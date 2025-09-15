От пикапов до электромобилей: что ждёт нас от альянса GM и Hyundai

В августе стало известно о важном партнерстве между двумя крупными автопроизводителями — General Motors (GM) и Hyundai. Теперь, спустя несколько месяцев, проект набирает реальные обороты. По мнению экспертов, на основе этого союза будут разработаны несколько новых автомобилей, которые могут существенно повлиять на ситуацию на автомобильном рынке. Основной фокус будет сделан на два новых пикапа и одном кроссовере, а также на гибридных и электрических версиях автомобилей для Северной Америки.

Основные новинки — пикапы

В рамках сотрудничества, GM и Hyundai объявили о разработке двух новых пикапов, которые должны появиться на рынке в ближайшие несколько лет. Первый из них будет среднеразмерным пикапом, который будет производиться под брендом Chevrolet, но с продажей под маркой Hyundai. Этот автомобиль будет конкурировать с такими популярными моделями, как VW Amarok, Toyota Hilux и Ford Ranger.

"Это решение будет выгодным для обеих компаний, так как Hyundai получит доступ к американскому рынку, а GM — расширит свое присутствие на международных рынках," — отметил представитель Hyundai.

Интересно, что эта модель станет основой для нового поколения популярного пикапа Chevrolet S10, и ее появление на рынке ожидается не ранее 2028 года. Среднеразмерный пикап получит несколько версий двигателей, включая дизельные и гибридные, что обеспечит ему высокую гибкость на различных рынках.

Кроме того, ожидается, что второй пикап будет занимать нишу между компактными и среднеразмерными моделями. Он станет конкурентом для таких автомобилей, как Fiat Toro и Ford Maverick, и заменит в линейке Chevrolet модель Montana, которая не оправдала ожиданий по продажам.

Для производства этих автомобилей будут использованы заводы в разных регионах. Средний пикап будет собираться на заводе в Сан-Жозе-дус-Кампос, где сейчас выпускают Chevrolet Trailblazer, а меньшая модель будет собираться на другом заводе в Сан-Каэтано-ду-Сул.

Совместное производство и преимущества альянса

Одним из главных преимуществ этого альянса является возможность снизить затраты на разработку и производство новых автомобилей. Совместное использование платформ, технологий и производственных мощностей позволит обеим компаниям сократить издержки и улучшить экономику производства.

Кроме того, в рамках партнерства также планируется выпуск нескольких других моделей. В частности, компании готовят кроссовер, хэтчбек и электрический фургон для Северной Америки, что отражает стремление обеих марок идти в ногу с трендами на экологичность и инновационные технологии.

Это сотрудничество не является уникальным для автомобильной отрасли, однако GM и Hyundai уверены, что их альянс позволит значительно снизить издержки и предложить более конкурентоспособные продукты. Ожидается, что общий выпуск автомобилей в рамках этого альянса может достичь 800 тысяч единиц в год, что станет важным шагом для обеих компаний в борьбе за лидерство на рынке.

Сравнение новых моделей