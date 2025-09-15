Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
General Motors
General Motors
© Wikipedia by Ed Schipul is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:47

От пикапов до электромобилей: что ждёт нас от альянса GM и Hyundai

GM и Hyundai совместно разработают два новых пикапа и гибридные автомобили

В августе стало известно о важном партнерстве между двумя крупными автопроизводителями — General Motors (GM) и Hyundai. Теперь, спустя несколько месяцев, проект набирает реальные обороты. По мнению экспертов, на основе этого союза будут разработаны несколько новых автомобилей, которые могут существенно повлиять на ситуацию на автомобильном рынке. Основной фокус будет сделан на два новых пикапа и одном кроссовере, а также на гибридных и электрических версиях автомобилей для Северной Америки.

Основные новинки — пикапы

В рамках сотрудничества, GM и Hyundai объявили о разработке двух новых пикапов, которые должны появиться на рынке в ближайшие несколько лет. Первый из них будет среднеразмерным пикапом, который будет производиться под брендом Chevrolet, но с продажей под маркой Hyundai. Этот автомобиль будет конкурировать с такими популярными моделями, как VW Amarok, Toyota Hilux и Ford Ranger.

"Это решение будет выгодным для обеих компаний, так как Hyundai получит доступ к американскому рынку, а GM — расширит свое присутствие на международных рынках," — отметил представитель Hyundai.

Интересно, что эта модель станет основой для нового поколения популярного пикапа Chevrolet S10, и ее появление на рынке ожидается не ранее 2028 года. Среднеразмерный пикап получит несколько версий двигателей, включая дизельные и гибридные, что обеспечит ему высокую гибкость на различных рынках.

Кроме того, ожидается, что второй пикап будет занимать нишу между компактными и среднеразмерными моделями. Он станет конкурентом для таких автомобилей, как Fiat Toro и Ford Maverick, и заменит в линейке Chevrolet модель Montana, которая не оправдала ожиданий по продажам.

Для производства этих автомобилей будут использованы заводы в разных регионах. Средний пикап будет собираться на заводе в Сан-Жозе-дус-Кампос, где сейчас выпускают Chevrolet Trailblazer, а меньшая модель будет собираться на другом заводе в Сан-Каэтано-ду-Сул.

Совместное производство и преимущества альянса

Одним из главных преимуществ этого альянса является возможность снизить затраты на разработку и производство новых автомобилей. Совместное использование платформ, технологий и производственных мощностей позволит обеим компаниям сократить издержки и улучшить экономику производства.

Кроме того, в рамках партнерства также планируется выпуск нескольких других моделей. В частности, компании готовят кроссовер, хэтчбек и электрический фургон для Северной Америки, что отражает стремление обеих марок идти в ногу с трендами на экологичность и инновационные технологии.

Это сотрудничество не является уникальным для автомобильной отрасли, однако GM и Hyundai уверены, что их альянс позволит значительно снизить издержки и предложить более конкурентоспособные продукты. Ожидается, что общий выпуск автомобилей в рамках этого альянса может достичь 800 тысяч единиц в год, что станет важным шагом для обеих компаний в борьбе за лидерство на рынке.

Сравнение новых моделей

Характеристика Средний пикап (Chevrolet) Меньший пикап (Chevrolet)
Двигатель Дизельный, гибридный Бензиновый, гибридный
Привод Полный Передний/Полный
Завод по производству Сан-Жозе-дус-Кампос Сан-Каэтано-ду-Сул
Ожидаемый запуск 2028 год 2029 год

Часто задаваемые вопросы

  1. Когда будут выпущены новые пикапы GM и Hyundai?
    — Ожидается, что средний пикап будет доступен с 2028 года, а меньший — с 2029 года.

  2. Будут ли модели с гибридными и электрическими двигателями?
    — Да, обе модели будут иметь версии с гибридными двигателями, а также существует возможность появления электрических вариантов.

  3. Где будут производиться эти пикапы?
    — Средний пикап будет производиться в Сан-Жозе-дус-Кампос, а меньший — в Сан-Каэтано-ду-Сул.

Мифы и правда

Миф: Альянс GM и Hyundai создаст исключительно дешевые автомобили, которые будут уступать в качестве.
Правда: Сотрудничество направлено на создание конкурентоспособных автомобилей с высокой технологичностью и качеством, что подтвердили первые анонсы.

