Эпоха CarPlay подходит к концу: General Motors стирает Apple и Android из бортовых систем
Американский автопроизводитель General Motors официально подтвердил планы отказаться от поддержки Apple CarPlay и Android Auto во всех своих автомобилях. Если раньше речь шла только о некоторых бензиновых моделях, то теперь компания уточнила: сторонние интерфейсы исчезнут и с гибридов, и с электрокаров.
GM намерена полностью перейти на собственную мультимедийную платформу, созданную на базе технологий Google. Этот шаг, по словам представителей концерна, позволит глубже интегрировать функции автомобиля со смартфоном и улучшить пользовательский опыт.
Новая стратегия цифровой экосистемы
Ранее Apple CarPlay и Android Auto оставались важными инструментами для водителей, позволяя безопасно использовать карты, музыку и мессенджеры прямо с дисплея автомобиля. Теперь GM делает ставку на самостоятельное развитие цифровой среды, в которой управление навигацией, мультимедиа и сервисами будет происходить без участия внешних систем.
По данным источников, новая платформа сохранит совместимость с большинством Android-устройств, но станет более тесно связанной с телематикой и сервисами Google — включая Google Assistant, Maps и Play Store.
Когда начнётся отказ от CarPlay и Android Auto
Массовый переход планируется начать не раньше 2028 года. Первой моделью, которая полностью перейдёт на новую систему, станет Cadillac Escalade IQ — премиальный электровнедорожник следующего поколения. После этого платформа будет внедряться на других моделях всех брендов концерна, включая Chevrolet, GMC и Buick.
Переход будет постепенным: старые версии автомобилей сохранят доступ к Apple CarPlay и Android Auto до конца их жизненного цикла. Однако обновления программного обеспечения и новые функции будут разрабатываться исключительно для новой платформы.
Почему GM решилась на такой шаг
-
Контроль над данными. Производитель хочет самостоятельно управлять информационными потоками и не зависеть от Apple и Google.
-
Дополнительные сервисы. В новой системе появятся встроенные подписки и функции, которые принесут компании дополнительный доход.
-
Гибкость обновлений. Обновления "по воздуху" (OTA) позволят улучшать систему без визита в сервис.
-
Интеграция с системами безопасности. Новая платформа будет напрямую связана с ассистентами водителя и навигационными алгоритмами.
Что это значит для водителей
Поначалу отсутствие CarPlay и Android Auto может вызвать недовольство владельцев iPhone, привыкших к привычной экосистеме Apple. Однако GM обещает обеспечить аналогичные функции: голосовое управление, потоковую музыку, синхронизацию контактов и навигацию — всё в рамках фирменного интерфейса.
Для пользователей Android переход будет менее болезненным, ведь новая система фактически построена на основе Google Automotive Services, где ключевые инструменты уже знакомы по смартфонам.
Сравнение: старая и новая системы
|Параметр
|Apple CarPlay / Android Auto
|Новая система GM
|Подключение смартфона
|Через кабель или Bluetooth
|Не требуется
|Голосовое управление
|Siri / Google Assistant
|Google Assistant
|Обновления
|Через смартфон
|OTA (по воздуху)
|Доступ к картам
|Apple Maps / Google Maps
|Google Maps встроенно
|Совместимость
|iOS / Android
|Встроенная система, не зависит от смартфона
Советы водителям: как подготовиться к изменениям
-
Следите за обновлениями моделей. При покупке нового авто уточняйте, поддерживает ли оно CarPlay и Android Auto.
-
Освойте Google Assistant. Это будет ключевой элемент новой системы.
-
Используйте облачные сервисы. Храните контакты и маршруты в Google-аккаунте — они автоматически синхронизируются.
-
Проверяйте настройки конфиденциальности. Новая экосистема будет собирать больше данных об использовании автомобиля.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка нового автомобиля, не проверив наличие поддержки CarPlay.
Последствие: потеря привычных функций и синхронизации iPhone.
Альтернатива: дождаться версии с обновлённой платформой или рассмотреть модели других производителей, где CarPlay остаётся доступен.
-
Ошибка: игнорирование обновлений системы.
Последствие: возможные сбои навигации и мультимедиа.
Альтернатива: регулярно подключать автомобиль к Wi-Fi и устанавливать OTA-обновления.
Плюсы и минусы новой системы
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая интеграция с сервисами Google
|Нет поддержки CarPlay
|OTA-обновления и безопасность
|Привязанность к экосистеме Google
|Глубокая интеграция с навигацией и ассистентами
|Ограниченные функции для iPhone
|Возможность новых цифровых подписок
|Потенциальные проблемы с конфиденциальностью
FAQ
Когда GM уберёт CarPlay из всех моделей?
Плановый отказ начнётся после 2028 года, когда выйдут новые поколения автомобилей.
Можно ли будет подключить iPhone?
Да, но только через Bluetooth — без функции зеркалирования экрана.
Что будет с уже выпущенными авто?
Старые модели сохранят CarPlay и Android Auto до конца срока поддержки.
Мифы и правда
-
Миф: GM запретит использовать смартфон в машине.
Правда: телефон можно будет подключать, но только для звонков и музыки.
-
Миф: новая система несовместима с Android.
Правда: она основана на Android Automotive и полностью совместима.
-
Миф: система создаётся без участия Google.
Правда: разработка ведётся при участии Google и использует его экосистему.
