти городов: Москвы, Казани, Екатеринбурга, Перми и Уфы. Из Внуково рейсы в Даболим будут выполняться трижды в неделю. Турпакеты формируют Anex и "Интурист".

Таким образом, в зимнем сезоне 2025/2026 туристы смогут выбирать рейсы двух авиакомпаний из Москвы и Екатеринбурга.