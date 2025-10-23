Эпоха CarPlay подходит к концу: General Motors стирает Apple и Android из бортовых систем

Американский автопроизводитель General Motors официально подтвердил планы отказаться от поддержки Apple CarPlay и Android Auto во всех своих автомобилях. Если раньше речь шла только о некоторых бензиновых моделях, то теперь компания уточнила: сторонние интерфейсы исчезнут и с гибридов, и с электрокаров.

GM намерена полностью перейти на собственную мультимедийную платформу, созданную на базе технологий Google. Этот шаг, по словам представителей концерна, позволит глубже интегрировать функции автомобиля со смартфоном и улучшить пользовательский опыт.

Новая стратегия цифровой экосистемы

Ранее Apple CarPlay и Android Auto оставались важными инструментами для водителей, позволяя безопасно использовать карты, музыку и мессенджеры прямо с дисплея автомобиля. Теперь GM делает ставку на самостоятельное развитие цифровой среды, в которой управление навигацией, мультимедиа и сервисами будет происходить без участия внешних систем.

По данным источников, новая платформа сохранит совместимость с большинством Android-устройств, но станет более тесно связанной с телематикой и сервисами Google — включая Google Assistant, Maps и Play Store.

Когда начнётся отказ от CarPlay и Android Auto

Массовый переход планируется начать не раньше 2028 года. Первой моделью, которая полностью перейдёт на новую систему, станет Cadillac Escalade IQ — премиальный электровнедорожник следующего поколения. После этого платформа будет внедряться на других моделях всех брендов концерна, включая Chevrolet, GMC и Buick.

Переход будет постепенным: старые версии автомобилей сохранят доступ к Apple CarPlay и Android Auto до конца их жизненного цикла. Однако обновления программного обеспечения и новые функции будут разрабатываться исключительно для новой платформы.

Почему GM решилась на такой шаг

Контроль над данными. Производитель хочет самостоятельно управлять информационными потоками и не зависеть от Apple и Google. Дополнительные сервисы. В новой системе появятся встроенные подписки и функции, которые принесут компании дополнительный доход. Гибкость обновлений. Обновления "по воздуху" (OTA) позволят улучшать систему без визита в сервис. Интеграция с системами безопасности. Новая платформа будет напрямую связана с ассистентами водителя и навигационными алгоритмами.

Что это значит для водителей

Поначалу отсутствие CarPlay и Android Auto может вызвать недовольство владельцев iPhone, привыкших к привычной экосистеме Apple. Однако GM обещает обеспечить аналогичные функции: голосовое управление, потоковую музыку, синхронизацию контактов и навигацию — всё в рамках фирменного интерфейса.

Для пользователей Android переход будет менее болезненным, ведь новая система фактически построена на основе Google Automotive Services, где ключевые инструменты уже знакомы по смартфонам.

Сравнение: старая и новая системы

Параметр Apple CarPlay / Android Auto Новая система GM Подключение смартфона Через кабель или Bluetooth Не требуется Голосовое управление Siri / Google Assistant Google Assistant Обновления Через смартфон OTA (по воздуху) Доступ к картам Apple Maps / Google Maps Google Maps встроенно Совместимость iOS / Android Встроенная система, не зависит от смартфона

Советы водителям: как подготовиться к изменениям

Следите за обновлениями моделей. При покупке нового авто уточняйте, поддерживает ли оно CarPlay и Android Auto. Освойте Google Assistant. Это будет ключевой элемент новой системы. Используйте облачные сервисы. Храните контакты и маршруты в Google-аккаунте — они автоматически синхронизируются. Проверяйте настройки конфиденциальности. Новая экосистема будет собирать больше данных об использовании автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка нового автомобиля, не проверив наличие поддержки CarPlay.

Последствие: потеря привычных функций и синхронизации iPhone.

Альтернатива: дождаться версии с обновлённой платформой или рассмотреть модели других производителей, где CarPlay остаётся доступен.

Ошибка: игнорирование обновлений системы.

Последствие: возможные сбои навигации и мультимедиа.

Альтернатива: регулярно подключать автомобиль к Wi-Fi и устанавливать OTA-обновления.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Быстрая интеграция с сервисами Google Нет поддержки CarPlay OTA-обновления и безопасность Привязанность к экосистеме Google Глубокая интеграция с навигацией и ассистентами Ограниченные функции для iPhone Возможность новых цифровых подписок Потенциальные проблемы с конфиденциальностью

FAQ

Когда GM уберёт CarPlay из всех моделей?

Плановый отказ начнётся после 2028 года, когда выйдут новые поколения автомобилей.

Можно ли будет подключить iPhone?

Да, но только через Bluetooth — без функции зеркалирования экрана.

Что будет с уже выпущенными авто?

Старые модели сохранят CarPlay и Android Auto до конца срока поддержки.

Мифы и правда