Миф: Эти автомобили будут доступны только в Северной Америке.
Правда: Планируется продажа новых моделей и на других рынках, включая Европу и Южную Америку.

Интересные факты

  1. В GM работают над гибридными версиями пикапов, чтобы снизить выбросы углекислого газа.

  2. Hyundai активно развивает электрические технологии и в будущем может предложить электрическую версию одного из пикапов.

  3. Пикапы из этого альянса будут конкурировать с популярными моделями, такими как Toyota Hilux и Ford Ranger, что ставит перед ними серьезные вызовы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota заняла весь топ-3 продаж авто в России в августе — Highlander, RAV4 и Camry 18.09.2025 в 11:16

Бренды-эмигранты выживают лучше местных: китайцы наступают, но в августе проиграли тем, кого в стране нет

В августе 2025 года самым продаваемым авто ушедших брендов в России стал Toyota Highlander. В тройке лидеров также RAV4 и Camry.

Читать полностью » Средняя зарплата автомаляров в России достигла 148 566 рублей в августе 2025 года вчера в 20:40

Автомаляры стали зарабатывать больше: от ЦФО до Сибири — где самые высокие доходы

Зарплаты автомаляров в России продолжают расти, а конкуренция на рынке труда меняется. Узнайте, как обстоят дела с вакансиями и доходами по регионам.

Читать полностью » Автоэксперт Васильев: уникальные внедорожные качества делают 18.09.2025 в 12:19

Китайские гаджеты против советской классики: кого выберет российский водитель

Эксперты спорят о судьбе УАЗ "Буханка": одни называют её универсальным внедорожником, другие — опасной техникой, не предназначенной для дорог общего пользования.

Читать полностью » Rambler&Co и Сбер: 45% россиян используют мультимедиа в авто для музыки и радио вчера в 19:54

Экран вместо радио: что ждут россияне от мультимедиа в автомобилях

Что именно ценят россияне в мультимедийных системах автомобилей и какие цифровые опции они хотят видеть в будущем — исследование даёт неожиданные ответы.

Читать полностью » Агентство 18.09.2025 в 13:16

60 тысяч км — и миллион расходов: стоит ли связываться с этим "китайцем"

Содержание Haval Jolion в России обойдётся в 1,28 млн руб. за три года. Эксперты подсчитали стоимость километра пробега и остаточную цену кроссовера.

Читать полностью » Ущерб Jaguar и Land Rover от кибератак оценивается в 1,17 миллиарда евро вчера в 18:54

Заводы замерли, данные украдены: Jaguar и Land Rover на грани крупнейшего кризиса

Хакеры парализовали производство Jaguar и Land Rover, остановив заводы и похитив данные клиентов. Ущерб уже исчисляется миллиардами евро.

Читать полностью » Автостат: продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% 19.09.2025 в 10:29

Машины для бездорожья буксуют на старте — спрос уехал в Китай

В августе 2025 года продажи пикапов в России снизились на 40%. Лидером стал Great Wall Poer, но УАЗ и JAC почти не уступили по результатам.

Читать полностью » Автопроизводители ЕС предложили Еврокомиссии вернуть дешевые бензиновые малолитражки вчера в 17:48

Европа на пороге перемен: как малолитражки могут спасти миллионы кошельков

Европейские автопроизводители требуют разрешить выпуск простых бензиновых машин без избыточной электроники. Почему это может изменить рынок?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Регистрация мотоцикла в России: сроки, документы и штрафы по данным ГИБДД
Питомцы

Ветеринары предупредили о рисках содержания карликовых кроликов в домашних условиях
Спорт и фитнес

Круговая тренировка с гантелями: программа на всё тело — рекомендации тренеров
Дом

В Госдуме предложили онлайн-учет показаний в ЖКХ с помощью "умных" датчиков
Культура и шоу-бизнес

Третий сезон "Дома Дракона" и мини-сериал "Рыцарь Семи королевств" выйдут в 2026 году
Садоводство

Опасные соседи: лопух, жимолость и каштан – почему они не для вашего участка
Садоводство

В Туве садовые пруды начинают готовить к зиме при температуре воды +7 °C
Спорт и фитнес

Упражнения Арнольда Шварценеггера: три круга для проработки всех мышечных групп
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet