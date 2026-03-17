Когда эмоции накрыли с головой: эта техника поможет быстро вернуть контроль над собой

Гнев и паника требуют разных подходов, но в обоих случаях важно быстро снизить внутреннее напряжение и вернуть контроль над состоянием, объяснила семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. О способах самопомощи при сильных эмоциях специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

При сильном гневе главное — физически дистанцироваться от ситуации и снизить уровень возбуждения организма, пояснила эксперт.

"В идеале, если можете себе позволить, надо отойти куда-нибудь в сторону. Желательно зайти в другую комнату, в любое другое помещение, сделать хотя бы три очень глубоких вдоха и выдоха. Желательно таких йоговских, то, по типу квадрата. Вы видите перед собой нарисованный квадрат, на длину одной стенки делаете вдох, затаиваете дыхание на две стеночки, и на еще одну стенку медленно выдыхаете. Сразу же успокаивается человек", — отметила Никитина.

Она добавила, что агрессию важно безопасно выплеснуть — через физическую активность, удары по подушке или занятия боксом. Это помогает избежать накопления напряжения и последующих психосоматических реакций.

"Если вообще ничего нет, а вас переполняют эмоции, пока они вас не начали разрушать и чтобы они не стали психосоматикой, можно надеть удобную обувь, перчатки, желательно, чтобы не сломать ни руки, ни пальцы. И просто подушки с дивана побить", — говорит психотерапевт.

При панике, по словам специалиста, механизм действий другой: человек испытывает сильный страх за свое состояние, поэтому важно переключить внимание и стабилизировать дыхание. В таких случаях помогает дыхание в бумажный пакет и концентрация на ритме вдохов и выдохов.

"В идеале, чтобы человек куда-то сел. Есть такой метод дышания в пакетик. Обычный бумажный пакетик, который раньше давали в самолетах, медленно дышать в него. Таким образом снимается приступ панической атаки", — отметила специалист.

Также эксперт подчеркнула, что после таких состояний важно сделать несколько необходимых манипуляций.

"Надо обязательно согреть руки и ноги, руки засунуть под кран с горячей водой, а лучше взять миску, налить горячей воды и подержать там руки. Если есть такая возможность, так же можно сделать с ногами. Идет очень резкое сужение сосудов, это не очень хорошо для организма", — говорит эксперт.

Дополнительно она рекомендовала следить за уровнем микроэлементов и восполнять дефицит магния.