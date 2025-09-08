Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
крыло самолета
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Ночной перелёт за солнцем: российский город получил прямые рейсы в Гоа

Новосибирск стал третьим городом России с прямыми рейсами в Гоа

С 1 октября "Аэрофлот" откроет новое направление — прямые рейсы из Новосибирска в Гоа. Полёты будут выполняться трижды в неделю на Boeing 737 с двухклассной компоновкой.

Расписание рейсов

  • Понедельник - вылет из Толмачёво в 01:00, прилёт в Манохар (GOX) к 06:00.

  • Пятница - вылет в 00:30, прилёт в 06:00.

  • Среда - вечерний рейс: вылет в 20:05, прилёт в 01:40 следующего дня.

Обратные рейсы назначены на понедельник, четверг и пятницу.

Стоимость билетов

  • билет на первый рейс — от 40 тыс. руб.,

  • перелёт туда-обратно (эконом) — от 58 тыс. руб.,

  • бизнес-класс — от 140 тыс. руб..

Турпакеты

Уже доступны туры от "Библио-Глобус":

  • 10 дней, 4* Vagator Downtown — от 150 тыс. руб. на двоих (с завтраками),

  • 10 дней, 5* La Calypso Resort — от 200 тыс. руб. (с завтраками).

География полётов расширяется

Новосибирск стал третьим городом, из которого "Аэрофлот" полетит в Гоа. С октября возобновляются рейсы и из Москвы, и из Екатеринбурга. Сначала лайнеры будут обслуживать аэропорт Даболим, а затем, с зимним расписанием, — новый аэропорт Манохар.

Конкуренция на маршруте

С конца ноября к программе подключится и AZUR air. Авиакомпания заявила полёты в Гоа из пяти городов: Москвы, Казани, Екатеринбурга, Перми и Уфы. Из Внуково рейсы в Даболим будут выполняться трижды в неделю. Турпакеты формируют Anex и "Интурист".

Таким образом, в зимнем сезоне 2025/2026 туристы смогут выбирать рейсы двух авиакомпаний из Москвы и Екатеринбурга.

В Логроньо в сентябре проходит Фиеста де Сан-Матео с топтанием винограда 06.09.2025 в 15:11

Красное вино, золотые листья и тёплое море: осень в Испании словно сказка для взрослых

Познайте Испанию осенью: от фестивалей вина и оливок в Ла-Риохе и Хаэне до сырных ярмарок на Менорке - каждый регион порадует своим вкусом.

Читать полностью » В программе отдыха в Северной Корее были экскурсии, пляж и восхождение на гору Пэкту сегодня в 14:39

"Всё включено" по-северокорейски: как выглядит курорт в стране с закрытыми границами

Как провести отпуск в Северной Корее и что ждет туристов в Расоне? Семья блогера Ra-ri-ru делится впечатлениями о пляжах, отелях и экскурсиях.

Читать полностью » Безопасность полётов на шарах в Каппадокии контролируется государственными службами сегодня в 14:26

Секрет безопасных полетов: кто отвечает за воздушные шары в Турции

Полёты на шарах в Каппадокии безопасны: их контролируют государственные службы, лицензированные пилоты и строгие стандарты турецкого воздухоплавания.

Читать полностью » Самые популярные маршруты на Великой Китайской стене — Бадалин и Мутяньюй 06.09.2025 в 13:53

Великая стена скрывает больше, чем видно туристам: секреты, растянувшиеся на 22 тысячи километров

Великая Китайская стена хранит тайны тысячелетий, и каждый её участок уникален. Узнайте, как подготовиться к визиту и увидеть её во всей красе.

Читать полностью » Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах сегодня в 13:17

Почему туристы в Каппадокии встают до рассвета ради шаров

Утро в Каппадокии перед полётом на шарах — это ранний подъём, инструктаж, подготовка воздушных судов и рассвет, который делает событие незабываемым.

Читать полностью » Подготовка к полётам на шарах в Каппадокии ограничивается инструктажем и одеждой сегодня в 12:15

Нужно ли готовиться к полёту на шарах над Каппадокией: мифы и правда

Полёт на воздушном шаре в Каппадокии не требует тренировок: достаточно инструктажа, удобной одежды и готовности к раннему подъёму.

Читать полностью » Каппадокия признана столицей воздушных шаров благодаря уникальному климату сегодня в 11:13

Как природа и ветер превратили Каппадокию в столицу воздушных шаров

Каппадокия стала столицей воздушных шаров: стабильные утренние ветра, рельеф долин и мягкий климат делают полёты регулярными, зрелищными и безопасными.

Читать полностью » Осень считается лучшим временем для воздушных шаров в Каппадокии сегодня в 10:08

Полет на воздушных шарах в Каппадокии осенью стоит дешевле и выглядит лучше

Сентябрь в Каппадокии — лучшее время для полётов на шарах: мягкая погода, меньше туристов и заметно более низкие цены, чем в летний сезон.

Читать полностью »

