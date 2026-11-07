Мощность выросла, аппетит тоже: новые моторы американского пикапа сравнили по расходу топлива

Собственные данные GM по расходу топлива для GMC Sierra 1500 модельного года 2027 окончательно прояснили ситуацию с новой линейкой двигателей. Цифры, полученные из таблицы EPA, подтверждают основной компромисс, который волновал потенциальных покупателей с момента анонса моторов: возвращающийся 3.0-литровый дизель Duramax по-прежнему превосходит бензиновые V8 по экономичности на сопоставимых комплектациях, несмотря на более скромную мощность.

Для заднеприводной версии с новым 5.7-литровым V8 заявлены показатели: 15 mpg в городе, 19 mpg на трассе и 17 mpg в смешанном цикле. В то же время дизельные варианты с тем же типом привода демонстрируют 25 mpg в смешанном режиме. Эта разница существенно влияет на эксплуатационные расходы для тех, кто выбирает между новыми бензиновыми моторами и дизельной "шестёркой".

Разбег по комплектациям и приводу

Согласно данным GM Authority, ссылающимся на официальную таблицу GM, 5.7-литровый двигатель V8 (кодовый индекс L76) в заднеприводных версиях Pro и Elevation сохраняет упомянутые 15/19/17 mpg. В вариантах с полным приводом Pro, Elevation, AT4 и Denali показатели немного улучшаются до 16 mpg в городе, 20 mpg на трассе и 18 mpg в смешанном цикле. Автомобили с более мощным 6.6-литровым V8 показывают худшую динамику расхода.

Так, в моделях Denali и Denali Ultimate с 6.6-литровым мотором цифры составляют 14/18/15 mpg. Внедорожная версия AT4X с этим же двигателем оценивается в 13/17/15 mpg, а конфигурация с шинами mud-terrain — в 13/16/14 mpg. Дизельный Duramax рассказывает иную историю в аналогичных комплектациях. Заднеприводные модели Pro, Elevation и Denali с дизелем достигают 23 mpg в городе, 28 mpg на трассе и 25 mpg в смешанном режиме. Полноприводные версии с Duramax в этих же линейках показывают 22/26/24 mpg.

Даже дизельная AT4X, обычно самая "прожорливая" модификация в линейке пикапов, получает оценку 20 mpg в городе, 22 mpg на трассе и 21 mpg в смешанном цикле. Это на 6 mpg лучше в смешанном режиме, чем бензиновая AT4X со стандартными шинами all-terrain — разрыв, который достаточно велик, чтобы изменить расчеты для владельцев, ежедневно использующих пикап для буксировки или перевозки грузов.

Сравнение с предшественниками

Новый 5.7-литровый V8 мощностью 402 лошадиные силы заменяет уходящий 5.3-литровый двигатель. Последний выдавал меньшую мощность, но был экономичнее: в полноприводной версии 2026 года он демонстрировал 16 mpg в городе, 20 mpg на трассе и 17 mpg в смешанном цикле. Новый мотор прибавляет в силе, но всё же отстаёт от этого совокупного показателя.

Аналогичная закономерность наблюдается и у 6.6-литрового V8 мощностью 481 л. с., который приходит на смену 6.2-литровому агрегату. Снятый с производства 6.2-литровый двигатель показывал 15/19/17 mpg, опережая на два пункта новый блок (15 mpg в смешанном цикле) в сопоставимых комплектациях Denali.

GMC также уже представила характеристики усовершенствованного турбированного 2.7-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя TurboMax, входящего в линейку 2027 года. По спецификациям GM, он развивает 350 л. с. и 455 фунт-футов крутящего момента в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Все четыре доступных двигателя теперь оснащаются 10-ступенчатыми "автоматами", поэтому разница в эффективности обусловлена исключительно рабочим объемом, настройкой и степенью сжатия, а не передаточными отношениями коробки. Для покупателей, взвешивающих стоимость и комплектацию Sierra 2027 года с учетом реальных расходов на содержание, картина везде одинакова: редизайн V8 принес больше мощности, но меньше топлива, чем у предшественников, и дизель Duramax сохраняет лидерство в эффективности с внушительным отрывом.